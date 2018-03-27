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Картина дня: МЧС проверит все торговые центры в Беларуси, подготовка к посевной и первый белорусский мультмюзикл

Общество 27.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 26 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву в связи с трагедией при пожаре в торговом центре в Кемерово. В результате пожара в торговом центре Кемерово погибли свыше 60 человек. Следственный комитет России сообщил о серьезных нарушениях при эксплуатации торгового центра "Зимняя вишня". Минчане несут цветы к посольству России в Беларуси в связи с трагедией.

Место происшествия. Фото ТАСС
Место происшествия. Фото ТАСС

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МЧС провести проверку всех торговых центров в Беларуси. Спасатели уже провели учебную эвакуацию из ТЦ "Галерея" в Минске, таким образом проверялись работоспособность систем оповещения, а также действия персонала объекта. Также проведена учебная эвакуация из торгового центра "Замок" в Минске. Информация о результатах проверок торговых центров будет размещаться на сайте МЧС, сообщил официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Министерство труда и социальной защиты посвятит 2018 год безопасному труду в промышленности, соответствующий план мероприятий согласован с партнерами и опубликован на сайте ведомства.

Рабочая группа по ИП при Минэкономики одобрила проект указа об изменении порядка уплаты взносов в ФСЗН.

Фото из архива
Фото из архива

Для проведения посевной в Беларуси в нынешнем году потребуется Br1,9 млрд, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун в пресс-центре БЕЛТА. Сельскохозяйственные организации Беларуси готовы к проведению посевной. Беларусь планирует в 2018 году увеличить экспорт продукции растениеводства в страны Азии.

Владимир Гракун
Владимир Гракун

Китайская компания Zoomlion заинтересована производить совместно с Беларусью пожарную технику. Об этом шла речь на встрече белорусской парламентской делегации, в состав которой входят члены Совета Республики, с руководством Zoomlion в городе Чанша провинции Хунань. Китайская провинция Хунань заинтересована в развитии сотрудничества по поставкам белорусских продуктов.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" поставит в Индонезию семь карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т.

Белорусская универсально-товарная биржа и Лондонская биржа металлов намерены развивать сотрудничество, сообщил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Белорусские таможенники с 23 по 25 марта оформили около 20,5 тыс. грузовых, порядка 50 тыс. легковых транспортных средств и около 2 тыс. автобусов, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Фото из архива
Фото из архива

Телеканалы Белтелерадиокомпании переходят на HD, сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Объем выделенных на развитие белорусских театров средств в 2017 году увеличился на 15%, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела профессионального искусства Министерства культуры Беларуси Татьяна Пархамович.

Татьяна Пархамович. Фото из архива
Татьяна Пархамович. Фото из архива

Работа над третьей частью первого белорусского полнометражного анимационного мюзикла "Звезды седьмого неба" завершена на Национальной киностудии "Беларусьфильм". Сценарий к мультфильму написал Геннадий Давыдько, режиссером-постановщиком выступила Елена Турова.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к пяти интернет-ресурсам и 12 группам и персональным страницам социальной сети "ВКонтакте".

XI Международный открытый студенческий коммуникационный форум "PR-кветка" пройдет 28-30 марта в Институте журналистики Белгосуниверситета. В этом году почти 150 участников из разных городов Беларуси, России, Казахстана и Ирана представят свои коммуникационные проекты перед компетентным жюри и поборются за призовые места.

Задержан за взятку заместитель начальника стройуправления, занимающегося возведением второй взлетной искусственной полосы Национального аэропорта Минск.

Фото из архива
Фото из архива

Жителя Бреста задержали при попытке обмена фальшивых $600. Со слов мужчины, он приобрел их 23 февраля в обменном пункте валют в Варшаве и не знал, что банкноты поддельные.

Минск подаст заявку на проведение в 2022 году Всемирной шахматной Олимпиады, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

Две серебряные награды завоевали белорусские грации на этапе Гран-при по художественной гимнастике во французском Тье.

Фото из архива
Фото из архива

В испанском городе Аликанте арестован лидер преступной группировки, жертвами которой стали более 100 финансовых институтов в 40 странах мира. Общий ущерб индустрии достиг 1 млрд евро. Злоумышленники рассылали вредоносное программное обеспечение банковским сотрудникам под видом электронных писем с вложениями от обычных компаний.

Умер создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди.

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Сергей Мавроди

Китай запустил торги нефтяными фьючерсами в юанях.

Задержание в Германии Пучдемона спровоцировало акции протеста в Барселоне. Во время столкновений демонстрантов с полицией в Барселоне минимум 92 человека получили травмы.

