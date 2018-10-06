Картина дня: новейшее белорусское вооружение, престиж труда учителя и Нобелевская премия мира

ВЧЕРА

Картина дня. 5 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники отечественного производства, а также объяснил, почему была поставлена задача создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники.

Александр Лукашенко на полигоне в Ивацевичском районе

Александр Лукашенко высказал предельно откровенные суждения о ситуации в белорусской армии, фактах дедовщины, а также единичных случаях гибели военнослужащих. Президент Беларуси видит упущения в военной подготовке и в целом воспитании молодежи среди мужской части населения из-за большого процента отсрочек от службы в армии.

Александр Лукашенко на полигоне в Ивацевичском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию. Александр Лукашенко также пояснил журналистам, почему принял решение отменить введенный в качестве эксперимента запрет на продажу спиртного в ночное время.

Александр Лукашенко на полигоне в Ивацевичском районе

Генсеку ООН передано приглашение Президента Беларуси принять участие в открытии II Европейских игр.

Владимир Макей и Антониу Гутерриш. Фото МИД

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова представила в Палате представителей премьер-министра Сергея Румаса.

Сергей Румас

Золотовалютные резервы Беларуси составили $6,93 млрд.

"Нафтан" запустил одну из ключевых модернизированных установок.

Беларусь в 2020 году намерена увеличить доходы от экспорта туруслуг до $250 млн. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 октября 2018 года №709, которое вносит изменения в госпрограмму "Беларусь гостеприимная" до 2020 года.

Беларусь объявила персонами нон грата двух иностранных шпионов, сообщил председатель КГБ Валерий Вакульчик. Беларусь рассматривает вопрос о помилованиии Павла Шаройко, гражданина Украины, обвиненного в шпионаже. Суды над задержанными за коррупцию медиками начнутся в ближайшее время, рассказал Валерий Вакульчик.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси предостерег от слепого копирования зарубежного опыта воспитания детей. "Чрезвычайно важно, чтобы не дети манипулировали родителями, а родители могли правильно воспитывать своих детей", - сказал митрополит.

Выставка фотографий "Наследие Беларуси. Восстановленные архитектурные ценности" открылась во Дворце Независимости.

Александр Алексеев и Олег Лукашевич

Интервью с ректором Белорусского государственного педагогического университета: В учителя идут лучшие.

В Беларуси в 2017/2018 учебном году на одного учителя в среднем приходилось 9 учеников, причем в городских школах - 10, сельских 5.

Уволят ли работника во время болезни и можно ли расторгнуть контракт, если не повышают зарплату - отвечают адвокаты.

Золотистый боровик обнаружили в лесу под Малоритой. Боровик золотистый широко распространен в лесах Северной Америки (США, Канаде).

Фото Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси

РЕПОРТАЖ: Как белорусские журналисты немного пошаманили.

Мужская сборная Беларуси победила в десятом туре соперников из Таджикистана на Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми.

Сборная Беларуси по хоккею (U-17) победила на международном турнире в Пекине.

Фото ФХБ

Нобелевская премия мираа 2018 года присуждена медику Денису Муквеге и правозащитнице Наде Мурад.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6-7 октября

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Сельхозярмарки пройдут 6-7 октября у Дворца спорта и "Чижовка-Арены" в Минске.

В Минске на одной площадке (ул. Долгобродская, 75) пройдут 6 октября сразу три международные выставки собак: "Золотая осень Минска - 2018", "Победитель Беларуси - 2018" и монопородная выставка джек-рассел-терьеров "Рассел-шоу Беларуси - 2018". Время работы с 10.00 до 18.00. Вход бесплатный.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета будет проводиться в Минске с 7 по 20 октября. По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме концертов звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми" состоятся мировые премьеры и проекты в необычном формате.

Европейские дни наблюдения за птицами EuroBirdwatch-2018 пройдут в Беларуси 6-7 октября.

Международный праздник поэзии "О Навагрудскі край - мой родны дом...", посвященный 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича, пройдет в Новогрудке по 7 октября.

