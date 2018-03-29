Картина дня: новые условия выдачи кредитов, вступил в силу декрет №8 и небесные шары в память о погибших в Кемерово

ВЧЕРА

Картина дня. 28 марта

Президенты Беларуси и Сербии в телефонном разговоре обсудили перспективы развития отношений и пути увеличения товарооборота. Президент Сербии пригласил Александра Лукашенко совершить официальный визит в Сербию. Президент Беларуси принял это приглашение.

Декрет №8 "О развитии цифровой экономики" вступил в силу 28 марта. Ключевые положения декрета - расширение видов деятельности резидентов ПВТ, поддержка ИТ-образования и подготовка кадров для отрасли, создание условий для развития продуктовых ИТ-компаний, комплексное правовое регулирование бизнесов на основе технологии блокчейн.

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства от имени белорусского народа и себя лично еще раз выразил искренние соболезнования и слова поддержки российскому лидеру, семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в Кемерово. Владимир Путин в свою очередь поблагодарил Александра Лукашенко за звонок и поддержку в трудный час, высказал слова благодарности за солидарность, проявленную Беларусью и ее гражданами в день общенационального траура в России. Президент России также рассказал главе белорусского государства об обстоятельствах трагедии и ходе ее расследования.

В городах Беларуси запустили шары в небо в память о погибших в Кемерово. Информация с призывом присоединиться к акции памяти была размещена в соцсетях. Память жертв трагедии в Кемерово в Беларуси почтили и минутой молчания. В посольстве России в Беларуси открыта книга соболезнований. Беларусь в знак скорби и солидарности с Россией приспустила 28 марта госфлаги. В эфире республиканских и региональных СМИ отменили трансляции развлекательных программ. Кроме того, рекомендовано воздержаться от проведения подобных мероприятий, включая те, что организовываются в общественных местах.

Умер народный артист России Олег Анофриев. Он сыграл более 60 ролей в кино. Анофриев также озвучил мультфильмы "Бременские музыканты", "Сказка о попе и о работнике его Балде", "Как Львенок и Черепаха пели песню".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложения предпринимательского сообщества в направлении декриминализации бизнеса. Об этом на международной научно-практической конференции "Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития" заявил председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель аппарата Совета Министров Александр Турчин, который накануне встречался с главой государства. Минфин не исключает в среднесрочной перспективе снижения ставок подоходного налога и налога на прибыль, заявил на научно-практической конференции заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. Кроме того, возможен пересмотр действующего пакета налоговых льгот и порядка их предоставления, реформа имущественных налогов, решение вопроса о включении в налоговую систему взносов в ФСЗН.

Совет по развитию предпринимательства опубликовал проект изменений в указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств".

Государственный комитет по науке и технологиям предлагает предоставлять технопаркам льготы по земельному налогу, сообщили в пресс-службе ГКНТ.

Беларусь готова участвовать в развитии электробусных пассажирских маршрутов в Санкт-Петербурге, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в Санкт-Петербурге на 10-м заседании белорусско-петербургского Совета делового сотрудничества. Беларусь нацелена на более активное вовлечение регионов России во взаимодействие двух стран, заявил Андрей Кобяков. Беларусь и Санкт-Петербург подписали программу научно-технического сотрудничества до 2020 года.

Андрей Кобяков

Беларусь и китайская провинция Хубэй договорились расширять сотрудничество. Соответствующее соглашение достигнуто по итогам встречи парламентской делегации Беларуси с заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хубэй Ван Линь. Провинция Хубэй заинтересована в совместных с белорусским бизнесом проектах в сфере машиностроения, транспорта, металлургии, производства лазерного оборудования.

Нацбанк с 1 мая планирует скорректировать условия выдачи кредитов населению в Беларуси. Нацбанк планирует отменить необходимость получения физлицами разрешений на открытие счетов за рубежом до конца 2018 года, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Лапко.

Беларусь рассчитывает получить шестой транш Евразийского фонда стабилизации и развития до конца весны, сообщил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов. Министерство финансов Беларуси не исключает возможности размещения облигаций на азиатском рынке в 2018 году.

Для поступления в класс повышенного уровня средний балл аттестата должен быть не меньше шести. Это предусмотрено постановлением Министерства образования Беларуси от 3 марта 2018 года №10. При приеме на свободные места в 10-11 классах гимназий будет проводиться два экзамена.

Первую электроэнергию, выработанную на блоке №1 Белорусской АЭС, планируется выдать в сеть в IV квартале 2019 года. Белорусская АЭС разработает внутренний аварийный план для реагирования на внештатные ситуации, сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк. На строительстве Белорусской АЭС сейчас работает около 7 тыс. человек.

