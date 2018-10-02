Картина дня: Макей на Генассамблее ООН, лучшие фото сентября и Нобелевская неделя

ВЧЕРА

Картина дня. 1 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с национальным праздником - Днем провозглашения КНР - и пригласил его посетить в 2019 году Беларусь.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото из архива

Пункт таможенного оформления открылся в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". На начальном этапе в зоне таможенного контроля одновременно могут находиться 125 большегрузов.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке представил позицию страны по реформированию организации. Беларусь неизменно выступает за построение справедливой, предсказуемой и недискриминационной торгово-экономической архитектуры в Европе, а также в других регионах мира, заявил Владимир Макей. Беларусь предлагает странам ООН наладить международное сотрудничество в области цифровизации и технологического прогнозирования для нужд устойчивого развития. Беларусь также выступает за выстраивание агентствами системы ООН стратегий сотрудничества со странами со средним уровнем дохода. По словам Владимира Макея, градус расхождений в отношениях между крупнейшими государствами мира сегодня достиг критической отметки. Идея стабильности может быть общей ценностью, на основе которой в мире будет формироваться глобальный порядок.

Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет, заполнив переписной лист в интернете. Соответствующие корректировки в указ от 24 октября 2016 г. №384 "О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь" внес Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Посещение иностранными гражданами и лицами без гражданства республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота" на платной основе продлено до 2021 года. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь вводит временный запрет на вывоз льноволокна и продлевает лицензирование его экспорта за пределы ЕАЭС. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 сентября 2018 года №705.

Юрлица, которые занимаются производством или оптовой торговлей алкогольных напитков, не смогут платить любые вознаграждения (премии, бонусы и иные платежи) за продвижение этих напитков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 сентября 2018 года № 704.

Европейский банк реконструкции и развития расширяет в Беларуси программу кредитования в белорусских рублях.

Тарифная ставка первого разряда с 1 октября увеличена до Br35,5.

Разработка стратегии активного долголетия в Беларуси необходима для стабильного экономического развития, заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич на региональной конференции Европейской экономической комиссии ООН "Варианты выбора: динамика численности населения и устойчивое развитие", которая проходит 1-2 октября во Дворце Наций в Женеве.

Ирина Костевич. Фото из архива

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Беларусь 13 октября. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви.

Беларусь отправила официальную заявку на выдвижение фильма "Хрусталь" на "Оскар".

Количество бригад скорой помощи планируется увеличить в Беларуси, сообщил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие".

Уровень заболеваемости гриппом в Минске с 2003 по 2017 год снизился в 70 раз. Массовая вакцинация против гриппа началась 1 октября в Беларуси, планируется привить около 3,7 млн белорусов. Специалисты рассказали о составе вакцин против гриппа для применения в нынешнем сезоне.

Фото из архива

Лучшие фото БЕЛТА в сентябре.

В Минске начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах.

Месячник по уборке, благоустройству и озеленению территорий стартовал в Минске.

В Беларуси начался сезон охоты на лося, кабана, косулю, благородного и пятнистого оленей, лань, муфлона.

РЕПОРТАЖ: Как под Гродно работает уникальный центр досуга для пенсионеров.

Скончалась одна из пострадавших при взрыве на "Могилевдреве".

Суд над двумя военнослужащими из роты Коржича начался 1 октября в Минске. Один из военнослужащих из роты Коржича признал вину полностью, второй - частично.

В Беларуси на этой неделе будет прохладная ветреная погода с дождями, в выходные дни ожидается теплая и в основном без осадков погода.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 16-е место в мировом рейтинге после победы на турнире в китайском Ухане.

Обладателями Нобелевской премии по медицине стали ученые-онкологи из США и Японии.

http://www.belta.by/world/view/obladateljami-nobelevskoj-premii-po-meditsine-stali-uchenye-onkologi-iz-ssha-i-japonii-319845-2018/

Французский шансонье, композитор, писатель, киноактер Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 октября

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Открытие осенней сессии Палаты представителей состоится 2 октября. В перечень для рассмотрения на заседании включено 12 вопросов.

Состоится открытие осенней сессии Совета Республики.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Образование как важнейшая социальная инвестиция белорусского государства", приуроченная ко Дню учителя (7.10) (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.

V Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия" пройдет с 2 октября по 21 декабря.

43-я Международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности BelTexIndustry 2018 пройдет по 5 октября в Минске.

Мужская сборная Беларуси по настольному теннису сыграет с командой Украины на старте командного чемпионата Европы. Матч состоится в минском Дворце тенниса, начало в 19.00, вход свободный.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 октября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

70 лет назад родился Гантварг Анатолий Абрамович, белорусский спортсмен (шашки-100), международный гроссмейстер (1971), заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Беларуси. Чемпион мира (1978, 1980, 1984, 1985). Чемпион Европы в командном первенстве (1971, 1980). Чемпион СССР (1969, 1973, 1977) в личном первенстве, победитель Всемирной шашечной олимпиады (1992) в составе команды Беларуси.

65 лет назад родился Руденко Юрий Васильевич, белорусский художник. Автор призов для "Шагаловского пленэра", фестиваля "Славянский базар в Витебске", батиков "Первые цветы", "Сирень", "Белая ночь" и др.

215 лет назад родился Горри Джон, американский врач, открывший основной принцип холодильных установок, когда сжатые компрессором газ или жидкость охлаждаются при расширении во время прохождения через змеевик. Умер в 1855 г.

145 лет назад родился Шишков Вячеслав Яковлевич, русский писатель. Автор романов "Ватага", "Угрюм-река", исторической эпопеи "Емельян Пугачев", повестей, рассказов. Лауреат Государственной премии СССР (1946). На белорусский язык его отдельные рассказы перевел К.Крапива. Умер в 1945 г.

100 лет назад родился Бенцианов Бен Николаевич, российский артист эстрады, театра, народный артист РСФСР. Умер в 2009 г.

65 лет назад родилась Дурова Тереза Ганнибаловна, российская артистка цирка и театра, режиссер, организатор и художественный руководитель московского театра клоунады "Театриум на Серпуховке", народная артистка Российской Федерации.

65 лет назад родилась Коренева Елена Алексеевна, российская актриса театра и кино. Снималась в фильмах "Романс о влюбленных", "Ася", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота" и др.

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