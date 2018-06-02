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Картина дня: о чем говорил Президент с пограничниками, выпускные экзамены и белорусский подарок для Джонни Деппа

Общество 02.06.2018 | 09:00
Фото Галины Гаврилович
Фото Галины Гаврилович

ВЧЕРА

Картина дня. 1 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости значительного усиления поддержки семей с детьми. Об этом он сказал, общаясь с пограничниками и их семьями. Глава государства высказался за то, чтобы сохранять и наращивать спектр оказываемой поддержки и льгот для семей с детьми.

Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении погранзаставы "Дивин" в Кобринском районе поручил изучить возможность перераспределения личного состава между армией и погранслужбой. Президент Беларуси также предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на белорусско-российской границе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение нового начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудили в Душанбе вопросы двустороннего сотрудничества. Андрей Кобяков призвал страны СНГ ускорить подготовку соглашения Содружества о зоне свободной торговли услугами. Пакет документов подписан по итогам заседания Совета глав правительств СНГ в Душанбе. Следующее заседание Совета глав правительств СНГ пройдет в ноябре в Астане.

Применение соглашения Беларуси и РФ о признании виз на время ЧМ-2018 начинается 1 июня. Более 150 тыс. иностранных болельщиков могут проследовать через Беларусь на ЧМ-2018 по футболу. Иностранцы при въезде в Беларусь смогут предъявлять как оригинал, так и электронную форму российского паспорта болельщика на ЧМ-2018.

Беларусь готова рассматривать вопросы участия Индии в производстве сложных удобрений, заявил Михаил Мясникович на встрече с послом Индии в Беларуси Сангитой Бахадур. Создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией станет мощным решением.

Авиакомпания S7 начинает выполнять рейсы из Гомеля в Москву.

Выпускные экзамены начались в белорусских школах. Экзамены продлятся до 9 июня.

БЕЛТА и официальное информационное агентство правительства Китая "Синьхуа" заключили новое соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось в Пекине в рамках первого медиафорума Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Проект Минобразования и МТС "IT-лагерь" продолжится в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года, сообщила руководитель группы по связям с общественностью СООО "Мобильные ТелеСистемы" Ольга Ткаченко после подписания в пресс-центре БЕЛТА соглашения о сотрудничестве между министерством и мобильным оператором МТС по реализации совместных образовательных проектов.

Секторальный совет по IT-образованию создается в Беларуси, сообщил министр образования Игорь Карпенко. Цифровой трансформацией к 2020 году будут затронуты не менее 80% учреждений образования Беларуси.

Лучшие фото БЕЛТА в мае.

Гвардейский 1146-й зенитный ракетный полк заступит на боевое дежурство в конце лета, сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков. Полк в рамках работы в общей системе ПВО страны будет осуществлять физическое прикрытие вводимой в следующем году атомной электростанции.

Белорусский скульптор создал статуэтку Джонни Деппа и поразил своим мастерством актера.

Гродно принимает фестиваль национальных культур. Город превратится в большую праздничную площадку. Ожидается, что на мероприятиях фестиваля побывают не менее 100 тыс. человек - жителей и гостей Гродно. Смотровая площадка с видом на исторический центр открылась на высоком берегу Немана в Гродно. Также в городе торжественно открыли памятник князю Давыду Городенскому.

Директор турфирмы из Норвегии стал 25-тысячным безвизовым туристом в Гродно в 2018 году.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Парад зонтов прошел в Могилеве.

Фото Галины Гаврилович
Фото Галины Гаврилович

ФОТО. Верблюды пасутся на футбольном поле стадиона в Барановичах.

Фото Intex-press
Фото Intex-press

РЕПОРТАЖ: Где родился, там и пригодился, или Как жители Столбцовского района развивают малую родину.

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СЕГОДНЯ

Анонсы на 2-3 июня

Диктант по белорусскому языку пройдет 2 июня в Национальной библиотеке (2-й этаж, вход со стороны ресторана "Явар"). Начало в 12.20.

Мастер-классами, детскими спектаклями и дегустациями блюд отметят 2 июня День Швеции в Минске. Праздник состоится на площади Свободы. В течение дня на главной сцене известные шведские хиты будут звучать в исполнении хора Concordia, произведения ABBA и Roxette споет кавер-бэнд Петра Клюева. Детская площадка развернется на арт-террасе концертного зала "Верхний город". Здесь запланированы спектакли и концерты. В День Швеции помимо главной сцены будут работать тематические площадки. Начало в 12.00.

В дворике Национального исторического музея Республики Беларусь (ул. К. Маркса, 12) 2 июня в 12.00 начнется яркий семейный фестиваль. Гостей ожидают всевозможные развлечения и сюрпризы.

Массовый заезд на роликах, велосипедах, самокатах и скейтбордах состоится 2 июня в Минске. Колонна стартует в 10.00 от магазина "Алми" по пр. Дзержинского, 91 и в сопровождении кортежа милиции и бригады скорой медицинской помощи проедет почти по 25-километровому маршруту. Он пролегает через парк Дружбы народов, выставочный центр "БелЭкспо", баскетбольную площадку на Немиге и завершается в районе Комсомольского озера.

Международный олимпийский день по 35 видам спорта пройдет 2 июня в спортивно-оздоровительном комплексе "Олимпийский" в Минске.

XII Республиканский фестиваль национальных культур проходит в Гродно по 2 июня. Это традиционное мероприятие объединяет все национальные диаспоры, проживающие на территории Беларуси, и способствует сохранению национальной самобытности.

В агрогородке Великий Бор Хойникского района 3 июня пройдет обряд "Проводы русалки", который в 2016 году получил статус историко-культурной ценности Беларуси.

Фестиваль водного туризма "Мотольская регата" пройдет по 3 июня на территории Березовского и Ивановского районов.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

3 июня

В Республике Беларусь - День мелиоратора.

Всемирный день велосипеда. Объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 апреля 2018 года.

175 лет назд родился Тимирязев Климент Аркадьевич, русский ученый в области ботаники и физиологии растений; один из основателей российской научной школы физиологов растений; теоретик дарвинизма, член-корреспондент Петербургской АН (1890), Российской АН (1917). Раскрыл закономерности фотосинтеза как процесса использования света для образования органических веществ в растении. Умер в 1920 г.

145 лет назд родился Леонидов Леонид Миронович, российский актер, режиссер, педагог, артист Московского Художественного театра, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Крылья холопа", "Железная пята", "Гобсек" и др. Умер в 1941 г.

100 лет назад родилась Масленникова Ирина Ивановна, российская певица, педагог, профессор Московской консерватории, народная артистка РСФСР. Умерла в 2013 г.

80 лет назад родился Шиловский Всеволод Николаевич, российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Валентина", "Голос", "Военно-полевой роман", "Интердевочка" и др.

4 июня

Международный день невинных детей - жертв агрессии. Провозглашен по решению чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по палестинскому вопросу от 19 августа 1982 года. Отмечается в годовщину бомбардировки жилых кварталов Бейрута израильскими вооруженными силами (4 июня 1982 года).

У православных начинается Петров пост (4 июня - 11 июля).

115 лет назад родился Мравинский Евгений Александрович, российский дирижер, народный артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1973). Около пятидесяти лет руководил Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. Лауреат Ленинской премии (1961) и Государственной премии СССР (1946). Умер в 1988 г.

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