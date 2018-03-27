Картина дня: МЧС проверит все торговые центры в Беларуси, подготовка к посевной и первый белорусский мультмюзикл

ВЧЕРА
Картина дня. 26 марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией при пожаре в торговом центре в Кемерово. В результате пожара в торговом центре Кемерово погибли свыше 60 человек. Следственный комитет России сообщил о серьезных нарушениях при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". Минчане несут цветы к посольству России в Беларуси в связи с трагедией.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех торговых центров в Беларуси. Спасатели уже провели учебную эвакуацию из ТЦ "Галерея" в Минске, таким образом проверялись работоспособность систем оповещения, а также действия персонала объекта. Также проведена учебная эвакуация из торгового центра "Замок" в Минске. Информация о результатах проверок торговых центров будет размещаться на сайте МЧС, сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Министерство труда и социальной защиты посвятит 2018 год безопасному труду в промышленности, соответствующий план мероприятий согласован с партнерами и опубликован на сайте ведомства.
Рабочая группа по ИП при Минэкономики одобрила проект указа об изменении порядка уплаты взносов в ФСЗН.
Для проведения посевной в Беларуси в нынешнем году потребуется Br1,9 млрд, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в пресс-центре БЕЛТА. Сельскохозяйственные организации Беларуси готовы к проведению посевной. Беларусь планирует в 2018 году увеличить экспорт продукции растениеводства в страны Азии.
Китайская компания Zoomlion заинтересована производить совместно с Беларусью пожарную технику. Об этом шла речь на встрече белорусской парламентской делегации, в состав которой входят члены Совета Республики, с руководством Zoomlion в городе Чанша провинции Хунань. Китайская провинция Хунань заинтересована в развитии сотрудничества по поставкам белорусских продуктов.
ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" поставит в Индонезию семь карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т.
Белорусская универсально-товарная биржа и Лондонская биржа металлов намерены развивать сотрудничество, сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.
Белорусские таможенники с 23 по 25 марта оформили около 20,5 тыс. грузовых, порядка 50 тыс. легковых транспортных средств и около 2 тыс. автобусов, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Телеканалы Белтелерадиокомпании переходят на HD, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.
Объем выделенных на развитие белорусских театров средств в 2017 году увеличился на 15%, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела профессионального искусства Министерства культуры Беларуси Татьяна Пархамович.
Работа над третьей частью первого белорусского полнометражного анимационного мюзикла "Звезды седьмого неба" завершена на Национальной киностудии "Беларусьфильм". Сценарий к мультфильму написал Геннадий Давыдько, режиссером-постановщиком выступила Елена Турова.
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к пяти интернет-ресурсам и 12 группам и персональным страницам социальной сети "ВКонтакте".
XI Международный открытый студенческий коммуникационный форум "PR-кветка" пройдет 28-30 марта в Институте журналистики Белгосуниверситета. В этом году почти 150 участников из разных городов Беларуси, России, Казахстана и Ирана представят свои коммуникационные проекты перед компетентным жюри и поборются за призовые места.
Задержан за взятку заместитель начальника стройуправления, занимающегося возведением второй взлетной искусственной полосы Национального аэропорта Минск.
Жителя Бреста задержали при попытке обмена фальшивых $600. Со слов мужчины, он приобрел их 23 февраля в обменном пункте валют в Варшаве и не знал, что банкноты поддельные.
Минск подаст заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной Олимпиады, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.
Две серебряные награды завоевали белорусские грации на этапе Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье.
В испанском городе Аликанте арестован лидер преступной группировки, жертвами которой стали более 100 финансовых институтов в 40 странах мира. Общий ущерб индустрии достиг 1 млрд евро. Злоумышленники рассылали вредоносное программное обеспечение банковским сотрудникам под видом электронных писем с вложениями от обычных компаний.
Умер создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди.
Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях.
Задержание в Германии Пучдемона спровоцировало акции протеста в Барселоне. Во время столкновений демонстрантов с полицией в Барселоне минимум 92 человека получили травмы.
Лето на Земле станет гораздо длиннее - ученые.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 27 марта
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27-28 марта совершит рабочий визит в Санкт-Петербург (Россия).
