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Картина дня: новый директор "Славянского базара", дегустация школьного меню и картина "Беларусьфильма" в рейтинге ВВС

Общество 02.11.2018 | 06:55

ВЧЕРА

Картина дня. 1 ноября

Беларусь и Молдова должны открывать новые направления сотрудничества и выходить на взаимный товарооборот в $500 млн, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Беларусь и Молдова строят сотрудничество, опираясь на конкретные действия, заявил Павел Филип.

Александр Лукашенко и Павел Филип
Александр Лукашенко и Павел Филип

На саммите ОДКБ, который состоится 8 ноября в Астане, главы государств будут искать ответы на сложные вопросы международной обстановки, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Парламента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил на пресс-конференции в Минске, что впечатлен позицией и предложениями Президента Беларуси Александра Лукашенко по урегулированию конфликта в Украине. Вольфганг Ишингер также сказал, что будет рад видеть главу белорусского государства на этом международном мероприятии, которое традиционно проводится в феврале.

Искреннее сотрудничество помогает в разрешении региональных конфликтов. Об этом было сказано в ходе дискуссии, которая состоялась во время Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Беларусь и Армения могут серьезно нарастить товарооборот, заявил журналистам Президент Армении Армен Саркисян. Ереван, скорее всего, отзовет генсекретаря ОДКБ Юрия Хачатурова, заявил Армен Саркисян.

Польша отмечает ответственную роль Беларуси в международных отношениях, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на встрече с главой белорусского внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем. Беларуси и Польше предстоит много сделать, чтобы достичь нового уровня взаимодействия, заявил Владимир Макей.

Яцек Чапутович и Владимир Макей. Фото МИД
Яцек Чапутович и Владимир Макей. Фото МИД

Инфляция до конца 2018 года сохранится ниже прогнозных значений.

На БелАЭС приступили к сборке реактора первого энергоблока.

Подготовлен проект указа о создании и функционировании в Беларуси депозитно-залоговой системы сбора тары. Суть новой системы заключается в предоставлении экономических стимулов вернуть использованную потребителем тару для ее дальнейшей переработки.

Три новых пункта обслуживания клиентов национальной электронной системы сбора платы за проезд по автодорогам Беларуси BelToll открылись с 1 ноября.

Новым директором фестиваля искусств "Славянского базара в Витебске" стал Глеб Лапицкий.

Важной составляющей создаваемой в Беларуси Национальной стратегии активного долголетия станет вовлечение пожилых людей в волонтерскую работу по принципу "равный равному". Об этом заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак заявил перед открытием IV Республиканского социального форума в Минске.

Единый комбинат школьного питания начал работать в Минске. Изучение вкусовых предпочтений школьников проведут в Минске в ноябре, для исследований выбраны одна-две школы или гимназии в каждом районе, результаты проанализируют и учтут при составлении единого двухнедельного меню, которое будет действовать с 1 декабря.

Авоська советского человека.

Военная драма "Иди и смотри" из золотой коллекции "Беларусьфильма" вошла в сотню лучших неанглоязычных фильмов по версии британской телерадиокомпании ВВС. Рейтинг был составлен кинокритиками из 43 стран мира.

Уникальной древней лодке-челну, которую подняли со дна реки Неман у деревни Николаево Ивьевского района Гродненской области, - 500 лет, сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Беларуси.

Проект "Папа, мама, я - футбольная семья" ассоциации "Белорусская федерация футбола" получил награду года во время церемонии Союза европейских футбольных ассоциаций - UEFA Awards.

"Белпочта" начала прием заказов на поздравление от Деда Мороза. Оно представляет собой открытку с набором для творчества либо письмо с мягкой игрушкой.

В Минске возобновлена работа трамвайных маршрутов №1, 4, 7 в направлении железнодорожного вокзала. Движение транспорта по внутренней стороне МКАД в районе Лошицы откроется 3 ноября, а 7 ноября будет открыто движение под путепроводом в сторону улиц Игуменский тракт и Бабушкина.

Задержанный в Минске россиянин отдохнул почти в 50 странах с помощью чужих карт.

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Анонсы на 2 ноября

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Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения с участием заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Валерия Ковалькова пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты с 11.00 до 12.00.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет 2-9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Церемония открытия кинофестиваля состоится в кинотеатре "Москва".

Торжественное открытие первого Минского международного фестиваля полнокупольных фильмов состоится в Минском планетарии.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Обеспечение выпуска безопасной и качественной продукции. Развитие систем технического регулирования, стандартизации, метрологии и аккредитации", приуроченная ко Всемирному дню качества (04.11) (представители Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О ходе подготовки и проведении III Евразийского горно-геологического форума (14-16 ноября 2018 года)". Участие принимают: Хмель Андрей Валерьевич - заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; Колб Василий Юрьевич - начальник Главного управления природных ресурсов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь; представители горно-геологического сообщества.

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Знаменательные даты 3 ноября

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Всемирный день мужчин. Отмечается с 2000 г. по инициативе венского магистра, фонда М.С.Горбачева, отделения ООН в Вене и международной организации "Медикэл Коннэкшн" в первую субботу ноября.

80 лет назад родилась Зубкова Зинаида Петровна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1989), народная артистка Беларуси (2013). С 1960 г. в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Наташа, Зина ("Извините, пожалуйста!", "Трибунал" А.Макаенка), Верочка ("Перед ужином" В.Розова), Зоя ("В метель" Л.Леонова) и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1984).

70 лет назад родился Талипов Рид Сергеевич (наст. Флорит Салихович), белорусский театральный режиссер. В 1988-94 гг. организовал и возглавил Минский театр-студию под руководством Р.Талипова. Впервые в Беларуси ввел в театральную практику понятие авторской режиссуры. Ставил спектакли в Брестском театре драмы и музыки, Гомельском областном драматическом театре, Национальном академическом театре им.Я.Коласа, Могилевском театре драмы и комедии им.В Дунина-Марцинкевича. Умер в 2011 г.

135 лет назад родился Орлов Дмитрий Стахиевич (работал под псевдонимом Д. Моор), русский художник, мастер графики, один из основоположников советского политического плаката, заслуженный деятель искусств РСФСР (1932). Умер в 1946 г.

105 лет назад родился Коссери Альбер, французский писатель. Автор романов "Богом позабытые", "Дом верной смерти", "Нищие и гордые" и др. Умер в 2008 г.

105 лет назад родилась Рёкк Марика, немецкая киноактриса, певица. Снималась в фильмах "Нищий студент", "Ночь в мае", "Девушка моей мечты" и др. Умерла в 2004 г.

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