Картина дня: новая методика подсчета балла ЦТ, конкурсная программа "Лiстапада" и взрыв в Керчи

ВЧЕРА

Картина дня. 17 октября

В целях сохранения и развития традиций белорусской дипломатии, повышения престижа дипломатической службы учреждены официальные геральдические символы Министерства иностранных дел Беларуси.

Белорусские производители заключили контракты на поставку продуктов питания в Оман на международной выставке Food and Hospitality Oman, которая проходит 15-17 октября в Маскате. Экспозиция Belarus. The Taste of Nature с участием шести компаний представлена в Омане впервые.

Результаты централизованного тестирования 2019 года будут рассчитаны с использованием новой методики подсчета тестового балла. Такая информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний.

Новое положение, определяющее подходы к постановке на учет по семейному неблагополучию, разрабатывается в Беларуси. В нормативно-правовом акте будут определены показатели, по которым ребенка следует считать находящимся в социально опасном положении.

Факультет связи и автоматизированных средств управления (АСУ) Военной академии готовит высококлассных специалистов, инженеров в области телекоммуникаций. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев.

Олег Белоконев посещает факультет связи и АСУ Военной академии

Василий Матюшевский избран председателем правления ОАО "Банк БелВЭБ".

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси зарегистрировало национальные ресурсы по оказанию международной помощи в Сети реагирования и оказания помощи (RANET) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси зарегистрировало национальные ресурсы по оказанию международной помощи в Сети реагирования и оказания помощи (RANET) Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды подвело итоги мониторинга мест содержания или разведения в неволе диких животных. На 1 октября текущего года в республике зарегистрировано свыше 6 тыс. диких животных, которые содержатся как у юридических (85 мест содержания), так и у физических лиц (25 мест содержания). В ходе мониторинговых мероприятий выявлен ряд нарушений, которые касались несоблюдения требований к их содержанию, а также нарушений порядка их регистрации.

Новый специальный проект, посвященный знаменитым белорусским брендам и жизни в Беларуси, стартовал на телеканале "Енисей" Красноярского края.

Почти 90% мест в белорусских здравницахх забронировано на новогодний сезон с 25 декабря по 8 января.

Фото из архива

Природный газ пришел в агрогородок Русиновичи Ляховичского района. Газификация населенного пункта осуществлялась по государственной программе "Комфортное жилье и благоприятная среда".

В Витебске в Парке Победителей торжественно открыли скульптурную композицию в честь воинов-десантников.

Во время церемонии

В XXV Минском международном кинофестивале "Лiстапад" примут участие 167 картин, сообщил журналистам директор программ игрового кино фестиваля Игорь Сукманов.

Игорь Сукманов

В конкурсной программе "Лiстападзiка-2018" примут участие 6 картин.

Белорусская теннисистка Вера Лапко (62-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал одиночного разряда на турнире в Люксембурге с призовым фондом $226 тыс.

Александра Саснович обыграла 10-ю ракетку мира и стала четвертьфиналисткой Кубка Кремля.

Александра Саснович. Фото из архива

Белорусский теннисист Егор Герасимов (217-й номер рейтинга АТР) одержал вторую победу в розыгрыше Кубка Кремля в Москве и вышел в четвертьфинал.

Температурные рекорды дня побиты 16 октября на большей части Беларуси. В Витебской области температурные рекорды зафиксированы на всех станциях метеонаблюдений, в Минской области не превышен рекорд дня только в Минске. В Могилевской области рекорды зафиксированы также практически всеми станциями, за исключением Мстиславля, в Гомельской области исключение составили лишь Василевичи и Житковичи.

В результате массового убийства в керченском колледже погибли 19 человек, еще как минимум 52 госпитализированы.

Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 октября

В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Год малой радзімы: гісторыя Маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя М.К.Агінскага як важкая частка нацыянальнай культуры і традыцый Беларусі".

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Изучаем Беларусь: статистика для школьников".

Международная конференция суда ЕАЭС пройдет в Минске 18-19 октября.

В Белорусской государственной академии связи 18-19 октября пройдет XXIII Международная научно-техническая конференция "Современные средства связи".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 октября

75 лет назад (19-22 октября) прошла операция партизанских соединений Витебской области по разгрому Лепельского и других крупных немецко-фашистских гарнизонов в тылу немецкой 3-й танковой армии, которая вошла в историю Великой Отечественной войны под названием Лепельской операции.

15 лет назад Папа Римский Иоанн Павел II причислил к лику блаженных католическую подвижницу мать Терезу - монахиню албанского происхождения, основательницу Ордена милосердия.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-