Министр иностранных дел Владимир Макей во время визита в Великобританию провел встречи с Джонсоном и принцем Майклом Кентским. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Великобританию с 1993 года. Беларусь и Великобритания договорились развивать межправительственный диалог для содействия наращиванию взаимной торговли и инвестиций.

Делегаты европейских Национальных олимпийских комитетов и представители ЕОК довольны ходом подготовки к II Европейским играм. Об этом заявил главный консультант Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Пирс О'Каллаган во время посещения стадиона "Динамо".

Порядок и организованность на Национальной киностудии "Беларусьфильм" впечатляют. Об этом сказал во время посещения киностудии российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур Бекмамбетов.

Спасатели рассказали, как составить план действий на случай чрезвычайной ситуации. Соответствующие рекомендации размещены на сайте МЧС.

Весеннее половодье в этом году пройдет спокойно - Белгидромет. МЧС приняло меры по минимизации последствий половодья в Беларуси.

В Минске состоялась презентация модульной круглогодичной велопарковки нового поколения.

В Брестской области разрабатывается генеральный план первой в регионе "деревни будущего", сообщил главный архитектор области Александр Жарков. Пилотной территорией выбран агрогородок Остромечево в Брестском районе, для него разработана концепция под названием "Экавёска".

РЕПОРТАЖ: Предприниматель из Гродно восстанавливает старинную усадьбу на Августовском канале.

Ущерб от действий гражданина России, который путешествовал по миру за чужой счет, превышает Br35 тыс. Установлено, что 26-летний мужчина с марта по апрель 2017 года, используя неправомерно приобретенные реквизиты банковских платежных карт, покупал авиабилеты через онлайн-сервисы. Задержать мужчину удалось в начале декабря во время его прилета в Минск.

Обвиняемыми и подозреваемыми по делу Fenox Global Group проходят 19 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Си Цзиньпин предложил четыре принципа развития отношений между Китаем и КНДР.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 29 марта

Онлайн-конференция "Особенности исчисления налога на прибыль в 2018 году" состоится на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Прокомментирует нововведения, а также ответит на волнующие плательщиков вопросы, касающиеся исчисления налога на прибыль в 2018 году, начальник управления прямого налогообложения главного управления методологии налогообложения МНС Ольга Тарасевич.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О реализации национальной программы по внедрению электронной ветеринарной сертификации" (представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 10.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развитие рыбохозяйственной деятельности в Республике Беларусь".

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Поддержка предпринимательской инициативы в Республике Беларусь" (Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. №7 "О развитии предпринимательства").

В гостинице "Пекин" (ул. Красноармейская, д. 36, 1-й этаж) начнет работу Международная научно-практическая конференция "Фармакоэкономика социально значимых заболеваний" (в рамках XXV Международной специализированной выставки "Здравоохранение Беларуси"). Пресс-подход в 9.00. Начало конференции в 9.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 30 марта

Еврейский праздник Песах. Начинается с вечера пятницы 30 марта и заканчивается ночью 7 апреля. Песах - праздник Исхода из Египта. Его можно назвать временем рождения еврейского народа. В дни Песаха отмечается освобождение евреев от рабства - как физического, так и духовного.

125 лет назад родился Гитгарц Илья Александрович, дирижер, педагог, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1955). С 1926 г. заведовал музыкальной частью БГТ-2, с 1930 музыкальный руководитель и главный дирижер основанной им Белорусской студии оперы и балета, в 1933-36 художественный руководитель и главный дирижер, в 1947-51 директор Государственного театра оперы и балета Беларуси. С 1947 г. преподавал в Белорусской консерватории. Под его музыкальным руководством поставлены оперы "Кармен" Ж.Бизе, "Евгений Онегин", "Пиковая дама" П.Чайковского, балеты "Князь-озеро" В.Золотарева, "Соловей" М.Крошнера и др. Умер в 1966 г.

65 лет назад родился Маслюк Валерий Васильевич, белорусский режиссер. С 1979 г. режиссер Белорусского театра им.Я.Коласа (в 1993-96 директор и до 1997 художественный руководитель). В 1981-83 гг. главный режиссер Могилевского областного драматического театра, в 1983-91 гг. Государственного русского драматического театра. Наиболее значительные работы: "Король Лир" У.Шекспира, "Женитьба" Н.Гоголя, "Знак беды" В.Быкова и др. Автор пьес. Лауреат Государственной премии Беларуси (1986). Умер в 2001 г.

165 лет назад родился Ван Гог Винсент, голландский живописец, представитель постимпрессионизма, автор знаменитой картины "Подсолнухи" и др. Умер в 1890 г.

85 лет назад родился Бриали Жан-Клод, французский киноактер, режиссер, сценарист. Снимался в фильмах "Елена и мужчины", "Красавчик Серж", "Невеста была в черном" и др. Умер в 2007 г.

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