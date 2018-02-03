Картина дня: научные открытия на грани невозможного, цифровая трансформация ЕАЭС и возвращение из плена в Ливии

ВЧЕРА

Картина дня. 2 февраля

Беларусь сделала первый шаг в построении интеллектуальной экономики, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам. Президент Беларуси - ученым: ждем от вас открытий на грани невозможного. Лукашенко: талантливых людей в Беларуси никогда не потеряют.

Александр Лукашенко

Беларусь инициирует разработку программы цифровой трансформации Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в Алматы на пленарном заседании международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации". В Беларуси создаются максимально привлекательные условия для работы IT-компаний, сказал Андрей Кобяков. Задача использовать криптовалюты во внутреннем обороте в Беларуси не ставится.

Во время заседания

Премьер-министры стран ЕАЭС подписали соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Договор о пенсионном обеспечении в ЕАЭС планируется подписать до конца 2018 года, сообщил председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправсовета. Лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок в ЕАЭС будет снижаться поэтапно до 200 евро, сообщил Дмитрий Медведев по итогам заседания Евразийского межправсовета. Премьер-министр России не исключил возможность докапитализации Евразийского банка развития взносами в национальных валютах стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия).

Во время заседания Евразийского межправсовета

Вернулся на родину последний из белорусов, находящихся в плену в Ливии с 2011 года. В Минск Вячеслав Качура прибыл пассажирским авиарейсом из Москвы. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни и наследного принца Абу-Даби за помощь в освобождении из Ливии белорусского гражданина.

Принято положительное решение о строительстве нового азотного комплекса на ОАО "Гродно Азот", рассказал генеральный директор предприятия Игорь Бобырь. Годовые мощности по производству аммиака составят 875 тыс. т, карбамида - 1 225 тыс. т, водорода - 200 млн кубометров.

Национальная академия наук Беларуси представила в Судане новейшую технологию обогащения золотосодержащих руд.

Хартум - столица Судана. Фото из архива

Система оплаты труда работников бюджетного сектора экономики в Беларуси с 1 января 2019 года будет пересмотрена, сообщила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич на итоговой коллегии ведомства. В 2018 году продолжится работа по совершенствованию национальной системы квалификации. Это направление, которое позволит сбалансировать спрос от нанимателей и предложение со стороны образовательных услуг. Костевич рассказала о предложенных изменениях в Трудовой кодекс.

Католические епископы Беларуси 1 февраля встретились с Папой Римским Франциском. На встрече обсуждались структурные изменения в Католической церкви, нюансы белорусского законодательства, формацию будущих священников и молодежи, а также возможный визит понтифика в Беларусь.

Fitch повысило рейтинги шести белорусских банков до уровня "B".

Пилотный запуск грузового экспресс-поезда Рига-Минск планируется в феврале, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Фото из архива

ИНФОГРАФИКА: Белорусы и стресс.

В Беларуси обновили перечни заболеваний, при которых нельзя быть усыновителями и опекунами.

Фото из архива

Городской консультативный кабинет репродуктивного здоровья мужчин планируется открыть в Минске в 2018 году на базе Минского консультационно-диагностического центра, сообщил на итоговой коллегии комитета по здравоохранению Мингорисполкома председатель комитета Сергей Малышко.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказал подробности нашумевшего дела о коррупционных схемах в СЗАО "БелАВМ". Всего в этом деле 23 фигуранта. Коррупционная схема всегда была одна и та же - должностные лица получали взятки за то, чтобы содействовали незаконной победе СЗАО "БелАВМ" в тендерах на закупку оборудования.

Валерий Вакульчик

Минский городской суд назначил 5 лет лишения свободы с отсрочкой для авторов ряда российских информационных ресурсов, обвиняемых в разжигании национальной розни.

Фото из архива

ДОСЬЕ: Романтик из Люцинки. К 210-летию со дня рождения Винцента Дунина-Марцинкевича.

Рейсовый автобус в Минске въехал в ограждение из-за сердечного приступа у водителя.

В Минске спасатели освободили застрявшего в батарее кота.

Фото МЧС

Белорусские атлеты в лыжном, конькобежном спорте, шорт-треке и горнолыжном спорте прибыли в Республику Корея. Официальное поднятие белорусского флага состоится 7 февраля.

Фото НОК Беларуси

Министерство связи и информатизации Беларуси 9 февраля выпускает в обращение почтовую марку "XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане". МТС снизил стоимость безлимитного интернета для находящихся в Республике Корея абонентов до Br1 в сутки.

Старший сын Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3-4 февраля

Зимний спортивный праздник "Мы выбираем спорт" соберет 3 февраля на минской лыжне сборные ведущих республиканских СМИ и Мингорисполкома. Главным событием праздника станет лыжная эстафета 3х1 км, на которую заявлены 8 команд: Мингорисполкома, Национального пресс-центра Беларуси, УП "Агентство "Минск-Новости", ЗАО "Столичное телевидение", УП "БелТА", ОНТ, "Беларусь-1". Стартуют спортсмены в 13.00 на городской лыжероллерной трассе по пр. Победителей, 20. Поболеть за команды могут все желающие.

Фото из архива

По 4 февраля в ТРЦ Galleria Minsk (пр. Победителей, 9) с 10.00 до 20.00 будет проходить финальная выставка международного проекта "Золотая Кошка Мира - 2018".

По 4 февраля проходит выставка-портрет "Если душа родилась крылатой…", посвященная 80-летию со дня рождения В.Высоцкого, в Миорской центральной библиотеке.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

4 февраля

Всемирный день борьбы против рака. Проводится Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC) при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

210 лет назад родился Дунин-Марцинкевич Винцент (Викентий Иванович), белорусский поэт, драматург, театральный деятель; основатель новой белорусской литературы, профессиональной драматургии и театра. Внес вклад в развитие силлабического стихосложения, в разработку новых жанрово-стилистических форм (стихотворные повесть и рассказ, баллада, комедия, идиллия). Автор поэтических книг "Гапон", "Вечерницы и Одержимый", "Дударь белорусский, или Всего понемногу". До сих пор на сценах театров идут его пьесы "Идиллия", "Пинская шляхта", "Залеты". Создал первый белорусский национальный театр (1852-56). Умер в 1884 году.

260 лет назад родился Прокофьев Иван Прокофьевич, русский скульптор, представитель классицизма. Умер в 1828 г.

145 лет назад родился Пришвин Михаил Михайлович, русский советский писатель. Автор книг "Кладовая солнца", "Корабельная роща" и других. Умер в 1954 г.

85 лет назад родился Кваша Игорь Владимирович, российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1978). С 1957 г. артист Московского театра "Современник". Ведущий телепередачи "Жди меня". Умер в 2012 г.

5 февраля

95 лет назад родился Щемелёв Леонид Дмитриевич, белорусский живописец, народный художник Беларуси (1983). Автор работ в области сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта. Среди картин: "Трудные годы", "Первый день мира", цикл "Край мой Минщина" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). В 2001 г. награжден орденом Франциска Скорины.

140 лет назад родился Андре-Гюстав Ситроен, французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании. Умер в 1935 г.

95 лет назад родился Роговой Владимир Абрамович, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1980). С 1953 г. работал на киностудии им.Горького. Поставил фильмы "Годен к нестроевой", "Офицеры", "Юнга Северного флота", "Горожане", "Женатый холостяк" и др. Умер в 1983 г.

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