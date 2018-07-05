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Картина дня: новая пешеходная зона в Минске, скидки в июле и когда Марадона приедет в Брест

Общество 05.07.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 4 июня

Благодарность Президента Республики Беларусь за отличные успехи в учебе и образцовое исполнение воинского долга объявлена 21 военнослужащему Вооруженных Сил, внутренних войск МВД, органов государственной безопасности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко.

Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 64 жительницы Брестской, Гродненской и Могилевской областей. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента США Дональда Трампа и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. В поздравлении он отметил, что рассчитывает на продолжение позитивной динамики в отношениях Беларуси и США.

Банк БелВЭБ с 4 июля будет кредитовать строительство жилья с использованием субсидий по указу №240. Процентная ставка за пользование кредитом формируется из ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 процентных пункта, и на сегодня составляет 13% годовых.

Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Постановлением Совета Министров от 29 июня 2018 года №511 изменен перечень юридических лиц, которые производят оригинальные алкогольные напитки в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках.

Совмин скорректировал правила бытового обслуживания потребителей. В частности, субъекты, оказывающие бытовые услуги, могут самостоятельно устанавливать режим работы принадлежащих им объектов бытового обслуживания, режим работы без (вне) объектов, без согласования с местными исполнительными и распорядительными органами, другими госорганами и обеспечивать его соблюдение.

Белорусский контактный офис для поддержки экспорта откроется в Китае. Он будет расположен в инновационном центре сотрудничества со странами Пояса и Пути (Belt & Road Collaborative Innovation Center, BRCIC) в Циндао.

Минским школьникам для бесплатного проезда летом в городском общественном транспорте необходимо обновить справки с места учебы.

Акции "Дни скидок" пройдут в июле в торговых организациях Минска.

ФОТОРЕПОРТАЖ: В Минске открылась новая пешеходная зона. Ею стала часть улиц Комсомольская (от Интернациональной до Немиги) и Революционная.

Министерство спорта и туризма рекомендует проверять турфирму перед приобретением путевки. Памятка для туристов размещена на сайте министерства.

Один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" намерен приступить к аннуляции предзаказанных услуг из-за возникших разногласий с партнерами.

Свыше 1 тыс. клиентов туроператора ожидают возврата денежных средств по отмененным чартерным программам. "Натали Турс" с 5 июля намерен предложить механизмы компенсации клиентам, пострадавшим из-за аннулирования туров. Минское представительство "Натали Турс" работает с клиентами в индивидуальном порядке, сообщила директор представительства Ольга Вышинская.

Бизнесмен Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы.

Председатель Браславского райисполкома и его жена, начальник отдела экономики исполкома, подозреваются в коррупции, сообщили в Следственном комитете. Заместитель председателя Браславского райисполкома также задержан за взятку.

Задержанный начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома обвиняется в хищении и злоупотреблении, сообщили в Следственном комитете.

Оштрафован врач, травмировавший ребенка во время операции.

Фото из архива
Фото из архива

Суд в Гомеле вынес приговор 11 хулиганам, обливавшим зеленкой горожан.

Фигура светящегося зубра украсила минский проспект Дзержинского. Композицию изготовили с опережением графика, она стала подарком городу ко Дню Независимости.

Мурал испанского художника украсил многоэтажку по ул.Столетова в Минске. Мурал посвящен теме Купалья. На нем изображена девушка, которая идет искать цветок папоротника. У нее на голове - венок, на руках - черный кот.

Приложение "Мобильный мастер" для ЖКХ тестируют в Минске. Заявка, поступившая на короткий номер 115, сразу направляется непосредственному исполнителю. Портал "Мой Горад" 115.бел начал работать в Берестовице, Вороново, Зельве и Кореличах.

Централизованное тестирование в резервные дни (6, 8 и 10 июля) планируют пройти 854 абитуриента.

Фото из архива
Фото из архива

По данным Белгидромета, в последние сутки в Беларуси практически повсеместно прошли дожди. Наиболее интенсивные отмечались во многих районах Минской области, по востоку Гродненской, местами по Витебской и Могилевской областям. Больше всего осадков выпало в Воложине - 25 мм, или 33% месячной нормы.