Лето на Земле станет гораздо длиннее - ученые.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 марта

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27-28 марта совершит рабочий визит в Санкт-Петербург (Россия).

Андрей Кобяков. Фото из архива
Андрей Кобяков. Фото из архива

XXV Международная специализированная выставка "Здравоохранение Беларуси" пройдет по 30 марта в Минске. В дни выставки отечественные фармацевтические предприятия проведут лекции и семинары для медиков.

Купаловский театр поддерживает традицию празднования 27 марта Международного дня театра и вместо одного дня предлагает публике посетить Неделю театра с 27 по 31 марта.

Состоится выездная пресс-конференция "Открытие выставки "ТЕАТР.INSIGHT", посвященной 85-летию Большого театра Беларуси" (представители Большого театра, артисты оперы и балета, художники, деятели культуры). Место проведения: Дворец Республики, галерея "Университет культуры" (г.Минск, пл.Октябрьская, 1). Начало в 17.00.

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Белорусско-российские разработки инновационных технологий для повышения эффективности аграрного сектора. Реализация научно-технической программы Союзного государства "Комбикорм-СГ" (представители РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства"). Место проведения: РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", г.Минск, ул. Кнорина, 1. Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О внесении изменений в Правила ведения охотничьего хозяйства" (представители Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "Защита детей от негативной информации в интернете".

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Знаменательные даты 28 марта

95 лет назад родился Гольдштейн Элконо Маркович, заслуженный архитектор Беларуси (1991). Основные работы в Минске: комплекс жилых домов по ул.Красной, радиотехнический техникум, Дом учителя и др. Умер в 2006 г.

80 лет назад родился Рогович Владимир Иосифович, белорусский хоровой дирижер, фольклорист, педагог. С 1964 г. дирижер-хормейстер, с 1970 г. художественный руководитель и главный дирижер Государственной академической хоровой капеллы Республики Беларусь им.Г.Ширмы. Создатель и руководитель профессионального мужского вокального октета, народной хоровой капеллы БГУ. С 1957 г. собирал белорусские народные песни. Автор Божественной литургии св. Иоанна Златоуста для солистов и смешанного хора, более 200 обработок и переложений народных и авторских произведений, сборников белорусского песенного фольклора и др. Умер в 2004 г.

80 лет назад родился Лозовский Леонид Иванович, белорусский альпинист, мастер спорта СССР (1967), заслуженный тренер Беларуси (1998), "снежный барс" (1982). Один из основоположников альпинизма в Беларуси. Инструктор I категории (1961). Судья республиканской категории по альпинизму и скалолазанию (1973). В 1961-96 гг. заместитель председателя Президиума Федерации альпинизма и скалолазания Беларуси. Кандидат биологических наук (1973). Совершил более 140 восхождений на вершины Кавказа, Памира, Тянь-Шаня и др. Неоднократно поднимался на высшие точки Европы - Эльбрус и Казбек. Принимал участие в первой белорусской гималайской экспедиции на Канченджангу. Умер в 1998 г.

75 лет назад родилась Пражеева Валентина Васильевна, артистка театра кукол. С 1963 г. в Государственном театре кукол Беларуси. Среди ролей: Баба Яга ("Василиса Прекрасная" Е.Черняк), Фимушка ("Колокола-лебеди" Л.Браусевича и И.Карнауховой), Баба ("Дед и Журавль" В.Вольского) и др. Много лет Валентина Пражеева проработала в "Калыханке".

535 лет назад родился Рафаэль Санти, великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы. Автор картин "Сикстинская Мадонна", "Месса в Больсене", "Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем" и др. Умер в 1520 г.

150 лет назад родился Горький Максим, русский писатель и общественный деятель, почетный академик НАН Беларуси (1932). Основатель ряда журналов, книжных серий. Автор романов "Мать", "Фома Гордеев", "Трое", пьес "На дне", "Дачники" и др. В 1928, 1929 и 1931 гг. приезжал в Минск, встречался с Я.Купалой, Т.Гартным, А.Александровичем, К.Крапивой, П.Головачем. С начала 20 в. на сценах минских и областных театров ставятся его пьесы "На дне", "Последние", "Зыковы", "Мещане" и др. В Беларуси неоднократно издавались и переводились его произведения. Умер в 1936 г.

85 лет назад родился Митта Александр Наумович, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Российской Федерации. Снял фильмы "Звонят, откройте дверь", "Экипаж", "Граница. Таежный роман" и др.

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