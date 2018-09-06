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Картина дня: медаль "За спасение жизни", урожай картофеля и 178 заблудившихся коров

Общество 06.09.2018 | 06:56

ВЧЕРА

Картина дня. 5 сентября

Госнаград Беларуси удостоены 120 представителей различных сфер. В их учащийся Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения Виталий Титов, он награжден медалью "За спасенную жизнь". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Инфляция по итогам года не превысит 6%, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА. Также Владимир Колтович рассказал, какие дополнительные льготы предлагается ввести для бизнеса на селе. МАРТ провел расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы.

Владимир Колтович
Владимир Колтович

Ветхие и пустующие дома в Беларуси будут продавать по рыночной стоимости, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Дома без наследников будут вовлекать в оборот по указу о пустующих и ветхих домах.

Создание родовых поместий будет способствовать наведению порядка на земле. Такое мнение высказал во время приема граждан заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Во время приема граждан
Во время приема граждан

Плановые проверки субъектов хозяйствования в Беларуси с 2019 года заменят выборочными на основе системы рисков, сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств - участников СНГ. В Беларуси осуществлен переход на межведомственное электронное взаимодействие госорганов.

Трехсторонняя контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению минских соглашений, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

Лейтмотивом национального павильона Беларуси на 31-й Московской международной книжной выставке-ярмарке стал Год малой родины, заявил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич на церемонии открытия павильона.

Александр Карлюкевич на Московской книжной ярмарке. Фото пресс-службы посольства Беларуси в России - БЕЛТА
Александр Карлюкевич на Московской книжной ярмарке. Фото пресс-службы посольства Беларуси в России - БЕЛТА

Редакция газеты "Советская Белоруссия" переименована в "Издательский дом "Беларусь сегодня". Соответствующее распоряжение подписала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.

Белорусская сторона во время прошедшего в Сеуле пятого заседания совместного комитета подтвердила свою заинтересованность в установлении безвизового режима с Республикой Корея на двусторонней основе.

Во время встречи. Фото МИД
Во время встречи. Фото МИД

Беларусь и Китай утвердили программу научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы.

В Беларуси планируется установить единые подходы к формированию цен на проживание в общежитиях.

Беларусь рассчитывает в 2018 году получить около 6,2 млн т картофеля и 1,8 млн т овощей. Также планируется собрать около 500 т арбузов. В планах - выращивать в промышленных масштабах фундук и иргу. Белкоопсоюз в текущем году закупил у населения в 7 раз больше черники, чем в 2017 году.

Около 500 га садов закладывается в Беларуси ежегодно.

Основные работы на объектах V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве завершат к 20 сентября, сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

Владимир Цумарев перед полетом
Владимир Цумарев перед полетом

Музыкант Виталий Карпанов из группы "Дрозды" выпустил рэп-клип "Малая Родина".

Сроки реконструкции трамвайной линии в районе вокзала в Минске продлены до 1 ноября.

Пинские пограничники вернули украинскому сельхозпредприятию заблудившееся стадо из 178 коров.

Швейцарец Сандро Шерер будет главным арбитром на первом матче национальной сборной Беларуси с Сан-Марино в Лиге наций на обновленном стадионе "Динамо" 8 сентября.

Сандро Шерер. Фото sportx.kz
Сандро Шерер. Фото sportx.kz

Допинг-тест белорусского велогонщика Константина Сивцова оказался положительным. Команда отстранила белоруса от участия в соревнованиях.

Полиция Великобритании назвала имена подозреваемых в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.

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Анонсы на 6 сентября

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Конгресс евразийских СМИ проходит по 8 сентября в пригороде Алматы. В конгрессе примут участие около 60 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАБР.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Актуальные запросы рынка труда: инновации в обучении и подготовке специалистов среднего звена, новые и востребованные рабочие специальности" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О ходе подготовки и проведении XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" (11-14 сентября, г.Минск). Участие принимают: Легкий Павел Николаевич - первый заместитель министра информации Республики Беларусь; Гусакова Галина Витальевна - заместитель начальника информационно-аналитического управления Министерства информации Республики Беларусь; Мисюров Сергей Петрович - заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в г.Минске; Зеленкевич Игорь Борисович - советник аналитического отдела информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств; Самусевич Ольга Михайловна - декан факультета журналистики Белорусского государственного университета.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "На встречу XXXI Международному конгрессу Ассоциации участников космических полетов. Разработки белорусских ученых в области космических технологий". Участие принимают: Малый Сергей Владимирович - декан факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета, кандидат физико-математических наук, доцент; Семенович Сергей Николаевич - ведущий научный сотрудник лаборатории информационных измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета, кандидат технических наук; представители Национальной академии наук Беларуси; представитель ОАО "Пеленг".

Пресс-конференция, посвященная премьере оперы "Саломея", состоится в 14.30 в Большом театре оперы и балета в Минске.

Общереспубликанский молодежный проект "#ЗаДело!" стартует в Беларуси в день рождения Белорусского республиканского союза молодежи.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

115 лет назад родился Кистов Александр Федорович, белорусский актер, народный артист Беларуси (1953). С 1944 г. работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Среди лучших ролей: король Лир, Отелло (в одноименных трагедиях У.Шекспира), Прибытков в "Последней жертве" А.Островского, Редозубов в "Варварах" М.Горького и др. Снимался в кинофильмах "Зеленые огни", "Первые испытания", "Впереди - крутой поворот". Умер в 1960 г.

110 лет назад родился Дебейки Майкл, американский кардиохирург, разработчик многих важных методов лечения заболеваний сердца, в том числе аортокоронарного шунтирования (1964). В 1953 году первым в мире сделал успешную операцию на сонной артерии, открывшую возможность хирургического лечения инсультов. Умер в 2008 г.

95 лет назад родился Асадов Эдуард Аркадьевич, российский поэт. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, в битве за освобождение Севастополя был тяжело ранен и потерял зрение. Автор 60 книг, в том числе сборников стихов "Светлые дороги", "Галина", "Дым Отечества" и др. Умер в 2004 г.

80 лет назад родился Любимов Павел Григорьевич, российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. Поставил фильмы "Женщины", "Бегущая по волнам", "Школьный вальс" и др. Умер в 2010 г.

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Лукашенко собрал на своем приусадебном участке урожай картофеля и арбузов
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Лукашенко собрал на своем приусадебном участке урожай картофеля и арбузов
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