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Картина дня: обновленные белорусские банкноты, новшества на границе и как изменится климат Беларуси

Общество 21.09.2018 | 06:58

ВЧЕРА

Картина дня. 20 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20-21 сентября совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Планируется, что в Сочи 21 сентября состоятся белорусско-российские переговоры на высшем уровне с участием членов правительств двух стран. Президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин также проведут двустороннюю встречу в формате один на один.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 сентября подписал указ №380, которым вносятся технические изменения в указ о проведении деноминации в Беларуси. В дизайн белорусских банкнот будут внесены изменения, отдельные номиналы модифицированных банкнот закажут и введут в обращение в 2019-2020 годах.

Для Беларуси важно дальнейшее углубление взаимодействия с Китаем, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи. Китайская сторона высоко оценивает личный вклад главы государства Александра Лукашенко в развитие всестороннего белорусско-китайского сотрудничества, заявил Чжао Лэцзи.

Чжао Лэцзи и Александр Лукашенко
Чжао Лэцзи и Александр Лукашенко

Заседание белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству пройдет в ноябре, сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи. Беларусь и Китай в 2019 году совместно проведут Год образования. Беларусь готова стать региональным центром продвижения инициатив Китая, заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

Совмин утвердил председателей комиссий по развитию сотрудничества с иностранными государствами.

ГТК о новшествах на границе: Электронная таможня, модернизация и подготовка к II Европейским играм.

В кассах Беларусбанка с 1 октября вводится комиссия за некоторые платежи в ЕРИП. Наиболее востребованные у населения платежи - оплата коммунальных услуг и городского телефона - останутся бесплатными.

"Белоруснефть" по итогам 2018 года планирует выйти на рекордный уровень добычи нефти и газа в России, сообщил заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников на международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Беларуси: производство, трейдинг, розница". "Белнефтехим" продолжит сдержанную политику по изменению цен на топливо. Белорусские НПЗ будут диверсифицировать свои производства.

Военно-транспортная авиация Беларуси будет задействована в учении ОДКБ "Боевое братство", заявил на брифинге в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Учение ОДКБ "Боевое братство-2018" пройдет с 1 октября по 2 ноября.

Метеорологи определили, как изменится климат Беларуси в ближайшие десятилетия. В результате потепления в Беларуси произошло изменение границ агроклиматических зон. Тенденция к изменению климата в сторону потепления в ближайшие десятилетия будет сохраняться.

ФОТОФАКТ: Пик гона благородного оленя наблюдается в Национальном парке "Беловежская пуща".

Издания Библии разных конфессий на разных языках мира представлены на выставке "Беларусь и Библия", которая открылась в Национальной библиотеке.

Белорусские пограничники готовы к наплыву паломников, желающих увидеть Папу Римского Франциска во время его визита в Литву. Он постеит страны Балтии с 22 по 25 сентября.

В Полоцке под стенами Спасо-Преображенской церкви нашли уникальное помещение, сообщил археолог, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексей Коц.

В Беларуси впервые пройдет республиканская школьная олимпиада по физической культуре и спорту.

В Беларуси наблюдается второй пик активности клещей.

Решается вопрос об экстрадиции из России мозырского живодера.

Виктория Азаренко (63-й номер мирового рейтинга) обыграла австралийку Эшли Барти (17-й номер) во втором круге турнира категории "Премьер" в Токио.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло решение о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич проведет в Совмине прием граждан. Начало в 10.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Перспективные направления развития отрасли машиностроения в Республике Беларусь. Новейшие отечественные разработки и достижения", посвященная Дню машиностроителя (30.09) (на площадке КЗ "Минск" будет организована выставка новейших разработок в сфере машиностроения). Участие принимают: представители Министерства промышленности Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси. Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-презентация книги "Маршруты белорусского туризма: историко-культурные ландшафты Беларуси" директора Института искусствоведения, этнографии и фольклора им.К.Крапивы Национальной академии наук Беларуси, академика Александра Ивановича Локотко.

Пресс-конференция, посвященная новой цирковой программе "Цирки мира", состоится в 14.30 в Белгосцирке.

"Праздник улиц", приуроченный к 100-летию ВЛКСМ, пройдет в Заводском районе Минска. Начало в 15.30, ул. Искалиева, 14.

В Минске пройдет акция по раздаче фруктов велосипедистам "На работу на велосипеде".

Торжественное открытие фестиваля японской культуры "Японская осень в Беларуси" состоится в 17.00 в Национальном художественном музее Республики Беларусь. В рамках мероприятия состоится церемония передачи специализированного оборудования по гранту правительства Японии Национальному художественному музею Республики Беларусь. Также в этот вечер пройдет открытие выставки японского фонда "Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов".

С 21 сентября в Национальном историческом музее Республики Беларусь начинает работу выставка "Мастера Монпарнаса из белорусских местечек".

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Знаменательные даты 22 сентября

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Всемирный день без автомобиля. Проводится в более чем 1100 городах мира по инициативе Франции, где впервые этот день прошел в 1998 г.

Всемирный день защиты слонов. Установлен в 1996 году по инициативе международных экологических организаций.

215 лет назад родился Соболевский Сергей Александрович, русский поэт. Автор эпиграмм, библиограф; издатель произведений А.С.Пушкина и популяризатор его творчества. Умер в 1870 г.

80 лет назад родился Рид Дин, американский певец, актер и режиссер (с 1972 г. жил в ГДР). Умер в 1986 г.

45 лет назад родилась Голубкина Мария Андреевна, российская актриса театра и кино. Снималась в фильмах "Ребро Адама", "Француз", "Деревенская комедия" и др.

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