Картина дня: молодежный парламент, льготный кредит КНР и рекордсмен зимних Олимпиад

ВЧЕРА

Картина дня. 8 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом. Белорусская атомная станция может стать общим достоянием стран региона, заявил Александр Лукашенко. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис рассчитывает на активизацию сотрудничества с Беларусью.

Александр Лукашенко и Марис Кучинскис

Роль и значение Управления делами Президента Беларуси в экономике страны необходимо усиливать. Такую задачу глава государства Александр Лукашенко поставил во время рабочей встречи с Управляющим делами Президента Виктором Шейманом.

Александр Лукашенко и Виктор Шейман

Беларусь хочет приобрести статус регионального лидера в IT-сфере. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью газете "Известия". Совместная белорусско-российская граница - общее достояние и ответственность, также заявил Владимир Макей.

Беларусь привлечет в 2018-2023 годах льготный кредит Китайской Народной Республики для реализации инвестиционного проекта в сумме 1,75 млрд юаней. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №105 от 7 февраля 2018 года.

Всемирный банк планирует выделить $70 млн на тепловую реабилитацию жилфонда Беларуси и строительство котельных на древесной биомассе, сообщил глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.

Нацбанк об изменениях и дополнениях в Банковский кодекс.

Экспертиза документов для выдачи лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС должна завершиться в 2018 году, сообщили по итогам заседания коллегии Госатомнадзора. Партнерскую проверку ЕС по стресс-тестам Белорусской АЭС планируется завершить в середине 2018 года. Всего в 2017 году на БелАЭС прошло 90 проверок.

Геннадий Давыдько назначен членом Совета Республики Национального собрания Беларуси шестого созыва.

Геннадий Давыдько. Фото из архива

Молодежный парламент будет создан в 2018 году при Национальном собрании Беларуси, сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Старовойтова, которая участвует в форуме "Молодежная столица Республики Беларусь - 2018" в Могилеве.

Приглашения на выборы в местные Советы депутатов 28-го созыва в Минской области направлены более 1,1 млн избирателей, сообщили в областном избиркоме.

Модернизация белорусских нефтеперерабатывающих заводов - ОАО "Нафтан" и Мозырского НПЗ - в целом идет по графику, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на итоговой коллегии совета концерна "Белнефтехим". Белорусские НПЗ должны иметь альтернативные источники поставок нефти, заявил Владимир Семашко.

Организации концерна "Белнефтехим" в 2017 году увеличили экспорт товаров на 27,5% (по сравнению с 2016-м) до $7,7 млрд, сообщил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко на заседании совета концерна, где рассматривались итоги работы в 2017 году.

В Минске подготовлен меморандум о сдерживании цен в отелях во время проведения II Европейских игр с 18 июня по 2 июля 2019 года.

За возвратом сбора на финансирование госрасходов в 2017 году обратились более 19 тыс. человек, около Br6 млн возвращено из бюджета. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Рынок труда в Беларуси активизируется, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам.

Фото из архива

Белорусы готовы к использованию биометрии для осуществления платежей и подтверждения личности. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного агентством GfK Ukraine по заказу Visa, которые были презентованы в Минске. Согласно исследованию, 93% опрошенных в Беларуси заинтересованы в использовании биометрии для подтверждения личности или для осуществления платежей, около 60% - уже знакомы с биометрией.

Гомельский госуниверситет будет готовить специалистов по блокчейну и криптовалютам.

Белорусские ученые начали создавать базу данных "ДНК-внешность-бел".

Заболеваемость ОРИ в Беларуси на 42,6% ниже прошлогоднего уровня. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Заражение жуками-короедами стало самым масштабным повреждением белорусских лесов за всю историю, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Александр Кулик на семинаре по адаптации лесного хозяйства Беларуси к изменению климата.

Изменены границы, режим охраны и использования республиканского гидрологического заказника "Сервечь" в Витебской области. Изменения, а также новое положение о заказнике утверждены постановлением Совмина от 7 февраля 2018 года №107.

Свой канал на YouTube появился у Министерства лесного хозяйства.

Снегопад не застал дорожников Минска врасплох. Почти 390 единиц спецтехники задействовано на расчистке улиц Минска от снега, сообщил заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко.

МИД рекомендует белорусским гражданам временно воздержаться от посещения Мальдив.

Витебчанка лишилась $1,5 тыс. после общения в соцсетях с "доктором" из США.

Команда белорусских фристайлистов прибыла в олимпийский Пхенчхан после тренировочного сбора в Японии.

Медицинский штаб белорусской команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане удостоился похвалы от МОК еще до официального открытия Игр, в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Мастера керлинга первыми начали состязания на Олимпиаде в Пхенчхане. Официальное открытие XXIII зимних Олимпийских игр состоится в Пхенчхане 9 февраля, но первые соревнования начались уже 8 февраля.

