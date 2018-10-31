Картина дня: масштабный форум по безопасности, контроль за ценами и космический спутник БГУ

ВЧЕРА

Картина дня. 30 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает дружественный и партнерский характер белорусско-армянских отношений, об этом он заявил на встрече с Президентом Армении Арменом Саркисяном. Образ Беларуси в мире - это образ стабильности и предсказуемости, заявил Президент Армении Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси.

Армен Саркисян и Александр Лукашенко

Беларусь и Армения должны активизировать научное сотрудничество в области цифровых и лазерных технологий, кибербезопасности, использования ядерной энергии и фармацевтики, заявил Президент Армении Армен Саркисян на встрече с председателем президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым.

Минск принимает с 30 октября по 1 ноября встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посещает Минск 30-31 октября.

Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ одобрил проект модельного закона об обеспечении безопасности крупных международных и спортивных мероприятий, сообщил по итогам заседания председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

В Беларуси готовят проект указа о едином перечне административных процедур в отношении бизнеса, заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Валерий Мицкевич на республиканском семинаре в Минске.

Валерий Мицкевич. Фото из архива

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и ЕС развивается динамично, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас во время встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас поручил усилить контроль за ситуацией с ценами. Об этом он заявил на заседании Президиума Совета Министров, где рассматриваются итоги работы экономики в январе-сентябре.

Расчетная норма рабочего времени на 2019 год установлена в Беларуси.

Информатизация службы "одно окно" позволит улучшить обмен информацией между регионами, сообщил заместитель министра юстиции Игорь Тушинский.

Нормы об использовании и охране изображений граждан необходимо включить в Гражданский кодекс. Соответствующее решение "О правовом регулировании в гражданском законодательстве использования и охраны изображения гражданина" от 30 октября 2018 года размещено на сайте Конституционного Суда Беларуси.

Авиакомпания "Белавиа" открыла 30 октября регулярный рейс из Минска в Кишинев. Полеты в столицу Молдовы будут выполняться пять раз в неделю. Премьер-министр Молдовы Павел Филип на презентации рейса пообещал тысячному пассажиру нового рейса "Белавиа" из Минска экскурсию в правительство страны.

В Беларуси на одного жителя приходится около 1 га леса, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик во время международной научной конференции "Мониторинг состояния окружающей среды в целях устойчивого развития. 25 лет Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь". Белорусскую систему мониторинга окружающей среды планируется интегрировать с европейской.

БГУ запустил собственный космический спутник.

Фото БГУ

Метеорологи рассказали о самой холодной и теплой зимах в Беларуси.

В Венеции произошло сильнейшее наводнение. В Испании выпал снег после 25 градусов тепла. Снегопады также обрушились на центральную Францию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 31 октября

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Минск принимает по 1 ноября встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

В 10.00 состоится заседание Палаты представителей, на котором будет рассматриваться вопрос о программе деятельности правительства Республики Беларусь на 2018-2020 годы.

В 12.00 состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики.

Пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению XXXI Международного фестиваля современной хореографии, пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 14.00. В пресс-конференции примут участие представители Министерства культуры Беларуси, Национального академического Большого театра оперы и балета, Центра культуры "Витебск".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О новой системе подсчета баллов на Централизованном тестировании" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Развитие воздушного транспорта Беларуси: расширение географии полетов, совершенствование инфраструктуры, наращивание объема услуг", приуроченная ко Дню работников гражданской авиации (04.11) (представители Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, РУП "Национальный аэропорт "Минск", ОАО "Авиакомпания Белавиа"). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Создание условий для интеграции людей с инвалидностью во все сферы жизнедеятельности общества".

VII Минский молодежный фестиваль педагогических идей и решений пройдет с 31 октября по 2 ноября в городском оздоровительно-образовательном центре "Лидер". В работе фестиваля планируется участие команд молодых педагогов из Минска, регионов Беларуси, а также Москвы и Смоленска. Обширная образовательная программа включает мастер-классы, тренинги, презентации, дискуссии, семинары-практикумы. Открытие состоится 31 октября в 12.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 ноября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Всемирный день вегана (вегетарианца). Отмечается с 1994 года в годовщину создания "Веганского общества", основано в Великобритании в 1944 году.

У католиков - Торжество Всех Святых.

115 лет назад родился Филимонов Дмитрий Фомич, партийный и государственный деятель Беларуси. С 1938 г. на партийной работе. В 1955-57 гг. 1-й секретарь Гомельского обкома КПБ, в 1957-68 секретарь и член Бюро ЦК КПБ, в 1962-64 председатель бюро ЦК КПБ по руководству промышленностью и строительством. Умер в 1978 г.

85 лет назад родился Адамчик Вячеслав Владимирович, белорусский писатель. Работал на киностудии "Беларусьфильм". В 1982-93 гг. главный редактор журнала "Бярозка". Автор романов "Чужая вотчина", "Год нулевой", "И скажет тот, кто родится" и др. Лауреат Литературной премии им.И.Мележа (1980), Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 2001 г.

440 лет назад родился Пожарский Дмитрий Михайлович, русский государственный и военный деятель, князь, боярин (1613). Умер в 1642 г.

220 лет назад родился Бенджамин Ли Гиннесс, ирландский пивовар и первый лорд-мэр Дублина. Сегодня пиво Guinness известно во всем мире. Умер в 1868 г.

95 лет назад родился Микаэлян Сергей Герасимович, российский кинорежиссер, народный артист РСФСР. Постановщик фильмов "Иду на грозу", "Вдовы", "Влюблен по собственному желанию" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1976). Умер в 2016 г.

90 лет назад родилась Крупенина Лидия Ивановна, российская артистка балета, педагог, народная артистка СССР. Умерла в 2016 г.

60 лет назад родилась Семенова Мария Васильевна, российская писательница. Автор популярного фантастического романа "Волкодав", детективных романов, исторических произведений. Лауреат премии "Аэлита" (2005).

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