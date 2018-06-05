Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
5 июня 2018, Вт
+13°C
Ясно EUR 2.3457
USD 2.0044
RUB 3.2381
Главное
Александр Лукашенко во время посещения погранзаставы "Дивин" От охраны рубежей до поддержки многодетных семей - итоги поездки Лукашенко на погранзаставу
Президент
Встреча президентов Беларуси и Монголии может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао
Политика
Более Br25 млн выделено в Беларуси для совершенствования работы Белгидромета
Общество
ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси - Алан Пию
Экономика
Движение на части пр. Машерова будет временно ограничено из-за подготовки ко Дню Независимости
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек
07:30 В мире
Крестный ход в День памяти Евфросинии Полоцкой объединит около 5 тыс. верующих
07:25 Общество
Международная выставка "Белагро-2018" открывается сегодня в Минском районе
07:11 Экономика
Картина дня: наказание за "домашнее хулиганство", ул. Зыбицкую возьмут под контроль и кто будет тренером БАТЭ
07:00 Общество
Человекоподобный робот впервые в России получил работу
00:55 Технологии
Новые акционеры Tesla могут снять с должности Илона Маска
00:29 В мире
Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения
00:18 В мире
5 июня - Всемирный день окружающей среды
00:03 Общество
Китайские ученые разработали сгибаемые аккумуляторы
00:02 Технологии
Взрыв прогремел в английском городе Дерби
Вчера 23:28 В мире
Концерт Валерия Леонтьева в Туле перенесли из-за проблем со здоровьем артиста
Вчера 22:53 Культура
Apple презентовала новую операционную систему для мобильных устройств
Вчера 22:22 Технологии
ООН предложила помощь Гватемале, пострадавшей от извержения вулкана
Вчера 21:56 В мире
Белорусская федерация спочана организовала квест в Кобрине к Международному олимпийскому дню
Вчера 20:54 Регионы
Лучшие шеф-повара Беларуси презентовали национальную кухню на фестивале во Франции
Вчера 20:36 Общество
Нарушения общественного порядка на ул.Зыбицкой в Минске участились - ГУВД
Вчера 20:14 Регионы
Воспитанники столичного Детского дома №5 поучаствуют в мастер-классе Александра Глеба
Вчера 19:53 Спорт
БелТПП проведет семинар об особенностях получения сертификата кошерности
Вчера 19:25 Экономика
Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 38
Вчера 18:58 В мире
Более 70 дайверов и волонтеров приняли участие в экологической акции на Нарочи
Вчера 18:27 Регионы
Все новости
Темы
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Славянский базар в Витебске-2018 Славянский базар в Витебске-2018
День Независимости День Независимости
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: наказание за "домашнее хулиганство", ул. Зыбицкую возьмут под контроль и кто будет тренером БАТЭ

Общество 05.06.2018 | 07:00
Вид на улицу Зыбицкая и Свято-Духов кафедральный собор (Минск)
Вид на улицу Зыбицкая и Свято-Духов кафедральный собор (Минск)

ВЧЕРА

Картина дня. 4 июня

Встреча президентов Беларуси и Монголии может состояться в ближайшие дни в китайском Циндао, сообщил министр иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатар по итогам встречи с главой белорусского МИД Владимиром Макеем. Монголии интересна белорусская продукция сельскохозяйственного машиностроения. Монголия заинтересована открыть посольство в Беларуси в будущем году.

Владимир Макей (в центре)
Владимир Макей (в центре)

Беларусь может создать первый в Монголии молочный кластер, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел Монголии Дамдины Цогтбаатаром.

Выступает Андрей Кобяков
Выступает Андрей Кобяков

Беларусь и Индия рассчитывают нарастить товарооборот до $1 млрд в 2020 году, сообщила посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур перед началом белорусско-индийского бизнес-форума.

Сангита Бахадур
Сангита Бахадур

Китайско-белорусский центр сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений построят в Беларуси.

В ПВТ пришло рекордное количество резидентов. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 56 новых резидентов.

