Картина дня: митинг-реквием в "Тростенце", до конца года пересчитают пенсии и контракты "Мельницы успеха"

ВЧЕРА

Картина дня. 29 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посетил мемориальный комплекс "Тростенец", где состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма. Александр Лукашенко призывает сохранить правду о прошедшей войне и не допустить возрождения страшного прошлого. Мировое сообщество снова сталкивается с "демонами нетерпимости", заявил Президент Беларуси.

Во время посещения мемориального комплекса "Тростенец"

Александр Лукашенко

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества.

Встреча президентов Беларуси и Австрии прошла во Дворце Независимости. Беларусь заинтересована в развитии диалога с Австрией по обеспечению безопасности в регионе, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко. Президент Беларуси сообщил, что в ближайшее время планируется встреча с руководством Австрии в Вене.

Во время встречи

Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой посадили дерево недалеко от монумента "Врата памяти" на территории мемориального комплекса "Тростенец" и почтили память погибших. Беларусь вносит важный вклад в сохранение памяти о Второй мировой войне, заявил Александр Ван дер Беллен во время посещения мемориального комплекса "Тростенец". История "Тростенца" и его жертв слишком долго была белым пятном на карте памяти Западной Европы, сказал Александр Ван дер Беллен, выступая на митинге-реквиеме.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой сажают дерево

Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти "Тростенец", пообещал не дать угаснуть знанию о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны.

Франк-Вальтер Штайнмайер

Беларуси до конца года проведут еще один перерасчет трудовых пенсий, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. Он также предложил учитывать при оценке работы местных властей состояние здоровья населения.

Фото из архива

Беларусь в первом квартале на экспорте медуслуг заработала около $15 млн, сообщил заместитель премьер-министра Василий Жарко. Медучреждения Беларуси укомплектованы врачами на 96,7%. В Беларуси выписано уже около 7 млн электронных рецептов.

Бюджет на следующий год должен быть профицитным, заявил первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович. Минфин не исключает размещения a href="http://www.belta.by/economics/view/minfin-ne-iskljuchaet-razmeschenija-evrobondov-banka-razvitija-belarusi-v-2018-godu-308734-2018/" target="_blank">евробондов Банка развития Беларуси в 2018 году.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2018 года составил $16,4 млрд, уменьшившись с начала года на $332 млн (с учетом курсовых разниц), или на 2%, сообщили в Министерстве финансов Беларуси. Доходы республиканского бюджета за пять месяцев этого года составили Br9,9 млрд.

Михаил Мясникович выступил на закрытии четвертой сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва.

Михаил Мясникович. Фото из архива

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко отмечает позитивные подвижки на европейском векторе парламентского сотрудничества. Об этом спикер заявил на закрытии весенней сессии Палаты представителей. Владимир Андрейченко считает необходимым продвигать на мировой арене образ Беларуси как ІТ-страны.

Владимир Андрейченко. Фото из архива

Депутаты приняли в первом чтении поправки о введении отцовского отпуска.

Фото из архива

Поправки о смягчении ответственности по некоторым экономическим и наркотическим преступлениям приняты в первом чтении.

Конфискацию в Беларуси планируется заменить штрафом, сообщил член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Василий Чекан.

К 2020 году в проект "Электронная школа" планируется вовлечь не менее 80% школ Беларуси, сообщил министр связи и информатизации Сергей Попков.

Бирюзовое платье и черный костюм: как выпускники собираются на Республиканский бал.

Министерство спорта и туризма Беларуси предлагает увеличить безвиз для иностранцев до 15-20 дней, сообщил руководитель ведомства Сергей Ковальчук.

Фото из архива

Интерес зарубежных инвесторов к Беларуси постоянно растет, заявил на пленарном заседании Х Международного инвестиционного форума "Мельница успеха" глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер. Документы на $45 млн подписаны на пленарном заседании форума "Мельница успеха" в Могилеве.

Во время форума

Белорусские медики помогли гражданке Украины с резус-конфликтом родить здорового ребенка благодаря новой технологии, сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ "Мать и дитя" Иван Курлович.

Определились все участники 1/8 финала ЧМ по футболу в России.

Белорус Артем Колосов завоевал золотую награду чемпионата Европы (U-18) по дзюдо, который стартовал в Сараево.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (45-й номер рейтинга WTA) сумела пробиться в финал одиночного разряда турнира в британском Истборне.

Лидеры стран ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о распределении мигрантов. Саммит ЕС принял итоговое заявление по Brexit.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 июня - 3 июля

Беларусь готовится отметить День Независимости: куда пойти на праздник. Пик массовых гуляний придется на 2 и 3 июля.

Праздничную программу "Есть у города слава гордая", посвященную Дню Независимости, представят Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Белорусский государственный академический музыкальный театр 30 июня.

В Минске 1 июля пройдет торжественный мотопарад "Победа": 11.00-12.00 построение колонны из 100 мотоциклистов на стоянке возле спортивно-оздоровительной базы "Олимпиец"; 12.00-13.00 начало движения мотоколонны: "Олимпиец" - трасса Н9031 (в сторону Молодечно) - трасса Р28 - г.Ждановичи - ул.Тимирязева - пр.Пушкина - ул.Притыцкого; 13.00-13.30 остановка у памятника, посвященного маршалу Якубовскому и его танкистам (сквер пересечения улиц Якубовского - Бурдейного), возложение цветов; 13.30-14.30 торжественное движение колонны: ул.Притыцкого - МКАД - трасса Р58 - трасса Н9031 - "Олимпиец".

Кинотеатры Минска 1-4 июля организуют показ документальных фильмов героико-патриотической тематики.

