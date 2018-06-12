Картина дня: облигации на финрынке Китая и новый подход к производству фильмов

ВЧЕРА

Картина дня. 11 июня

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел 11 июня встречу с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Обсуждены вопросы подготовки предстоящих заседаний Совета Министров Союзного государства и Высшего госсовета.

Во время встречи. Фото Совета министров

Беларусь получила возможность размещать облигации на финансовом рынке Китая. Министерство финансов Беларуси и Китайское рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) подписали соглашение о присвоении Беларуси кредитного рейтинга. Китай окажет Беларуси в 2018 году технико-экономическую помощь на 800 млн юаней.

Во время встречи. Фото посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике

Ассоциация белорусских банков (АББ) вступила в Финансово-банковскую ассоциацию Евро-Азиатского сотрудничества (ФБА ЕАС). Основная цель деятельности ФБА ЕАС - развитие межбанковского сотрудничества государств - членов ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ЕС.

Безвизовый режим между Беларусью и Китаем заработает, скорее всего, в октябре-ноябре 2018 года, сообщил старший советник главного консульского управления МИД Беларуси Ярослав Хмыль.

В Беларуси в мае зафиксирована дефляция. Продовольственные товары в мае подешевели на 0,6% по сравнению с апрелем 2018 года, непродовольственные - на 0,03%. Услуги подорожали в мае на 0,1%.

Латгальский окружной суд постановил взыскать 66,8 млн евро с российско-латвийской компании LatRosTrans (ООО "ЛатРосТранс") в пользу ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по спору о технологической нефти.

ЕЭК предлагает передать полномочия по введению запретов на поставки продукции на наднациональный уровень.

Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на молочном рынке Вьетнама, сообщил директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садохо на Белорусско-вьетнамском деловом форуме.

Во время бизнес-форума. Фото Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен

Национальная киностудия "Беларусьфильм" намерена поменять подходы к производству картин, заявил генеральный директор киностудии Владимир Карачевский. Первоначально будет проводиться мониторинг на предмет интереса к фильму со стороны зрителей, делаться все расчеты, прорабатываться прокатная история как в стране, так и за ее пределами, и лишь затем приниматься решение о производстве того или иного проекта. Национальная киностудия "Беларусьфильм" находится на пороге реформ, заявил Владимир Карачевский.

Выступает Владимир Карачевский

"Мингаз" планирует создать центр по примеру 115.бел. Будет реализован электронный учет обращений и контроль за выполнением работ.

Проект закона о донорстве крови и ее компонентов разрабатывается в Беларуси. В стране формируется электронная база данных доноров крови.

Во время пресс-конференции

РЕПОРТАЖ: Сто прощаний со школой.

Беларусь отправила гуманитарную помощь в Украину.

Концепцию оформления Привокзальной площади разработали в Минске, готовится план по ее реализации. Предполагается упорядочить размещение рекламы на этой территории, сделать более привлекательными витрины. Также предлагается между старым и новым зданиями вокзала установить светодиодную панель.

На мемориал в Куропатах собрано уже Br11 тыс. 786, сообщила начальник управления искусств Министерства культуры Ирина Рахвалова. Жюри выбрало три эскизных проекта памятного знака (мемориала) в Куропатах, в конкурсе участвовало 32 проекта.

Купание детей ограничено на некоторых пляжах Минска. Ограничения касаются пляжей №№ 5-8 водохранилища "Дрозды", №№ 1, 8, 9 Заславского водохранилища, №1 на Комсомольском озере. Купание взрослых и занятия всеми видами водного спорта разрешены.

Запрет на посещение лесов введен в 75 районах Беларуси.

Май 2018 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси. Такая информация размещена в докладе Белгидромета о гидрометеорологических условиях в Беларуси в мае нынешнего года.

В Германии на 84-м году жизни умер известный белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн.

Паралимпиец Игорь Бокий установил пять мировых рекордов на соревнованиях по плаванию IDM Berlin 2018.

Игорь Бокий. Фото Белорусской федерации плавания

Белорусская яхтсменка Татьяна Дроздовская победила в гонке на Кубке мира в Марселе.

Белорусский борец Денис Хроменков завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы (U-23) в Стамбуле.

Два белорусских спортсмена, легкоатлетка Анастасия Мазурина и представитель академической гребли Артем Липский, дисквалифицированы за допинг на четыре года.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 июня

В Мингорисполкоме состоится пресс-конференция "О приеме детей в первые классы учреждений общего среднего образования г.Минска. Безопасность дорожного движения во время школьных каникул". В пресс-конференции примут участие представители комитета по образованию Мингорисполкома и УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Начало в 10.00, кабинет 202.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Поддержка и развитие системы здравоохранения Республики Беларусь - основной приоритет государственной социальной политики", приуроченная ко Дню медицинских работников (17.06) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЭЙДС). Начало в 11.00.

В 12.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Профилактика алкоголизма среди населения Республики Беларусь". Участие принимает: Коноразов Иван Иванович - врач психиатр-нарколог организационно-методического консультативного отдела УЗ "Минский областной клинический центр "Психиатрия-наркология"; представитель Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

В 14.30 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Роднае слова на прасторах Беларусі".

Неделя британской кухни пройдет в Минске по 15 июня.

Неделя белорусской кухни пройдет в Минске по 17 июня.

Дни культуры Вьетнама пройдут в Беларуси по 17 июня. Программа включает выступления вьетнамских художественных коллективов в Минске и Бресте, экспонирование выставки "Национальный костюм и народные промыслы Вьетнама" в Национальном историческом музее Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 июня

Международный день распространения информации об альбинизме. Объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2014 года. Отмечается с 2015-го года.

135 лет назад Рубинштейн Натан, белорусский музыкант, дирижер, педагог. С 1902 г. в Минске выступал как скрипач-солист и ансамблист в квартете. В 1907 г. по его инициативе в Минске было открыто музыкальное училище. Дирижировал Минским городским оркестром. Организатор Минского товарищества друзей музыки. В 1920-х гг. - дирижер, артист Первого симфонического ансамбля в Москве. Дата смерти неизвестна.

115 лет назад родился Шапко Эдуард Петрович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1946). В 1922-59 гг. работал в Белорусском театре им.Я.Купалы. Характерный и комедийный актер. Среди ролей: Лейтенант ("Константин Заслонов" А.Мовзона), Вернер ("Русские люди" К.Симонова), Жак ("Скупой" Ж.Б.Мольера) и др. Умер в 1977 г.

65 лет назад родился Ровдо Иван Семенович, белорусский языковед, доктор филологических наук (1996), профессор (2000). Исследует сопоставительное языкознание, лексикологию, словообразование. Автор научных работ "К вопросу об имплицитном аналитизме", "Разноуровневая номинативная соответственность белорусского и русского языков" и др.

245 лет назад родился Юнг Томас, английский физик и астроном, один из создателей волновой теории света. Умер в 1829 г.

1928 год - Нэш Джон, американский математик, экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1994). Разработал в 50-60-х годах XX столетия теорию игр и теорию равновесия, используемую в некооперативных играх для определения устойчивой стратегии игроков. Применил стратегию теории игр ко многим экономическим ситуациям.

75 лет назад родился Малкольм Макдауэлл (Малкольм Тейлор), английский актер. Снимался в фильмах "Калигула", "Люди-кошки", "Цареубийца" и др.

60 лет назад родился Маковецкий Сергей Васильевич, российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации (1998). Снимался в фильмах "Черная вуаль", "72 метра", "Русский бунт", "Ликвидация" и др. Лауреат Государственной премии РФ (2001).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-