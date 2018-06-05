Картина дня: наказание за "домашнее хулиганство", ул. Зыбицкую возьмут под контроль и кто будет тренером БАТЭ

ВЧЕРА

Картина дня. 4 июня

Встреча президентов Беларуси и Монголии может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао, сообщил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар по итогам встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Монголии интересна белорусская продукция сельскохозяйственного машиностроения. Монголия заинтересована открыть посольство в Беларуси в будущем году.

Владимир Макей (в центре)

Беларусь может создать первый в Монголии молочный кластер, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром.

Выступает Андрей Кобяков

Беларусь и Индия рассчитывают нарастить товарооборот до $1 млрд в 2020 году, сообщила посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур перед началом белорусско-индийского бизнес-форума.

Сангита Бахадур

Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений построят в Беларуси.

В ПВТ пришло рекордное количество резидентов. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 56 новых резидентов.

ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси, отметил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию во время встречи с министром экономики Владимиром Зиновским. Беларусь заинтересована в увеличении ежегодного финансирования со стороны ЕБРР до полумиллиарда евро.

Во время встречи

Евразийский банк развития получил возможность совершать операции в белорусских рублях.

В Беларуси упрощается порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Генеральная прокуратура инициирует введение административной ответственности за "домашнее хулиганство", нарушающее покой граждан по месту жительства.

Набережную реки Свислочь в районе улицы Зыбицкой в Минске оборудуют системой видеонаблюдения. Музыканты на Зыбицкой будут выступать только до 23.00, после этого для посетителей заведений включат фоновую музыку. Отель Mercure, который построен на территории Верхнего города Минска в районе ул. Зыбицкой, планируется открыть 1 сентября.

Минск

Беларусь может сэкономить до $100 млн на импортозамещении минерального сырья для строительной отрасли, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА. Он также сообщил, что выбросы парниковых газов после запуска второго энергоблока БелАЭС снизятся более чем на 10 млн т. Более Br25 млн выделено в Беларуси для совершенствования работы Белгидромета.

Андрей Худык во время пресс-конференции

Беларусь в мировом рейтинге почтовых служб заняла 32-е место.

Министерство информации Беларуси за ненадлежащую рекламу ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам.

Правоохранители установили и задержали скрывшегося с места ДТП водителя, сбившего насмерть женщину в Белыничах. Им оказался 36-летний гражданин Российской Федерации.

Заблудившуюся под Уздой 82-летнюю пенсионерку нашли с помощью квадрокоптера.

У православных верующих начался Петров пост. Завершится он 12-го июля, в день памяти о христианских мучениках апостолах Петре и Павле.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Обряд "Проводы русалки" прошел в Хойникском районе.

Во время обряда

Команда Беларуси заняла первое место на II Чемпионате мира по лову рыбы фидером среди клубов.

Слабые ночные заморозки ожидаются в Беларуси на этой неделе.

Фото из архива

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба БАТЭ назначен Алексей Бага.

Серена Уильямс снялась с матча против Марии Шараповой.

Умер российский актер, уроженец Беларуси Леонид Неведомский.

В Гватемале 38 человек погибли в результате извержения вулкана Фуэго.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июня

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы обеспечения безопасности на воде в летний период. Подготовка пляжей и зон отдыха у водоемов" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД), Минской городской организации ОСВОД). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Организационные и технические меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации лесных пожаров в Беларуси". Участие принимают: Юревич Николай Николаевич - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь; Юржиц Андрей Михайлович - начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Пресс-конференция по организации и проведению праздника "Купалье" в Александрии с участием заместителя председателя Могилевского облисполкома А. Кунцевича. Начало в 10.00.

Более 530 компаний из 28 стран примут участие в международной специализированной выставке "Белагро-2018", которая пройдет с 5 по 10 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица в Минском районе.

Состоится семинар по выработке мер, необходимых для улучшения управления трудовой миграцией в Беларуси. Участвуют замминистра МВД Николай Мельченко, глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, эксперты Международного центра по развитию миграционной политики. Начало в 9.00. Место проведения: гостиница "Беларусь".

Региональная конференция "Раннее вмешательство для детей: укрепление систем и расширение прав и возможностей семей" пройдет 5-6 июня в Минске (пр-т Победителей, 20, гостиница "Минск Марриотт Отель") под эгидой Министерства здравоохранения в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Открытие конференции состоится 5 июня с 9.00 до 10.30.

Торжественное открытие экологической тропы с участием главы администрации Заводского района Минска Дороховича А.В. состоится в 11.00 по ул. Уборевича.

Благотворительный концерт звезд белорусской эстрады "От сердца к сердцу" состоится в 11.00 в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 Минска (ул. Ваупшасова, 35).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июня

День русского языка. Объявлен ООН в 2010 году. Отмечается в день рождения великого русского поэта А.С.Пушкина в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Одна из целей этой программы - поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.

130 лет назад родился Куйбышев Валериан Владимирович, государственный и политический деятель. Умер в 1935 г.

115 лет назад родился Хачатурян Арам Ильич, советский композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР (1954). Автор балетов "Гаянэ", "Спартак", музыки к драме "Маскарад" Михаила Юрьевича Лермонтова, спектаклям "Макбет", "Король Лир", музыки к кинофильмам. Лауреат Ленинской (1959) и Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946,1950). Умер в 1978 г.

100 лет назад родился Кребс Эдвин Джерард, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1992). Открыл ряд ферментов, осуществляющих обратимое фосфорилирование белков, исследовал значение этого процесса в механизмах регуляции биохимических реакций в клетках. Умер в 2009 г.

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