5-6 июля дирекция фестиваля "Славянский базар" объявляет праздничную 30-процентную скидку для зрителей на все проекты, которые состоятся в Летнем амфитеатре. Праздничная акция приурочена к юбилею Летнего амфитеатра, скидка будет действовать для покупателей только в концертных кассах Центра культуры "Витебск" в областном центре.

Летний амфитеатр
Летний амфитеатр

Известный футболист Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси 16 июля, в котором брестское "Динамо" примет солигорский "Шахтер". Эту информацию подтвердили в пресс-службе динамовского клуба.

Диего Марадона
Диего Марадона

Брестский гандбольный клуб имени А.П.Мешкова в спортивном сезоне 2018/2019 возглавит известный испанский тренер Маноло Каденас. Контракт с именитым специалистом рассчитан на два сезона.

Белоруска Василина Хондошко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в финском Тампере.

Сборная Англии в серии послематчевых пенальти победила Колумбию и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу.

На внешние границы ЕС для борьбы с миграционным кризисом до 2020 года будут направлены 10 тыс. пограничников. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июня

Онлайн-конференция с участием министра по налогам и сборам Беларуси Сергея Наливайко на тему "Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования" пройдет на сайте БЕЛТА 5 июля с 11.00 до 12.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "О проведении международного ежегодного велопробега "Быстрее чем рак" (7-8 июля) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь; РНПЦ онкологии им.Н.Н.Александрова). Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Мировая практика и методика исследования проблемы алкогольной зависимости. Профилактика алкоголизма среди населения Республики Беларусь" (представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Республике Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре планируется проведение пресс-конференции: "Организация и проведение республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в Год малой родины" (представители Министерства культуры Республики Беларусь; Могилевского областного исполнительного комитета). Начало в 12.30. (Уточнить проведение можно по телефону 327-79-16 или на сайте пресс-центра).

В Палате представителей состоится круглый стол на тему "Медиация: современное состояние и перспективы развития".

Торжественное открытие Дней культуры Украины с участием Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени П.Вирского, популярных эстрадных исполнителей и экспонирование выставки народных промыслов пройдет во Дворце Республики. Начало в 19.00.

Мероприятие по случаю 207-й годовщины провозглашения независимости Венесуэлы состоится в 11.00 в сквере им. Симона Боливара (пересечение ул. Первомайской и Захарова) в Минске.

Республиканское общественное объединение "Белая Русь" проведет в Беларуси акцию, во время которой поздравит родивших в День Независимости мам. Акция пройдет в минске в РНПЦ "Мать и дитя", 1-й, 3-й и 6-й городских клинических больницах, роддоме №2.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июня

230 лет назад родился Монюшко Доминик, белорусский просветитель. Двоюродный брат композитора С.Монюшко. После окончания Виленского университета получил ученую степень доктора права. Принимал участие в войне 1812 г. С 1816 г. жил в имении Радковщизна в Игуменском повете (ныне Червенский район). Собственное поместье и земельные угодья отдал в пользование своим крестьянам, оставив себе только небольшой участок. Основал в повете училище, пансионат для содержания и воспитания крестьянских девочек. Училище было закрыто в 1838 г., женский пансионат просуществовал до 1853 г. благодаря материальной помощи брата Игната. В конце жизни переехал в Минск. Умер в 1848 г.

120 лет назад родился Эйслер Ханс, немецкий композитор и общественный деятель, член Немецкой академии искусств, автор музыки гимна ГДР. Умер в 1962 г.

75 лет назад родился Маликов Юрий Федорович, российский певец и композитор, народный артист Российской Федерации. Основатель и художественный руководитель ВИА "Самоцветы".

75 лет назад родилась Синявская Тамара Ильинична, российская певица, народная артистка СССР и Азербайджана. В 1964-2003 гг. солистка Государственного академического Большого театра в Москве. Вдова народного артиста СССР Муслима Магомаева.

Православный праздник - Собор Владимирских святых.

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