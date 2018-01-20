Картина дня: новый председатель "Белой Руси", онлайн-кредиты, меню студента и крещенские купания

ВЧЕРА

Картина дня. 19 января

III съезд республиканского общественного объединения "Белая Русь" по итогам своей работы определил приоритетные направления в деятельности объединения на предстоящую пятилетку. Геннадий Давыдько избран председателем республиканского общественного объединения "Белая Русь". Объединение хочет взять под патронаж малый и средний бизнес, чтобы создать дополнительные условия для развития народного предпринимательства, заявил Александр Радьков.

Выступает Александр Радьков

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей: переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. МИД ФРГ считает важным достижение прогресса в выполнении минских договоренностей, а не обсуждение места проведения дальнейших консультаций, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

Совмин согласовал выдачу в 2018 году кредитов для строительства второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.

Карточки для интернет-шоппинга, блокчейн и онлайн-кредиты - какие новые услуги предложат белорусские банки в 2018 году.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Крещенские купания в Беларуси.

Крещенское купание на Комсомольском озере

Вопрос возврата историко-культурных ценностей непростой и деликатный. Позиция Беларуси в Кодексе о культуре сформулирована однозначно просто: утраченное следует вернуть. Но как на практике это возможно? Какие предметы могут вернуться на историческую родину навсегда, а какие - лишь временно для экспонирования на выставке? На эти и другие вопросы дали ответы участники круглого стола в Белорусском телеграфном агентстве.

Во время работы круглого стола

ИНТЕРВЬЮ. Музыкальные фонтаны, детский лабиринт и лежаки на пляжах: Игорь Кушнеревич рассказал, как Минск готовится к лету.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" первым в Беларуси получил сертификат EMAS Eco-Management and Audit Scheme Европейского союза как свидетельство образцовой экологической направленности.

III Неделя белорусского предпринимательства пройдет с 22 февраля по 3 марта при поддержке Министерства экономики.

ООО "Дримлэнд" выставлено на продажу, соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Ночной Национальный художественный музей Беларуси запечатлен на видео. Тизер "Все меняется здесь и сейчас" снимался фактически одни сутки - с 8.00 до 4.00.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) выпустила мультфильм на белорусском языке о нововведениях Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Белтелерадиокомпания получила официальный отказ Софьи Лапиной от участия в финале национального отбора на международный конкурс песни "Евровидение-2018", сообщила руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

Софья Лапина

Экспериментальная женская группа будет учиться заготавливать лес с помощью харвестеров и форвардеров.

РЕПОРТАЖ: "Раубичи" готовы к приему лучших биатлонистов в 2019 году.

Анастасия Ануфриева

Норвежец Йоханнес Бё победил в спринте на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Йоханнес Бё

Количество разыгрываемых наград на II Евроиграх увеличится, рассказал в ходе заседания исполкома Европейских олимпийских комитетов директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин. Страну-хозяйку III Европейских игр планируют выбрать в конце 2018 года.

Во время заседания. Фото ЕОК

Три экипажа белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" вошли в десятку сильнейших одного из самых протяженных в ходе гонки - 12-го этапа "Дакара".

Фото МАЗ

Более 1 тыс. единиц техники работали на республиканских автомобильных дорогах в минувшие сутки, сообщили в дежурно-диспетчерской службе РУП "Минскавтодор-центр".

Циклон "Фридерика" повлияет на погоду в Беларуси незначительно, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В Германии число погибших из-за штормового циклона "Фридерика" достигло восьми человек. В Польше циклон оставил без электричества десятки тысяч человек.

Причиной возгорания автобуса на трассе в Актюбинской области Казахстана могло стать использование бензинового источника открытого огня в салоне, об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана. Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с гибелью узбекских граждан при возгорании автобуса.

Фото КАЗИНФОРМ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 января

Парламентская делегация Республики Корея посетит Беларусь 20-23 января. Делегацию возглавит заместитель председателя комиссии по наземной инфраструктуре и транспорту РК Ли Вон Ук. Планируется, что делегация встретится с руководством Палаты представителей, рабочей группой Национального собрания по сотрудничеству с парламентом Республики Корея. В программе визита также встречи в Совете Республики, с руководством Министерства связи и информатизации. Кроме того, ожидается, что парламентарии посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", замковый комплекс "Мир", встретятся с представителями диаспоры Республики Корея в Беларуси.

Праздник "Снежный драйв" пройдет в Заводском районе Минска на площадке возле ТКУП "Универмаг Беларусь" (ул. Жилуновича, 4). Начало в 12.00 у снежной горки для катания.

Специализированная рыбная ярмарка в Минске 20 и 21 января предложит столичным жителям и гостям широкий ассортимент продукции отечественных рыбхозов. Торговые ряды с 9.00 до 17.00 развернутся в Ленинском районе - на площадке у кинотеатра "Салют" (пр. Рокоссовского, 150а).

Велотрек "Минск-Арены" принимает этап Кубка мира по трековым гонкам. Начало соревнований в 10.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 января

В Республике Беларусь отмечается День инженерных войск. В этот день в 1701 году Петр I подписал указ о создании в России первой инженерной школы. В ряд праздников Республики Беларусь этот день включен Указом Президента в январе 1999 года.

Всемирный день снега. Проводится с 2012 года в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Всемирный день религий.

95 лет назад родился Остромецкий Аркадий (Абрам) Абрамович, цимбалист, педагог, народный артист Беларуси (1970). С 1937 г. в оркестре народных инструментов Белорусской филармонии, с 1946 концертмейстер Государственного народного оркестра Беларуси, в 1947-57 педагог музыкальной школы при Белорусской консерватории, в 1958-88 солист Белорусской филармонии. Лауреат 1-го Всесоюзного смотра исполнителей на народных инструментах (1939).

90 лет назад родился Аношкин Иван Архипович, белорусский писатель. Автор книг рассказов и юморесок "Лишний минус", "Земляки", книг для детей и др.

80 лет назад родился Ларченко Станислав Миронович, белорусский скульптор. Автор монументальных композиций "Флейтист" в гостинице "Турист", "Просветители" в общественно-культурном центре микрорайона Юго-Запад, серии скульптур "Спорт и человек" на фасаде Дворца спорта ПО "Горизонт", станковых композиций "Купальские игры", "Озеро Нарочь", "Земля", портретов Ф.Богушевича, М.Богдановича и др. Работал в керамике и художественной обработке металла. Умер в 2003 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-