XXV Международная специализированная выставка "Здравоохранение Беларуси" пройдет по 30 марта в Минске. В дни выставки отечественные фармацевтические предприятия проведут лекции и семинары для медиков.
Купаловский театр поддерживает традицию празднования 27 марта Международного дня театра и вместо одного дня предлагает публике посетить Неделю театра с 27 по 31 марта.
Состоится выездная пресс-конференция "Открытие выставки "ТЕАТР.INSIGHT", посвященной 85-летию Большого театра Беларуси" (представители Большого театра, артисты оперы и балета, художники, деятели культуры). Место проведения: Дворец Республики, галерея "Университет культуры" (г.Минск, пл.Октябрьская, 1). Начало в 17.00.
Состоится выездное пресс-мероприятие: "Белорусско-российские разработки инновационных технологий для повышения эффективности аграрного сектора. Реализация научно-технической программы Союзного государства "Комбикорм-СГ" (представители РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства"). Место проведения: РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", г.Минск, ул. Кнорина, 1. Начало в 10.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О внесении изменений в Правила ведения охотничьего хозяйства" (представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь). Начало в 11.00.
В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "Защита детей от негативной информации в интернете".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 28 марта
95 лет назад родился Гольдштейн Элконо Маркович, заслуженный архитектор Беларуси (1991). Основные работы в Минске: комплекс жилых домов по ул.Красной, радиотехнический техникум, Дом учителя и др. Умер в 2006 г.
80 лет назад родился Рогович Владимир Иосифович, белорусский хоровой дирижер, фольклорист, педагог. С 1964 г. дирижер-хормейстер, с 1970 г. художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы Республики Беларусь им.Г.Ширмы. Создатель и руководитель профессионального мужского вокального октета, народной хоровой капеллы БГУ. С 1957 г. собирал белорусские народные песни. Автор Божественной литургии св. Иоанна Златоуста для солистов и смешанного хора, более 200 обработок и переложений народных и авторских произведений, сборников белорусского песенного фольклора и др. Умер в 2004 г.
80 лет назад родился Лозовский Леонид Иванович, белорусский альпинист, мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер Беларуси (1998), "снежный барс" (1982). Один из основоположников альпинизма в Беларуси. Инструктор I категории (1961). Судья республиканской категории по альпинизму и скалолазанию (1973). В 1961-96 гг. заместитель председателя Президиума Федерации альпинизма и скалолазания Беларуси. Кандидат биологических наук (1973). Совершил более 140 восхождений на вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня и др. Неоднократно поднимался на высшие точки Европы - Эльбрус и Казбек. Принимал участие в первой белорусской гималайской экспедиции на Канченджангу. Умер в 1998 г.
75 лет назад родилась Пражеева Валентина Васильевна, артистка театра кукол. С 1963 г. в Государственном театре кукол Беларуси. Среди ролей: Баба Яга ("Василиса Прекрасная" Е.Черняк), Фимушка ("Колокола-лебеди" Л.Браусевича и И.Карнауховой), Баба ("Дед и Журавль" В.Вольского) и др. Много лет Валентина Пражеева проработала в "Калыханке".
535 лет назад родился Рафаэль Санти, великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы. Автор картин "Сикстинская Мадонна", "Месса в Больсене", "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем" и др. Умер в 1520 г.
150 лет назад родился Горький Максим, русский писатель и общественный деятель, почетный академик НАН Беларуси (1932). Основатель ряда журналов, книжных серий. Автор романов "Мать", "Фома Гордеев", "Трое", пьес "На дне", "Дачники" и др. В 1928, 1929 и 1931 гг. приезжал в Минск, встречался с Я.Купалой, Т.Гартным, А.Александровичем, К.Крапивой, П.Головачем. С начала 20 в. на сценах минских и областных театров ставятся его пьесы "На дне", "Последние", "Зыковы", "Мещане" и др. В Беларуси неоднократно издавались и переводились его произведения. Умер в 1936 г.
85 лет назад родился Митта Александр Наумович, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Российской Федерации. Снял фильмы "Звонят, откройте дверь", "Экипаж", "Граница. Таежный роман" и др.
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