Хоккеисты минского "Динамо" в очередном гостевом матче чемпионата КХЛ встретятся с клубом "Сочи".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

7 октября

В Республике Беларусь - День учителя.

230 лет назад родился Носович Иван Иванович, белорусский языковед-лексикограф, фольклорист, этнограф. Много путешествовал по Беларуси, собрал богатый лексический, фразеологический и фольклорно-этнографический материал. Автор первого исторического словаря белорусского языка "Алфавитный указатель старинных белорусских слов, извлеченных из "Актов, относящихся к истории Западной России", в котором объяснено около 13 тыс. слов и понятий. Особое место в научной деятельности Носовича занимает "Словарь белорусского наречия". Составитель фольклорно-этнографических сборников "Белорусские пословицы и поговорки", "Сборник белорусских пословиц", "Белорусские пословицы и загадки", "Белорусские песни" и др. Его фольклорные записи вошли в тома серии "Белорусское народное творчество". Умер в 1877 г.

100 лет назад родился Басов Израиль Мордухович, белорусский живописец. Работал в жанре городского и индустриального пейзажа. Среди произведений "Осень", "Городской ритм", "Минск, ул.Кирова" и др. Умер в 1994 г.

80 лет назад родился Блакит (Болтач) Валентин Владимирович, белорусский писатель, прозаик и поэт. С 1987 года был главным редактором журнала "Вожык". Автор сборника юмористических рассказов "Изобретатель", повестей "Время прилета журавлей", "Улыбка Фортуны", "Чти имя свое", а также многочисленных рассказов, стихов и очерков. Умер в 2007 году.

75 лет назад родился Шипило Евгений Потофеевич, белорусский актер, народный артист Беларуси (1984). С 1967 г. работал в Белорусском государственном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Среди ролей: Нестерка ("Нестерка" Виталия Вольского"), Андрей Буслай, Мультик ("Порог", "Вечер" А.Дударева), Константин Заслонов ("Поединок" Н.Матуковского). Снялся в кинофильмах "На исходе дня", "Новая земля". Умер в 1999 г.

90 лет назад родился Саранцев Юрий Дмитриевич, российский киноактер, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Верные друзья", "Доброе утро", "Дума о Ковпаке", "Преступление и наказание", "Жестокий романс" и др. Умер в 2005 г.

8 октября

105 лет назад родился Титов Александр Федорович, белорусский актер, театральный деятель. В 1939-41 гг. актер Гомельского областного русского драматического театра. С 1943 г. заведующий отделом Гомельского облисполкома. В 1946-53 гг. директор, актер Московского драматического театра им.Островского. С 1953 г. руководил любительскими художественными коллективами. Снимался в кино. Умер в 1985 г.

70 лет назад родилась Шамякина Татьяна Ивановна, белорусский литературовед, критик и переводчик, доктор филологических наук (2001), профессор (2003). Исследует историю культуры, белорусскую мифологию в контексте всемирной, в связи с литературой и фольклором, проблемы современной белорусской прозы, особенности стиля белорусских писателей. На русский язык перевела произведения И.Шамякина "Торговка и поэт", "Возьму твою боль", "Зенит" и др.

195 лет назад родился Аксаков Иван Сергеевич, российский поэт и публицист, один из руководителей славянофилов. В 1840-60-е гг. выступал за отмену крепостного права и телесных наказаний. Редактировал журнал "Русская беседа", газеты "День", "Москва" и др. В 1858-78 гг. один из руководителей Славянского благотворительного комитета. Автор стихов, поэмы "Бродяга". Умер в 1886 г.

170 лет назад родился Дегейтер Пьер, музыкант, прославившийся как автор музыки к гимну "Интернационал". Умер в 1932 г.

145 лет назад родился Щусев Алексей Викторович, русский архитектор, автор Мавзолея Владимира Ильича Ленина. Умер в 1949 г.

90 лет назад родилась Исакова Нина Сергеевна, российская певица, педагог, народная артистка СССР.

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