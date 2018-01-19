Картина дня: оптимизация в МИД, безвизовый режим с Гонконгом, Вязович о победе и спасение лося

ВЧЕРА

Картина дня. 18 января

Оптимизация в МИД и развитие внешнеэкономической деятельности обсуждались на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с министром иностранных дел Владимиром Макеем.

Президент Беларуси поручил тщательно проанализировать недостатки во внешнеэкономической деятельности.

Александр Лукашенко и Владимир Макей

Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва завершилась 18 января в Беларуси. Решение о регистрации принимается при наличии всех необходимых документов, которые в установленный срок поступили в соответствующую территориальную, окружную комиссию.

В Беларуси заработная плата в реальном выражении в январе-ноябре 2017 года выросла почти на 5%, сообщил министр экономики Владимир Зиновский в интервью газете "Рэспублiка". Министерство экономики прогнозирует в 2018 году рост рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса, заявил Владимир Зиновский.

Рабочая группа начала корректировку Налогового кодекса Беларуси, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Данная работа ведется по поручению главы государства масштабно переработать Налоговый кодекс.

Сергей Наливайко. Фото из архива

Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом заработает с 13 февраля. Граждане Беларуси и граждане Китая, которые проживают в Гонконге, получат право въезжать, выезжать, находиться и проезжать транзитом без виз на протяжении 14 дней.

Беларусь передала России обновленный проект соглашения о взаимном признании виз, сообщил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) остается единственным постоянным форматом по урегулированию конфликта на востоке Украины, заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик. По его мнению, при наличии политической воли стороны конфликта в Украине могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам.

Нацбанк утвердил требования к вознаграждениям сотрудникам банков, сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Компании Google, Amazon и Netflix встали на налоговый учет в Беларуси для оплаты НДС на электронные услуги (так называемый налог на Google). Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Исполнительный супервайзер "Евровидения" Юн Ула Санн в Минске обсудил с организаторами подготовку детского конкурса "Евровидение-2018", который пройдет в белорусской столице.

Купание в ледяной воде на Крещение к духовной жизни отношения не имеет, сообщил руководитель информационного отдела Минской епархии Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко. Пожилым людям и детям рекомендуется отказаться от окунания в прорубь на Крещение, сообщил заведующий ожоговым отделением Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Мазолевский.

Фото из архива

ФОТОРЕПОРТАЖ: Сотрудники МЧС провели крещенское купание.

В Минске изменены нормативы потребления тепла в домах без приборов группового учета. В Минске установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2018 год.

В Брагинском районе милиционеры спасли лося из ледяного плена.

Фото УВД Гомельского облисполкома

В аварии под Речицей погибли сотрудники Гомельского облисполкома и фонда "Гомельоблимущество".

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

Риск на финише оказался оправданным, МАЗ впервые победил на этапе знаменитого ралли-рейда "Дакар". Такое мнение после выступления высказал пилот Сергей Вязович.

Сергей Вязович. Фото МАЗ

Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева заняла четвертое место в спринте на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Дарья Домрачева

Белорусская теннисистка Александра Саснович (56-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу и впервые в карьере вышла в 3-й раунд Открытого чемпионата Австралии.

Александра Саснович

В Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, погибли 52 человека. Владелец автобуса не имел лицензии на перевозки. Пассажиры сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса не смогли быстро покинуть транспорт из-за заблокированной двери.

Фото из социальных сетей

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 января

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко находится с визитом на Кипре, где 18-19 января проходят первые в истории двусторонних отношений консультации между внешнеполитическими ведомствами обеих стран.

В регионах Минской области пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню спасателя.

На этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.

На велодроме "Минск-Арены" стартует этап Кубка мира по трековым гонкам. Начало соревнований в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 января

105 лет назад родилась Алексютович Лариса Константиновна, танцовщица, балетмейстер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1995). С 1928 г. артистка Белорусского объединения музыкальных, эстрадных и цирковых работников, в 1937-41 Ансамбля белорусской народной песни и танца Белорусской филармонии, в 1950-73 балетмейстер ансамбля танца БГУ, преподаватель Белорусского хореографического училища. Автор учебного пособия "Белорусские народные танцы, хороводы, игры", книги "Балетмейстер Константин Алексютович". Умерла в 2003 г.

95 лет назад родился Толстой Дмитрий Алексеевич, российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств России. Автор опер "Маскарад", "Капитанская дочка", "Гранатовый браслет", балета "Аэлита", романсов. Умерл в 2003 г.

55 лет назад родилась Дапкунайте Ингеборга Эдмундовна, актриса кино и театра. Заслуженная артистка Литвы. Снималась в фильмах "Утомленные солнцем", "Миссия невыполнима", "Ганнибал: Восхождение" и др.

40 лет назад в Советском Союзе с космодрома Байконур запущен первый в мире беспилотный автоматический грузовой транспортный корабль "Прогресс" для снабжения орбитальных станций.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-