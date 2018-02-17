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Картина дня: олимпийское золото Гуськовой, задача удвоить зарплату учителям и рост ВВП на 4,6%

Общество 17.02.2018 | 08:45

ВЧЕРА

Картина дня. 16 февраля

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова выиграла золотую медаль в лыжной акробатике. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Алла Цупер остановилась в шаге от пьедестала почета, заняв 4-е место с результатом 59,94 балла. 17 февраля начнется турнир у мужчин. Могли рассчитывать и на две награды в финале у женщин в лыжной акробатике, сказал главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко. Беларусь после золотого триумфа фристайлистки Анны Гуськовой занимает 12-е место в командном медальном зачете. Золотая медаль Анны Гуськовой стала седьмой наградой белорусских фристайлистов за всю историю участия в Олимпийских играх.

Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхенчхане 2018.

Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по фристайлу Анну Гуськову с завоеванием золотой медали на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует удвоить зарплату учителям в ближайшие годы. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Слуцкий район. Лукашенко поставил задачу оптимизировать сферы образования и здравоохранения. Проведение Года малой родины позволит сделать Беларусь еще краше, уверенность в этом выразил глава государства Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свое решение об отставке министров спорта и лесного хозяйства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит будущее небольших населенных пунктов и городков в создании перерабатывающих предприятий. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня во время встречи с работниками дрожжевого завода и сахарорафинадного комбината в Слуцке. Беларусь намерена выйти на китайский рынок и с сахарной продукцией, заявил Президент Беларуси. Александр Лукашенко требует четко определить сырьевые зоны выращивания сахарной свеклы.

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Анонсы на 17-18 февраля

Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно с 13 по 17 февраля.

Районная (Советский район) молодежная культурно-общественная акция "Голосуй, 100лица!" пройдет 17 февраля с 12.00 на площадке перед КТУП "Минский Комаровский рынок".

Международная специализированная выставка образовательных услуг "Образование и карьера" пройдет в Национальном выставочном центре "БелЭкспо" в Минске по 17 февраля. В работе выставки примут участие университеты, колледжи, лицеи, институты последипломного образования, образовательные центры, курсы иностранных языков, зарубежные вузы.

В Беловежской пуще в поместье Деда Мороза 17 февраля состоится народное гуляние "Проводы Зимы. Масленица". В программе народные игры и забавы, выставки-продажи пущанских сувениров, проводы Матушки-Зимы. Начало в 11.00.

VI Открытый форум экспериментальных пластических театров "ПлаSтформа Минск-2018" пройдет по 19 февраля.

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Знаменательные даты

18 февраля

125 лет назад родился Молчанов Павел Александрович, российский ученый-метеоролог, создатель первого в мире радиозонда (1930). Автор трудов по аэрологии и ее применению к прогнозу погоды. Умер в 1941 г.

120 лет назад родился Феррари Энцо, итальянский дизайнер автомобилей. Умер в 1988 г.

110 лет назад родился Зархи Александр Григорьевич, российский кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Постановщик фильмов "Депутат Балтики", "Член правительства", "Высота", "Анна Каренина" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946). Умер в 1997 г.

65 лет назад родился Укупник Аркадий Семенович, российский композитор и исполнитель, заслуженный артист России (2004).

19 февраля

У православных начинается Великий пост (19 февраля - 7 апреля).

Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов. 19 февраля 1986 года Международная китобойная комиссия объявила мораторий на китовый промысел.

545 лет назад родился Коперник Николай, астроном, создатель гелиоцентрической системы мира. Свое учение изложил в сочинении "Об обращении небесных сфер". Умер в 1543 г.

85 лет назад родилась Леждей Эльза Ивановна, российская актриса кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах "Павел Корчагин", "Эскадра уходит на запад", "Смерть на взлете", телесериале "Следствие ведут знатоки". Умерла в 2001 г.

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