ЕБРР в 2018 году сможет выйти на рекордный уровень годовых инвестиций в Беларуси, отметил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию во время встречи с министром экономики Владимиром Зиновским. Беларусь заинтересована в увеличении ежегодного финансирования со стороны ЕБРР до полумиллиарда евро.

Во время встречи
Во время встречи

Евразийский банк развития получил возможность совершать операции в белорусских рублях.

В Беларуси упрощается порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Генеральная прокуратура инициирует введение административной ответственности за "домашнее хулиганство", нарушающее покой граждан по месту жительства.

Набережную реки Свислочь в районе улицы Зыбицкой в Минске оборудуют системой видеонаблюдения. Музыканты на Зыбицкой будут выступать только до 23.00, после этого для посетителей заведений включат фоновую музыку. Отель Mercure, который построен на территории Верхнего города Минска в районе ул. Зыбицкой, планируется открыть 1 сентября.

Минск
Минск

Беларусь может сэкономить до $100 млн на импортозамещении минерального сырья для строительной отрасли, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в пресс-центре БЕЛТА. Он также сообщил, что выбросы парниковых газов после запуска второго энергоблока БелАЭС снизятся более чем на 10 млн т. Более Br25 млн выделено в Беларуси для совершенствования работы Белгидромета.

Андрей Худык во время пресс-конференции
Андрей Худык во время пресс-конференции

Беларусь в мировом рейтинге почтовых служб заняла 32-е место.

Министерство информации Беларуси за ненадлежащую рекламу ограничило доступ к 17 интернет-ресурсам.

Правоохранители установили и задержали скрывшегося с места ДТП водителя, сбившего насмерть женщину в Белыничах. Им оказался 36-летний гражданин Российской Федерации.

Заблудившуюся под Уздой 82-летнюю пенсионерку нашли с помощью квадрокоптера.

У православных верующих начался Петров пост. Завершится он 12-го июля, в день памяти о христианских мучениках апостолах Петре и Павле.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Обряд "Проводы русалки" прошел в Хойникском районе.

Во время обряда
Во время обряда

Команда Беларуси заняла первое место на II Чемпионате мира по лову рыбы фидером среди клубов.

Слабые ночные заморозки ожидаются в Беларуси на этой неделе.

Фото из архива
Фото из архива

Исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба БАТЭ назначен Алексей Бага.

Серена Уильямс снялась с матча против Марии Шараповой.

Умер российский актер, уроженец Беларуси Леонид Неведомский.

В Гватемале 38 человек погибли в результате извержения вулкана Фуэго.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июня

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вопросы обеспечения безопасности на воде в летний период. Подготовка пляжей и зон отдыха у водоемов" (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, Белорусского республиканского общества спасания на водах (ОСВОД), Минской городской организации ОСВОД). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Организационные и технические меры по предупреждению, предотвращению и ликвидации лесных пожаров в Беларуси". Участие принимают: Юревич Николай Николаевич - начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь; Юржиц Андрей Михайлович - начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Пресс-конференция по организации и проведению праздника "Купалье" в Александрии с участием заместителя председателя Могилевского облисполкома А. Кунцевича. Начало в 10.00.

Более 530 компаний из 28 стран примут участие в международной специализированной выставке "Белагро-2018", которая пройдет с 5 по 10 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица в Минском районе.

Состоится семинар по выработке мер, необходимых для улучшения управления трудовой миграцией в Беларуси. Участвуют замминистра МВД Николай Мельченко, глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, эксперты Международного центра по развитию миграционной политики. Начало в 9.00. Место проведения: гостиница "Беларусь".

Региональная конференция "Раннее вмешательство для детей: укрепление систем и расширение прав и возможностей семей" пройдет 5-6 июня в Минске (пр-т Победителей, 20, гостиница "Минск Марриотт Отель") под эгидой Министерства здравоохранения в партнерстве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Открытие конференции состоится 5 июня с 9.00 до 10.30.

Торжественное открытие экологической тропы с участием главы администрации Заводского района Минска Дороховича А.В. состоится в 11.00 по ул. Уборевича.

