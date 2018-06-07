Картина дня: новшества "Славянского базара" и жировки с QR-кодом

ВЧЕРА

Картина дня. 6 июня

Лесохозяйственным учреждениям разрешили приобретать технику на льготных условиях. Это предусмотрено указом №219, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Витебскому облисполкому и Новополоцкому горисполкому поручено до 31 декабря 2018 года реконструировать Ледовый дворец в Новополоцке, возвести крытую ледовую тренировочную площадку и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения их функционирования. Соответствующий указ №220 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь готова поставлять электробусы и строить объекты под ключ в Вологодской области России, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с губернатором Вологодской области России Олегом Кувшинниковым. Беларусь предлагает обсудить на заседании Совета Министров Союзного государства проблемы, возникающие при создании сборочных производств на территории России.

Во время встречи

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков посетил выставку "Белагро-2018". Он сообщил, что Беларусь и Россия могут обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами на заседании Совета Министров Союзного государства 13 июня.

Андрей Кобяков во время посещения международной специализированной выставки "Белагро-2018"

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков направил в правительство России обращение, в котором заявил о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочной продукции. Коллегия ЕЭК продолжит обсуждение ситуации с поставками белорусской молочной продукции в Россию 13 июня, сообщили в пресс-службе ЕЭК. Переговоры по поставкам белорусской молочки в Россию пройдут 8 июня, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый.

В Беларуси обсуждают вопрос о введении ответственности за ложную информацию в интернете, в том числе когда ее источником является аноним, сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Помощнику - инспектору по Гродненской области Сергею Ровнейко предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он освобожден от должности. Декларации о доходах стали источником для новых коррупционных разоблачений, сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Александр Конюк

Директор одного из ЖЭУ Московского района Минска задержан за взятки.

Бывшего директора колонии в Ивацевичах будут судить за взятку в 207 тыс. евро.

Жировки с июня будут с QR-кодом. Как и зачем его использовать?

В Беларуси прорабатывается идея национального форума по ЦУР.

Дефицит бытовой техники в связи с введением сертификации по энергоэффективности не прогнозируется, заявил председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко. Он подчеркнул, что белорусские предприятия к введению этой сертификации давно готовы.

Концерт открытия XXVII Международного фестиваля искусств "Славянского базара в Витебске" будет посвящен Году малой родины. ALEKSEEV примет участие в фестивале "Славянский базар в Витебске". На мероприятия витебского фестиваля продано и забронировано более 60 тыс. билетов.

ALEKSEEV. Фото из архива

Генеральное консульство Беларуси откроется в 2018 году в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Это решение закреплено постановлением Совета Министров от 5 июня 2018 года №421.

Награды XXVII Международного кинофорума "Золотой Витязь" в Севастополе получили режиссеры из Беларуси.

В Минске присвоены названия двум паркам, четырем улицам и пешеходной зоне.

Киносеансы на открытом воздухе будут проходить по субботам в Минске на территории Верхнего города. Проект Open air CINEMA стартует 9 июня. Вход свободный, начало в 21.30. Первым покажут французский фильм-катастрофу "Ураган: Одиссея ветра".

Скейтбординг войдет в культурную программу II Европейских игр в Минске, сообщили в пресс-службе фонда "Дирекция II Европейских игр".

Дарья Домрачева примет решение о продолжении карьеры в ближайшие пару недель. Об этом рассказал муж спортсменки Уле-Эйнар Бьорндален норвежским СМИ.

Дарья Домрачева. Фото из архива

Ночные заморозки ожидаются 7 июня в Беларуси.

Еврокомиссия объявила о введении пошлин на импортные товары из США.

На конкурсе красоты "Мисс Америка" больше не будет дефиле в купальниках.

В Японии разработан летающий зонтик. Он способен парить над своим хозяином в дождливый день.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 июня

Состоится пресс-конференция вице-президента ЕБРР Алана Пию по итогам визита в Беларусь. Начало в 14.30.

Поправки в закон о массовых мероприятиях будут рассмотрены во втором чтении 7 июня на заседании Палаты представителей.

Региональная конференция "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" ПРООН. Начало в 13.00.

Состоится международная конференция "Энергоэффективные здания 21-го века". Начало в 9.30.

Вертикальный забег пройдет в 19.30 в ГСОК "Логойск" при участии беговых клубов и сотрудников velcom. Этот забег станет началом SunRunChallenge.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 июня

Всемирный день океанов. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 февраля 2009 года по инициативе участников Международного саммита по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (1992) и Йоханнесбурге (2003).

У католиков праздник - Святейшее Сердце Иисуса.

115 лет назад родилась Юрсенар Маргерит, французская писательница, первая женщина, ставшая членом Французской академии (1980). Автор остросюжетной философской прозы (романов "Мемуары Адриана", "Черная магия", "Философский камень", пьес, рассказов). Умерла в 1987 г.

100 лет назад родился Престон Роберт, американский актер театра и кино, певец. Умер в 1987 г.

100 лет назад родился Дуленков Борис Дмитриевич, российский художник кино, народный художник РСФСР. Участвовал в постановке фильмов "Чук и Гек", "Тихий Дон", "Доживем до понедельника", "Юность Петра" и др. Умер в 1992 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-