В Минске в третий раз пройдет праздник "Дзень вышыванкi". Основные мероприятия 2 июля развернутся на площадке у столичного Дворца спорта. Уже с 12.00 здесь начнет работу "Беларускі кірмаш".

Во Дворце Республики в Минске 2 июля пройдет торжественное собрание и концерт мастеров искусств "Васiльковае неба". Начало в 16.00.

Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования состоится 30 июня. В нем примут участие лучшие студенты вузов Беларуси, победители олимпиад и конкурсов, лауреаты спецфондов Президента.

Минский планетарий приглашает 30 июня отметить День астероида. В 19.00 пройдет научно-популярная лекция "Астероиды: опасность или ресурс. Юридический подход", в 20.00 - полнокупольный фильм "Розетта" о первой в истории человечества миссии по исследованию ядра кометы космическим зондом.

Большой экологический фестиваль здорового образа жизни "Пастернак" пройдет с 30 июня по 1 июля в минском парке развлечений "Дримлэнд".

Фестиваль авторской рок-музыки "Магутны Фэст 2018" пройдет в Браславе с 30 июня по 2 июля.

В агрогородке Будслав Мядельского района 1 июля в 14.00 на территории римско-католического прихода Успения Пресвятой Девы Марии начнутся праздничные мероприятия в честь престольного праздника Будславской иконы Божией Матери и приуроченные к 20-летию коронации иконы. Планируется участие Апостольского нунция в Беларуси Габора Пинтера, епископов Беларуси, представителей власти и дипломатических миссий.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

1 июля

В Республике Беларусь - День работников водного транспорта.

425 лет назад родился Радзивилл Альбрихт Станислав, государственный деятель Речи Посполитой, писатель, историк. Много путешествовал (Нидерланды, Франция, Италия, Швейцария). Посол в сеймах 1613 и 1619 гг., где назначен подканцлером ВКЛ, в сейме 1623 г. - канцлером ВКЛ. Староста виленский, пинский, эконом кобринский. Основал Пинский иезуитский коллегиум. Автор и переводчик католических религиозных произведений. Умер в 1656 г.

125 лет назад родился Сабсай Пинхос Владимирович, российский скульптор, народный художник СССР, действительный член АХ СССР. Автор монументальных произведений, портретов. Умер в 1980 г.

115 лет назад родилась Джонсон Эми, знаменитая британская летчица, первая в мире женщина, совершившая одиночный перелет из Англии в Австралию. Умерла в 1941 г.

110 лет назад родилась Лаудер Эсте, основательница всемирно известной американской парфюмерно-косметической компании. Умерла в 2004 г.

80 лет назад родился Курляндский Александр Ефимович, российский драматург, писатель, автор юмористических эстрадных миниатюр. Сценарист мультфильмов "Ну, погоди!", "Баба-яга против!", "Возвращение блудного попугая". Лауреат Государственной премии СССР (1988).

2 июля

Международный день спортивного журналиста. Отмечается по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы с 1995 года.

Католический праздник - Торжество Будславской Богоматери.

210 лет назад родился Пассек Вадим Васильевич, русский писатель, этнограф, историк и археолог. Умер в 1942 г.

95 лет назад родилась Шимборска Вислава, польская поэтесса, переводчик и литературный критик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1996). Автор стихотворных книг "Соль", "Сто потех", "Люди на мосту", "Конец и начало". Умерла в 2012 г.

90 лет назад родилась Пилецкая Татьяна Львовна, российская артистка театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Пирогов", "Разные судьбы", "Прощание с Петербургом", "Мать" и др.

3 июля

День Независимости Республики Беларусь (День Республики). Объявлен декретом Президента Александра Лукашенко в 1997 году в честь освобождения Беларуси от фашистских захватчиков (1944).

80 лет назад родился Чечет Виктор Владимирович, белорусский ученый в области педагогики, доктор педагогических наук (1996), профессор (1997), заслуженный работник образования Беларуси (1999). Автор научных работ по проблемам семейного, морального, патриотического воспитания, социальной педагогики, теории и организации социальной работы, высшего образования, истории педагогики.

240 лет назад родился Энгель Карл Людвиг, немецкий архитектор. Автор многих известных зданий Хельсинки и Санкт-Петербурга. Умер в 1840 г.

135 лет назад родился Кафка Франц, австрийский писатель. Автор романов "Процесс", "Замок", "Америка", сборника новелл и рассказов. Умер в 1924 г.

4 июля

115 лет назад родилась Борисевич Ольга Михайловна, белорусский режиссер оперы. В 1926-31 гг. артистка БГТ-2. С 1931 г. режиссер-ассистент Белорусской студии оперы и балета, в 1933-47 гг. режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Участвовала в создании национального репертуара. Среди лучших постановок: "Евгений Онегин" П.Чайковского, "Русалка" А.Даргомыжского, "Чио-Чио-сан" Дж.Пуччини и др. Умерла в 1947 г.

265 лет назад родился Бланшар Жан-Пьер, французский воздухоплаватель, совершивший первый перелет на аэростате через Ла-Манш (7 января 1785 г.). Умер в 1809 г.

110 лет назад родился Печчеи Аурелио, итальянский экономист, предприниматель и общественный деятель, один из основоположников глобалистики как новой области междисциплинарного научного знания. Умер в 1984 г.

105 лет назад родилась Еремеева Татьяна Александровна, российская актриса, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Волки и овцы", "Горе от ума", "Свадьба Кречинского", "Вишневый сад" и др. Умерла в 2012 г.

100 лет назад родился Коган Павел Давыдович, российский поэт. Автор популярной студенческой песни "Бригантина". Умер в 1942 г.

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