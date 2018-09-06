Картина дня: медаль "За спасение жизни", урожай картофеля и 178 заблудившихся коров

ВЧЕРА

Картина дня. 5 сентября

Госнаград Беларуси удостоены 120 представителей различных сфер. В их учащийся Минского государственного профессионального лицея №9 автомобилестроения Виталий Титов, он награжден медалью "За спасенную жизнь". Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Инфляция по итогам года не превысит 6%, заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА. Также Владимир Колтович рассказал, какие дополнительные льготы предлагается ввести для бизнеса на селе. МАРТ провел расследование по поводу резкого роста цен на мясо птицы.

Владимир Колтович

Ветхие и пустующие дома в Беларуси будут продавать по рыночной стоимости, сообщил председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев. Дома без наследников будут вовлекать в оборот по указу о пустующих и ветхих домах.

Создание родовых поместий будет способствовать наведению порядка на земле. Такое мнение высказал во время приема граждан заместитель премьер-министра Михаил Русый.

Во время приема граждан

Плановые проверки субъектов хозяйствования в Беларуси с 2019 года заменят выборочными на основе системы рисков, сообщил председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов в Москве на сессии Совета высших органов финансового контроля государств - участников СНГ. В Беларуси осуществлен переход на межведомственное электронное взаимодействие госорганов.

Трехсторонняя контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению минских соглашений, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

Лейтмотивом национального павильона Беларуси на 31-й Московской международной книжной выставке-ярмарке стал Год малой родины, заявил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич на церемонии открытия павильона.

Александр Карлюкевич на Московской книжной ярмарке. Фото пресс-службы посольства Беларуси в России - БЕЛТА

Редакция газеты "Советская Белоруссия" переименована в "Издательский дом "Беларусь сегодня". Соответствующее распоряжение подписала глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.

Белорусская сторона во время прошедшего в Сеуле пятого заседания совместного комитета подтвердила свою заинтересованность в установлении безвизового режима с Республикой Корея на двусторонней основе.

Во время встречи. Фото МИД

Беларусь и Китай утвердили программу научно-технического сотрудничества на 2019-2020 годы.

В Беларуси планируется установить единые подходы к формированию цен на проживание в общежитиях.

Беларусь рассчитывает в 2018 году получить около 6,2 млн т картофеля и 1,8 млн т овощей. Также планируется собрать около 500 т арбузов. В планах - выращивать в промышленных масштабах фундук и иргу. Белкоопсоюз в текущем году закупил у населения в 7 раз больше черники, чем в 2017 году.

Около 500 га садов закладывается в Беларуси ежегодно.

Основные работы на объектах V Форума регионов Беларуси и России в Могилеве завершат к 20 сентября, сообщил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев.

Владимир Цумарев перед полетом

Музыкант Виталий Карпанов из группы "Дрозды" выпустил рэп-клип "Малая Родина".

Сроки реконструкции трамвайной линии в районе вокзала в Минске продлены до 1 ноября.

Пинские пограничники вернули украинскому сельхозпредприятию заблудившееся стадо из 178 коров.

Швейцарец Сандро Шерер будет главным арбитром на первом матче национальной сборной Беларуси с Сан-Марино в Лиге наций на обновленном стадионе "Динамо" 8 сентября.

Сандро Шерер. Фото sportx.kz

Допинг-тест белорусского велогонщика Константина Сивцова оказался положительным. Команда отстранила белоруса от участия в соревнованиях.

Полиция Великобритании назвала имена подозреваемых в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 сентября

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Конгресс евразийских СМИ проходит по 8 сентября в пригороде Алматы. В конгрессе примут участие около 60 представителей ведущих СМИ государств - участников ЕАБР.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Актуальные запросы рынка труда: инновации в обучении и подготовке специалистов среднего звена, новые и востребованные рабочие специальности" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 12.30.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О ходе подготовки и проведении XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" (11-14 сентября, г.Минск). Участие принимают: Легкий Павел Николаевич - первый заместитель министра информации Республики Беларусь; Гусакова Галина Витальевна - заместитель начальника информационно-аналитического управления Министерства информации Республики Беларусь; Мисюров Сергей Петрович - заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в г.Минске; Зеленкевич Игорь Борисович - советник аналитического отдела информационно-аналитического департамента Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств; Самусевич Ольга Михайловна - декан факультета журналистики Белорусского государственного университета.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "На встречу XXXI Международному конгрессу Ассоциации участников космических полетов. Разработки белорусских ученых в области космических технологий". Участие принимают: Малый Сергей Владимирович - декан факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета, кандидат физико-математических наук, доцент; Семенович Сергей Николаевич - ведущий научный сотрудник лаборатории информационных измерительных систем факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета, кандидат технических наук; представители Национальной академии наук Беларуси; представитель ОАО "Пеленг".

Пресс-конференция, посвященная премьере оперы "Саломея", состоится в 14.30 в Большом театре оперы и балета в Минске.

Общереспубликанский молодежный проект "#ЗаДело!" стартует в Беларуси в день рождения Белорусского республиканского союза молодежи.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 сентября

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115 лет назад родился Кистов Александр Федорович, белорусский актер, народный артист Беларуси (1953). С 1944 г. работал в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Среди лучших ролей: король Лир, Отелло (в одноименных трагедиях У.Шекспира), Прибытков в "Последней жертве" А.Островского, Редозубов в "Варварах" М.Горького и др. Снимался в кинофильмах "Зеленые огни", "Первые испытания", "Впереди - крутой поворот". Умер в 1960 г.

110 лет назад родился Дебейки Майкл, американский кардиохирург, разработчик многих важных методов лечения заболеваний сердца, в том числе аортокоронарного шунтирования (1964). В 1953 году первым в мире сделал успешную операцию на сонной артерии, открывшую возможность хирургического лечения инсультов. Умер в 2008 г.

95 лет назад родился Асадов Эдуард Аркадьевич, российский поэт. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт, в битве за освобождение Севастополя был тяжело ранен и потерял зрение. Автор 60 книг, в том числе сборников стихов "Светлые дороги", "Галина", "Дым Отечества" и др. Умер в 2004 г.

80 лет назад родился Любимов Павел Григорьевич, российский кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. Поставил фильмы "Женщины", "Бегущая по волнам", "Школьный вальс" и др. Умер в 2010 г.

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