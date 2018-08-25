Картина дня: новый посол России, стоимость школьных обедов и штраф владельцу питона

ВЧЕРА

Картина дня. 24 августа

Михаил Бабич назначен послом России в Беларуси. Также он назначен спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Президент России Владимир Путин заявил, встречаясь с Михаилом Бабичем, что Россию с Беларусью связывают особые отношения, Беларусь для России - главный партнер. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил, что новый посол России благодаря статусу спецпредставителя президента РФ сможет более эффективно и оперативно решать комплекс вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере.

Владимир Путин и Михаил Бабич. Фото пресс-службы президента РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в судейском корпусе. Глава государства подписал соответствующий указ №348 "О назначении и освобождении судей".

На "Беларуськалии" дан старт строительству завода по производству нитрата калия. Проект будет реализован совместно с компанией Migao Corporation - лидером китайского рынка специализированных калийcодержащих удобрений.

Во время открытие памятного знака

Доступ к базе данных не занятых в экономике местные власти получат с 1 декабря.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило, как будет формироваться стоимость школьных обедов. Соответствующая инструкция утверждена постановлением МАРТ от 13 августа 2018 года №66. Новый механизм позволит не допустить необоснованного роста цен на школьное питание.

Фото из архива

В новом учебном году акцент будет сделан на профориентацию старшеклассников, сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова.

Специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети" пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября. В эти дни транспортные средства должны в светлое время суток передвигаться с включенным ближним светом фар.

В РНПЦ "Мать и дитя" успешно оказали медпомощь новорожденному с экстремально низкой массой тела - 640 г.

Владелец питона, отловленного на территории детского сада в Минске, оштрафован на Br490.

Фото из Twitter МЧС

В Минске в 2019 году капитально отремонтируют 28 дворовых территорий. В Минске выполнено 50% плана по улучшению дорог возле школ и садов.

Руководители профсоюза работников радиоэлектронной промышленности приговорены к 4 годам ограничения свободы. Фигуранты признаны виновными в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия налоговой базы, уклонении от представления налоговой декларации.

Суд в Борисове приговорил сержанта к 4,5 года за взятки и превышение власти.

Фото Pixabay

Селфи на крыше "запорожца" обернулось для подростков уголовным делом.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25-26 августа

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В Минске 25 августа проведут бесплатную тренировку по оздоровительной гимнастике outdoor. Всех желающих приглашают собраться с утра в парке имени 900-летия города Минска, где пройдет занятие с участием профессиональных тренеров Центра физкультурно-оздоровительной работы Заводского района Минска.

Французскую комедийную мелодраму о любви и семейных ценностях покажут 25 августа на открытом воздухе в историческом центре Минска. Место встречи - дворик отеля "Монастырский", начало сеанса в 21.00.

Фестиваль армянской культуры, который приурочен к 2800-летию Еревана, пройдет 25 августа в Верхнем городе под слоганом "С Араратом в сердце!". Площадь Свободы на время фестиваля превратится в небольшой уютный дворик с национальным колоритом.

"Первоклассный праздник", приуроченный ко Дню знаний, пройдет 25 августа в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

На территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина" 25 августа пройдут автобои на выживание "Битва машин-5".

XIV Республиканский спортивный фестиваль для работающей молодежи "Олимпия-2018" пройдет в Воложинском районе по 26 августа. Тема фестиваля - "Вместе: навстречу II Европейским играм - 2019".

В агрогородке Радомля Чаусского района 25 августа пройдет этнопраздник "У госці да радзімічаў".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

26 августа

В Республике Беларусь - День шахтера. Отмечается в последнее воскресенье августа.

У православных - Отдание праздника Преображения Господня.

Православный праздник Минской иконы Божьей Матери, икон "Семистрельной" и "Страстной".

290 лет назад родился Ламберт Иоганн Генрих, немецкий астроном, математик, физик, философ, автор математической теории картографических проекций. Умер в 1777 г.

275 лет назад родился Лавуазье Антуан Лоран, французский химик, один из основоположников современной химии. Выяснил роль кислорода в процессах горения, окисления и дыхания. Один из основателей термохимии. Умер в 1794 г.

145 лет назад родился Форест Ли де, американский радиоинженер. Автор многих изобретений в области радиотехники и звукового кино. Создал триод, ламповый детектор и усилитель на его основе ("аудион Фореста"). Умер в 1961 г.

27 августа

У православных - Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

90 лет назад родился Вакар Сергей Михайлович, белорусский скульптор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1978). Автор станковых и монументальных произведений: портретов-бюстов, памятников, надгробий, мемориальных досок. Создал композиции "Рельсовая война", "Стоять насмерть". Умер в 1998 г.

115 лет назад родилась Сац Наталия Ильинична, российский режиссер, драматург, театральный деятель, народная артистка СССР. Автор пьес, либретто детских опер и балетов. Лауреат Ленинской премии (1982), Государственной премии СССР (1972). Умерла в 1993 г.

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