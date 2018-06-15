Картина дня: обновленный закон о СМИ, лучшие врачи года и открытие ЧМ по футболу

ВЧЕРА
Картина дня. 14 июня
Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву по приглашению Президента России Владимира Путина и посетил церемонию и матч открытия чемпионата мира по футболу.
Церемония официального открытия чемпионата мира по футболу-2018 прошла в Москве на стадионе "Лужники".
Футболисты сборной России победили команду Саудовской Аравии с крупным счетом 5:0 в матче открытия 21-го чемпионата мира.
В Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы включены 34 новых проекта и шесть мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры. Соответствующий указ №236 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Госорганы смогут продавать невостребованное жилье на селе своим нуждающимся работникам. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №237 "О распоряжении государственным жилищным фондом".
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Об этом рассказали эксперты во время круглго стола в пресс-центре БЕЛТА.
Декрет от 21 декабря 2018 года №8 "О развитии цифровой экономики" справедливо назвали революционным, будущее решение о превращении Беларуси в свободную финансовую гавань должно стать историческим, заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский в Палате представителей. Концепцию развития долгового рынка в Беларуси планируется презентовать в начале июля, сообщил Василий Матюшевский.
В обновленном законе о СМИ смягчили подходы к обеспечению доли белорусского контента на телеканалах. Депутаты Палаты представителей приняли во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси".
Совет Евразийской экономической комиссии освободил от ввозных пошлин товары для подготовки и проведения в Беларуси Европейских игр.
Лучших врачей Беларуси по итогам 2017 года назвали в Минске. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики в преддверии Дня медицинского работника. Как говорится в поздравлении Президента Беларуси Александра Лукашенко работникам здравоохранения с профессиональным праздником, которое было озвучено заместителем премьер-министра Василием Жарко, доступность и качество медуслуг гарантированы всем гражданам Беларуси.
Умер Станислав Говорухин. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Станислава Говорухина.
Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик вручил верительные грамоты королю Швеции Карлу XVI Густаву.
Исторический минимум годовой инфляции обновлен в Беларуси в мае. Широкая денежная масса в Беларуси за май выросла на 1,3%.
Руководитель БелаПАН Алесь Липай подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов, полученных за рубежом.
ЦТ по русскому языку прошли в Беларуси почти 67 тыс. абитуриентов.
Белорусскую гуманитарную помощь доставили в города Краматорск и Северодонецк на востоке Украины.
Минские больницы внедряют новую модель организации приема больных. Пилотный проект реализуется на базе больницы скорой медицинской помощи. Приемное отделение стационара разделено на четыре зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую.
Хоспис, амбулаторию и общежитие для медиков планируется открыть в Минске до конца года.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Спасатели провели учения в Летнем амфитеатре в Витебске.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Благотворительный концерт "Земля отцов - земля святая" в Витебске.
ФОТОРЕПОРТАЖ: Забег людей с веснушками состоялся в Минске.
Минский зоопарк объявил конкурс на лучшую кличку для зубренка. Малыш родился в середине мая.
Официальным талисманом чемпионата мира по баскетболу (U-17) станет аистенок. Белорусская федерация баскетбола может выступить организатором других крупных турниров по этому виду спорта, заявил председатель федерации Максим Рыженков в пресс-центре БЕЛТА.
Белорусская теннисистка Лидия Морозова вышла в 1/2 финала парного разряда на турнире в Нидерландах.
Правительство России предлагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года. Также предлагается повысить НДС с 18% до 20%. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что экспортная пошлина на нефть будет отменена к 2025 году.
КНДР и Республика Корея начали первые за 10 лет военные переговоры на высоком уровне для снижения напряженности на Корейском полуострове. Встреча прошла на северной стороне пограничного пункта Пханмунджом. Президент Республики Корея заявил о возможной приостановке совместных с США военных учений.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 15 июня
Делегация Евразийской экономической комиссии под председательством члена Коллегии по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова в Минске проведет встречу с бизнес-сообществом Беларуси. Мероприятие пройдет на площадке Белорусской торгово-промышленной палаты. Начало в 15.00.
Белорусско-британский торгово-экономический форум состоится в Минске.
Открытая папа-школа в преддверии Дня отца пройдет в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей. Дискуссионная площадка соберет минчан, которые прошли обучение в папа-школах, действующих на базе городского и территориальных центров соцобслуживания населения столицы. Они обсудят актуальные вопросы ответственного отцовства, подведут итоги пройденного курса занятий. Мероприятие начнется в 18.30.
Вечерняя споттинг-сессия пройдет в Национальном аэропорту Минск. Мероприятие приурочено к 35-му дню рождения Национального аэропорта Минск, а также к пятилетию проведения первого официального споттинга.
В минском Дворце спорта стартует международный баскетбольный турнир памяти С.Халипского для юниорок до 17 лет. Состоятся два матча: Китай - Эстония (16.00), Беларусь - Чехия (18.30). Вход свободный.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 16 июня
Международный день семейных денежных переводов. Учрежден Международным фондом сельскохозяйственного развития в 2015 году. Впервые проведен в 2016 году. С 2017 проводится под эгидой ООН.
День защиты детей Африки. Отмечается по инициативе Организации африканского единства с 1991 года.
70 лет назад родился Гутин Леонид Матвеевич, белорусский композитор. Работает в симфонических, вокально-симфонических, камерно-вокальных и камерно-инструментальных жанрах, пишет музыку для детей. Среди произведений: 2 симфонии, кантата "Память", вокальный цикл "Песни белорусского Полесья" и др.
145 лет назад родилась Нежданова Антонина Васильевна, российская певица, народная артистка СССР, доктор искусствоведения. Крупнейший представитель русской вокальной школы. С 1902 г. свыше 30 лет выступала в Большом театре в Москве. Среди партий: Антонида ("Иван Сусанин" М.И.Глинки), Марфа, Волхова ("Царская невеста", "Садко" Н.А.Римского-Корсакова), Виолетта ("Травиата" Дж.Верди) и др. Творчески помогала Белорусскому театру оперы и балета. В 1940 г. консультант Декады белорусского искусства в Москве. Лауреат Государственной премии СССР (1943). Умерла в 1950 г.
130 лет назад родилася Фридман Александр Александрович, советский математик и геофизик, один из создателей современной динамической метеорологии. Ввел в обращение уравнение для определения вихря скорости, которое приобрело фундаментальное значение в теории прогноза погоды. Предложил модель нестационарной Вселенной, которая легла в основу современной космологии. Умер в 1925 г.
55 лет назад (16-19 июня) В.В.Терешкова первой из женщин в мире совершила исторический полет на космическом корабле "Восток-6", находясь на орбите одновременно с кораблем "Восток-5", пилотируемым В.Быковским.
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