Японский прыгун на лыжах с трамплина Нориаки Касаи, стартовавший в квалификации на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, официально стал первым спортсменом, выступившим на восьми зимних Олимпиадах (в 1992-2018 годах).

Организационный комитет Олимпийских игр в Пхенчхане сообщил об обнаружении в олимпийской зоне 128 подтвержденных случаев заражения норовирусом.

Топ красавиц-спортсменок в Пхенчхане.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 февраля

В Пхенчхане (Республика Корея) состоится торжественное открытие XXIII зимних Олимпийских игр. Начало церемонии в 14.00 по минскому времени.

Министерство связи и информатизации Беларуси выпустит в обращение почтовую марку "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане".

Пресс-конференция на тему "V международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" состоится в Renaissance Minsk Hotel (пр-т Дзержинского, 1Е). Участники: Владимир Спиваков - дирижер, народный артист СССР и РФ, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России, художественный руководитель Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы"; Юрий Бондарь - министр культуры Республики Беларусь; Максим Берин - продюсер и организатор фестиваля; Алексей Скрипко - советник председателя правления ЗАО "Альфа Банк", генерального партнера фестиваля. Начало в 17.00.

Выставка живописи и декоративно-прикладного искусства "Familia" проходит в Минске в городской художественной галерее произведений Л. Д. Щемелева. Экспозиция посвящена 95-летию народного художника Беларуси, лауреата Государственной премии Беларуси и премии Союзного государства, ветерана Великой Отечественной войны Леонида Щемелева. Она познакомит с творчеством трех поколений, принадлежащих к одной семье: самого юбиляра, его дочерей, зятя и внуков. Всего представлено более 60 произведений.

Национальная академия наук Беларуси примет участие в выставке "Наполеон на Березине - мир и реальность", которая пройдет в городе Монтро-Фот-Йон (департамент Сена и Марна, Франция) с 9 по 18 февраля. Экспозиция представит результаты белорусско-французских археологических экспедиций.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 февраля

150 лет назад родился Каганец Карусь (наст. Костровицкий Казимир Карлович), белорусский писатель, драматург, переводчик, художник, скульптор. Учился в Минском городском училище, Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Работал в художественной мастерской в Риге, учителем рисования, лесничим. Автор водевиля "Модный шляхтич", драмы "В ином счастье несчастье сокрыто", комедии "Дважды пропили", исторических драм "Сторожевой курган" и "Сын Данила". Один из авторов первого "Белорусского букваря, или Первой науки чтения". Собирал белорусский фольклор, обрабатывал народные сказки, предания, писал научно-популярные очерки для детей. Из произведений изобразительного искусства известны "Мать", "За сохою", "На развилке", вырезал из дерева и кости, оформлял книги. Умер в 1918 г.

90 лет назад родился Высоцкий Михаил Степанович, белорусский ученый и конструктор в области машиностроения, общественный деятель, член-корреспондент (1984), академик НАН Беларуси (1989), доктор технических наук (1976), профессор (1978), заслуженный деятель науки и техники Беларуси (1975), заслуженный работник промышленности СССР (1991), Герой Беларуси (2006). Автор более 450 научных работ, в т.ч. 19 монографий, 134 изобретений и 17 патентов. Научные исследования в области теории и конструирования мобильных машин. Один из инициаторов организации в стране собственного крупномасштабного производства первых моделей автобусов Минского автозавода и руководитель создания их первых моделей совместно с немецкой фирмой "Неоплан". Создал методологию конструирования автомобилей и автопоездов большой грузоподъемности. Лауреат Государственной премии СССР (1970), Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 2013 г.

210 лет назад родился Вебер Георг, немецкий историк и филолог. Умер в 1888 г.

180 лет назад родился Крылов Виктор Александрович, русский драматург. Автор более ста драм и комедий. Умер в 1906 г.

120 лет назад родился Бертольд Брехт, немецкий поэт, драматург и режиссер. Автор пьес "Трехгрошовая опера", "Мамаша Кураж и ее дети" и др. Умер в 1956 г.

115 лет назад родился Блантер Матвей Исаакович, российский композитор, народный артист СССР (1975), Герой Социалистического Труда (1983). Автор множества популярных песен, в том числе "В лесу прифронтовом", "Летят перелетные птицы", а также принесшей ему всемирную славу "Катюши". Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1990 г.

80 лет назад родился Вайнер Георгий Александрович, российский писатель. Автор ряда популярных детективных произведений, написанных в сотрудничестве с братом А.А.Вайнером. Умер в 2009 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-