Благотворительный концерт звезд белорусской эстрады "От сердца к сердцу" состоится в 11.00 в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 Минска (ул. Ваупшасова, 35).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июня

День русского языка. Объявлен ООН в 2010 году. Отмечается в день рождения великого русского поэта А.С.Пушкина в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия. Одна из целей этой программы - поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.

130 лет назад родился Куйбышев Валериан Владимирович, государственный и политический деятель. Умер в 1935 г.

115 лет назад родился Хачатурян Арам Ильич, советский композитор, дирижер, педагог, народный артист СССР (1954). Автор балетов "Гаянэ", "Спартак", музыки к драме "Маскарад" Михаила Юрьевича Лермонтова, спектаклям "Макбет", "Король Лир", музыки к кинофильмам. Лауреат Ленинской (1959) и Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946,1950). Умер в 1978 г.

100 лет назад родился Кребс Эдвин Джерард, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1992). Открыл ряд ферментов, осуществляющих обратимое фосфорилирование белков, исследовал значение этого процесса в механизмах регуляции биохимических реакций в клетках. Умер в 2009 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3457 BYN 2.343 BYN 2.35 BYN
USD
2.0044 BYN 2.001 BYN 2.006 BYN
RUB
3.2381 BYN 3.225 BYN 3.235 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Гидрометеостанцию в Минске планируется ввести в эксплуатацию в декабре
Все видео

Фотоновости

Андрейченко встретился с министром иностранных дел Монголии
Все фото

Инфографика

ЦТ в Беларуси На централизованное тестирование (ЦТ) в Беларуси в 2018 году зарегистрирован 82 471 человек. Из них 39 649 (48%) абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по четырем предметам.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусские пограничники стоят на страже региональной и международной безопасности
Лукашенко: кому-то неймется приватизировать Победу в Великой Отечественной войне
Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения
Политика
Владимир Андрейченко Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ пройдет в Минске в 2019 году
Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве
Щеткина: каждая страна в стратегии достижения ЦУР должна привлекать всех заинтересованных
Экономика
Во время встречи Беларусь заинтересована в увеличении ежегодного финансирования со стороны ЕБРР до полумиллиарда евро
Международная выставка "Белагро-2018" открывается сегодня в Минском районе
БелТПП проведет семинар об особенностях получения сертификата кошерности
Происшествия
Фото Минского областного управления МЧС Водитель легковушки погиб в ДТП под Борисовом
В Светлогорске директор незаконно продал активы фирмы для обмана поставщиков
Минчанин организовал тайник с амфетамином в подъезде дома
Регионы
Фото из архива Запрет на посещение лесов введен еще в двух районах Брестской области
Белорусская федерация спочана организовала квест в Кобрине к Международному олимпийскому дню
Нарушения общественного порядка на ул.Зыбицкой в Минске участились - ГУВД
Спорт
Екатерина Галкина (справа). Фото организаторов турнира Белоруска Екатерина Галкина завоевала бронзовую награду ЧЕ по художественной гимнастике
Воспитанники столичного Детского дома №5 поучаствуют в мастер-классе Александра Глеба
Белорусские футболисты начали подготовку к спаррингам с командами Венгрии и Финляндии
Технологии
Фото из архива В Парк высоких технологий пришло рекордное количество резидентов
Человекоподобный робот впервые в России получил работу
Китайские ученые разработали сгибаемые аккумуляторы
Культура
Лучшие фото БЕЛТА в мае
Пресс-конференция о "Славянском базаре в Витебске" пройдет в БЕЛТА 6 июня
Концерт Валерия Леонтьева в Туле перенесли из-за проблем со здоровьем артиста
В мире
Фото Reuters Число погибших при извержении вулкана в Гватемале достигло 69 человек
Новые акционеры Tesla могут снять с должности Илона Маска
Женщинам в Саудовской Аравии впервые начали выдавать водительские удостоверения
Калейдоскоп
Фото из архива Над Африкой взорвался астероид - видео
В Канаде неожиданно выпал снег
Черновик Эйнштейна с описанием теории относительности выставлен на аукцион
Все круглые столы
Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Газета 7 дней
Крепость непокоренных сердец
В Северной Осетии белорусам всегда рады
Светлана Аникей: "Не нужно зацикливаться на разочарованиях"
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия