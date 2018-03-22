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Картина дня: новации в образовании, белорусско-российское соглашение о признании виз и "Город птиц" в Минске

Общество 22.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 21 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22-23 марта совершит официальный визит в Грузию. Развитие торгово-экономических отношений будет основой переговоров Александра Лукашенко и Гиоргия Маргвелашвили.

Беларусь и Грузия открывают в Тбилиси сборочное производство лифтов, сообщил посол Беларуси в Грузии Михаил Мятликов. Правительства Беларуси и Грузии прорабатывают альтернативные маршруты доставки товаров для развития двусторонней торговли. Грузия создает специальную компанию по поставке своих продуктов в Беларусь, рассказал вице-премьер Михаил Русый. Города Минск и Тбилиси подписали программу торгово-экономического сотрудничества на 2018-2020 годы. Подписи под документом поставили председатель Минского горисполкома Андрей Шорец и мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

РЕПОРТАЖ: "Качество бесподобное" - жители Тбилиси о белорусских продуктах питания.

"Белоруснефть" и Oil India Limited прорабатывают три новых контракта.

Сокращать количество вузов в Беларуси в ближайшее время не планируется, заявил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Возможность учиться бесплатно на заочном отделении будет сохранена. Количество часов на изучение иностранного языка в гимназиях сокращать не планируется. Независимая аттестация за 9-й класс общеобразовательной средней школы будет введена после полного перехода на обновленный учебный план. Новая редакция Кодекса об образовании внесена в правительство для предварительного рассмотрения.

Усеченный вариант белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз планируется подписать до 4 июня, сообщили в МВД. Вариант содержит все базовые положения, которые были согласованы в рамках большого соглашения по признанию виз. Он подготовлен для беспрепятственного транзита болельщиков на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России.

Нацбанк дополнил требования к правилам банковского контроля пунктами о токенах.

Скорректирована форма реестра резидентов Парка высоких технологий. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 20 марта 2018 года №205.

Рождение вторых и последующих детей - приоритет семейной политики Беларуси, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на полях Регионального симпозиума по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики.

Министерство здравоохранения усилит контроль за качеством оказания медпомощи, сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

Беларусь находится среди мировых лидеров по использованию новых лекарственных препаратов для лечения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью, сообщил руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций задержан за взятку в $3,5 тыс., сообщили в Комитете государственной безопасности.

Грузовые поезда из Китая в Европу через Гродно начали следовать на постоянной основе, сообщили в Гродненской региональной таможне.

Артур Зельский: Хатынь - боль белорусской земли.

ДОСЬЕ: Символ трагедии. Мемориальный комплекс "Хатынь".

Государственный мемориальный комплекс "Хатынь". 19 марта 2018 года
Государственный мемориальный комплекс "Хатынь". 19 марта 2018 года

РУП "Белтелеком" с 1 апреля повышает тарифы.

В Минске установлены фиксированные розничные цены на твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения.

"Город птиц" появится в Минске. В парке "Серебряный лог" планируется разместить 28 скворечников, изготовленных во время городского конкурса "Мудрый филин-2018".

Фото из архива
Фото из архива

Выбросившая собаку из окна витебчанка приговорена к домашней "химии" и лечению от алкоголизма.

Церемония открытия IV чемпионата мира по конькобежному спорту состоялась в спорткомплексе "Минск-Арена".

ЕК предложила ввести налог в 3% для крупных интернет-компаний.

Кабинет министров Украины приостановил действие Программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 марта

Митинг-реквием, приуроченный к 75-летию хатынской трагедии, "Хай ніколі не змоўкнуць Хатыні званы" пройдет в ГМК "Хатынь" (Логойский район) с участием представителей республиканских и местных органов власти, депутатского корпуса, духовенства, общественных организаций и др. Начало в 12.00. На 11.20 запланирована церемония гашения маркированного конверта, выпущенного Министерством связи и информатизации Беларуси к памятной дате.

В мемориальном комплексе "Хатынь". Фото из архива
В мемориальном комплексе "Хатынь". Фото из архива

В день трагедии Хатыни состоится открытие международной конференции "Хатынь и ее сестры. Трагедия и память", в которой примут участие исследователи из Беларуси, России, Польши, Литвы, Словакии.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развитие и совершенствование паллиативной помощи детям и взрослым в Беларуси". В мероприятии примут участие представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Научное обеспечение растениеводческой отрасли агропромышленного комплекса Республики Беларусь".

Международный пасхальный фестиваль "Радость" пройдет в Минске. Торжественная церемония открытия состоится во Дворце искусства (ул. Козлова, 3) в 16.00. Вход свободный.

Организационный комитет первого международного фестиваля современных искусств "Арт-Минск" проведет пресс-конференцию по случаю открытия. Мероприятие состоится в 11.30 в галерее "Арт-Беларусь".

Состоится круглый стол: "Туристический потенциал Беларуси в глазах российского туриста: новые возможности и традиционные маршруты" (представители Постоянного комитета Союзного государства, посольства Российской Федерации в Республике Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, Республиканского союза туристической индустрии). Место проведения: Музей миниатюр "Страна мини" (г.Минск, пр.Независимости, 25). Начало в 11.00.

Интернет-видеобрифинг: "Глобальные изменения климата и вызовы для Беларуси: климатические риски, экологические риски, радиационная безопасность" пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 15.00.

Студенческий чемпионат мира по конькобежному спорту стартует на льду "Минск-Арены". Начало соревнований в 17.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 марта

Всемирный метеорологический день - профессиональный праздник синоптиков всех стран. В 1950 г. вступила в силу конвенция Всемирной метеорологической организации (ВМО) - специализированного учреждения ООН. Отмечается с 1961 года.

80 лет назад родился Воронецкий Фома Сильвестрович, актер, заслуженный артист Беларуси (1990). Работал в Белорусском театре им.Я.Коласа, с 1971 г. в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Исполнитель преимущественно характерных ролей. Среди них: Соляник ("Рядовые" А.Дударева), Клеон ("...Забыть Герострата!" Г.Горина), Раскольников ("Преступление и наказание" Ф.Достоевского) и др. С 1990 преподает в Белорусской академии искусств, профессор БГАИ.

70 лет назад родился Пашков Геннадий Петрович, белорусский поэт, публицист, заслуженный деятель культуры РБ (2013). Автор поэтических сборников "Землю слушаю", "Гравюры дорог", "Люблю, надеюсь, живу", книги очерков "Будень как праздник", сценария документального фильма "Я так люблю землю..." и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1980), Государственной премии Беларуси (1998).

115 лет назад родился Касона Алехандро, испанский драматург. Автор лирических драм и комедий "Деревья умирают стоя", "Семь криков в океане", "Кавалер золотых шпор" и других. Умер в 1965 г.

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