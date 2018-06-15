Картина дня: обновленный закон о СМИ, лучшие врачи года и открытие ЧМ по футболу

ВЧЕРА

Картина дня. 14 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву по приглашению Президента России Владимира Путина и посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.

Александр Лукашенко оставил автограф на футбольном мяче и надпись с пожеланием - "Удачи братьям россиянам!"

Церемония официального открытия чемпионата мира по футболу-2018 прошла в Москве на стадионе "Лужники".

Фото twitter-аккаунта ФИФА

Футболисты сборной России победили команду Саудовской Аравии с крупным счетом 5:0 в матче открытия 21-го чемпионата мира.

В Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы включены 34 новых проекта и шесть мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. Соответствующий указ №236 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Госорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим нуждающимся работникам. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №237 "О распоряжении государственным жилищным фондом".

Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Об этом рассказали эксперты во время круглго стола в пресс-центре БЕЛТА.

Во время круглого стола

Декрет от 21 декабря 2018 года №8 "О развитии цифровой экономики" справедливо назвали революционным, будущее решение о превращении Беларуси в свободную финансовую гавань должно стать историческим, заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский в Палате представителей. Концепцию развития долгового рынка в Беларуси планируется презентовать в начале июля, сообщил Василий Матюшевский.

Василий Матюшевский

В обновленном законе о СМИ смягчили подходы к обеспечению доли белорусского контента на телеканалах. Депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси".

Совет Евразийской экономической комиссии освободил от ввозных пошлин товары для подготовки и проведения в Беларуси Европейских игр.

Лучших врачей Беларуси по итогам 2017 года назвали в Минске. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики в преддверии Дня медицинского работника. Как говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко работникам здравоохранения с профессиональным праздником, которое было озвучено заместителем премьер-министра Василием Жарко, доступность и качество медуслуг гарантированы всем гражданам Беларуси.

Умер Станислав Говорухин. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Станислава Говорухина.

Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву.

Фото МИД

Исторический минимум годовой инфляции обновлен в Беларуси в мае. Широкая денежная масса в Беларуси за май выросла на 1,3%.

Руководитель БелаПАН Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов, полученных за рубежом.

ЦТ по русскому языку прошли в Беларуси почти 67 тыс. абитуриентов.

Белорусскую гуманитарную помощь доставили в города Краматорск и Северодонецк на востоке Украины.

Фото МЧС РБ

Минские больницы внедряют новую модель организации приема больных. Пилотный проект реализуется на базе больницы скорой медицинской помощи. Приемное отделение стационара разделено на четыре зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую.

Хоспис, амбулаторию и общежитие для медиков планируется открыть в Минске до конца года.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Спасатели провели учения в Летнем амфитеатре в Витебске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный концерт "Земля отцов - земля святая" в Витебске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег людей с веснушками состоялся в Минске.

Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для зубренка. Малыш родился в середине мая.

Официальным талисманом чемпионата мира по баскетболу (U-17) станет аистенок. Белорусская федерация баскетбола может выступить организатором других крупных турниров по этому виду спорта, заявил председатель федерации Максим Рыженков в пресс-центре БЕЛТА.

Белорусская теннисистка Лидия Морозова вышла в 1/2 финала парного разряда на турнире в Нидерландах.

Правительство России предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Также предлагается повысить НДС с 18% до 20%. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что экспортная пошлина на нефть будет отменена к 2025 году.

КНДР и Республика Корея начали первые за 10 лет военные переговоры на высоком уровне для снижения напряженности на Корейском полуострове. Встреча прошла на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом. Президент Республики Корея заявил о возможной приостановке совместных с США военных учений.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 июня

Делегация Евразийской экономической комиссии под председательством члена Коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова в Минске проведет встречу с бизнес-сообществом Беларуси. Мероприятие пройдет на площадке Белорусской торгово-промышленной палаты. Начало в 15.00.

Белорусско-британский торгово-экономический форум состоится в Минске.

Открытая папа-школа в преддверии Дня отца пройдет в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей. Дискуссионная площадка соберет минчан, которые прошли обучение в папа-школах, действующих на базе городского и территориальных центров соцобслуживания населения столицы. Они обсудят актуальные вопросы ответственного отцовства, подведут итоги пройденного курса занятий. Мероприятие начнется в 18.30.

Вечерняя споттинг-сессия пройдет в Национальном аэропорту Минск. Мероприятие приурочено к 35-му дню рождения Национального аэропорта Минск, а также к пятилетию проведения первого официального споттинга.

В минском Дворце спорта стартует международный баскетбольный турнир памяти С.Халипского для юниорок до 17 лет. Состоятся два матча: Китай - Эстония (16.00), Беларусь - Чехия (18.30). Вход свободный.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 июня

Международный день семейных денежных переводов. Учрежден Международным фондом сельскохозяйственного развития в 2015 году. Впервые проведен в 2016 году. С 2017 проводится под эгидой ООН.

День защиты детей Африки. Отмечается по инициативе Организации африканского единства с 1991 года.

70 лет назад родился Гутин Леонид Матвеевич, белорусский композитор. Работает в симфонических, вокально-симфонических, камерно-вокальных и камерно-инструментальных жанрах, пишет музыку для детей. Среди произведений: 2 симфонии, кантата "Память", вокальный цикл "Песни белорусского Полесья" и др.

145 лет назад родилась Нежданова Антонина Васильевна, российская певица, народная артистка СССР, доктор искусствоведения. Крупнейший представитель русской вокальной школы. С 1902 г. свыше 30 лет выступала в Большом театре в Москве. Среди партий: Антонида ("Иван Сусанин" М.И.Глинки), Марфа, Волхова ("Царская невеста", "Садко" Н.А.Римского-Корсакова), Виолетта ("Травиата" Дж.Верди) и др. Творчески помогала Белорусскому театру оперы и балета. В 1940 г. консультант Декады белорусского искусства в Москве. Лауреат Государственной премии СССР (1943). Умерла в 1950 г.

130 лет назад родилася Фридман Александр Александрович, советский математик и геофизик, один из создателей современной динамической метеорологии. Ввел в обращение уравнение для определения вихря скорости, которое приобрело фундаментальное значение в теории прогноза погоды. Предложил модель нестационарной Вселенной, которая легла в основу современной космологии. Умер в 1925 г.

55 лет назад (16-19 июня) В.В.Терешкова первой из женщин в мире совершила исторический полет на космическом корабле "Восток-6", находясь на орбите одновременно с кораблем "Восток-5", пилотируемым В.Быковским.

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