Картина дня: освобождение заложницы в Заславле, о чем спрашивают МИД в Facebook и как не заблудиться в лесу

ВЧЕРА

Картина дня. 18 июля

Безвиз, переговоры с ЕС и потеря паспорта - о чем спрашивают у белорусского МИД в Facebook. Внешнеполитическое ведомство ответило на вопросы, которые волнуют белорусских туристов и проживающих за рубежом граждан.

Совершено разбойное нападения на банк в Заславле, мужчина взял в заложники женщину. Позднее "Алмаз" освободил заложника в отделении банка в Заславле, сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. Мужчина, который захватил заложницу, ликвидирован.

При восхождении на Эльбрус погиб альпинист из Беларуси. Посольство Беларуси в России решает вопрос с доставкой тела погибшего на родину.

Проблему подтоплений новой пешеходной улицы Революционная в Минске планируется решить в течение 2-3 недель, заявил директор КУП "Минская спадчина" Александр Кохан.

Предприятия Минсельхозпрода Беларуси в январе-мае увеличили экспорт в страны Азии и Океании в 2,4 раза, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. В целом экспорт продукции агропромышленного комплекса Беларуси за январь-май 2018 года увеличился на 6,5% и достиг $2,071 млрд.

Чтобы не заблудиться в лесу, МЧС рекомендует одевать в лес яркую одежду и брать с собой мобильный телефон. В Беларуси за последние пять лет в лесах разыскивали более 1 тыс. человек. Минлесхоз в свою очередь напомнил о правилах сбора грибов и ягод в Беларуси.

Минздрав вынесет на общественное обсуждение обновленный проект постановления о нормах медэтики.

Все госорганизации Беларуси (их около 17 тыс.) перейдут на электронный документооборот до конца 2019 года.

В Беларуси внесут изменения в механизм понижения цены при повторной продаже объектов госсобственности на аукционе, сообщила в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко.

В вузах Беларуси начались внутренние вступительные испытания.

В БГУИР на IT-специальности проходной балл составил более 365. В БГУ на коммуникативный дизайн конкурс составил 31,5 человека на место. Факультет технологии органических веществ стал самым популярным у абитуриентов БГТУ. Наиболее востребованными специальностями у абитуриентов при подаче документов на бюджет стали "международное право", "информатика и технологии программирования", "современные иностранные языки (перевод)", "стоматология", ряд педагогических и технических специальностей.

Около 600 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии учебного года.

Придорожный сервис в Беларуси ориентируют на организацию многофункциональных объектов, сообщил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев. Реконструкция участка автодороги Р53 от Кургана Славы до Смолевичей начнется в 2019 году.

В Беларуси изменится программа подготовки водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки грузов. Это следует из постановления Совета Министров от 29 июня 2018 года №512.

Розыск Максима Мархалюка продолжается, сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Сергей Кулешов. Мальчик пропал в середине сентября 2017 года.

У одного из богатейших людей мира и учредителя агентства Bloomberg Майкла Блумберга есть белорусские корни.

РЕПОРТАЖ: Аэродром в Боровой готовится принять чемпионат мира по вертолетному спорту.

Белорусский форвард Егор Шарангович подписал контракт новичка с клубом НХЛ "Нью-Джерси".

Белоруски Силкина и Просенцова завоевали золото ЧЕ по современному пятиборью.

Фото Федерации современного пятиборья России

Диего Марадона поблагодарил за прием в Беларуси. "Питание как дома. Спасибо, Беларусь, за этот прием. Не думаю, что заслуживаю этого, но я приложу все усилия для брестского "Динамо", - написал Диего Марадона в Instagram. Диего Марадона посетит ответный матч 2-го раунда Лиги Европы с участием брестского "Динамо" и "Атромитоса", который состоится 2 августа в Афинах.

Диего Марадона во время встречи. Фото ФК "Динамо-Брест"

Болельщики выбрали игроков символической сборной ЧМ-2018.

Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 июля

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Обсуждение мер по поддержке экспорта состоится 19 июля на втором Совете экспортеров при Министерстве иностранных дел Беларуси. Форум пройдет в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Анализ погодных условий, сложившихся на территории Республики Беларусь в первом полугодии 2018 года. Результаты мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, радиационного мониторинга" (представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему: "Жест доброй воли", посвященный вопросам развития инклюзии и комфортной среды для инвалидов в Беларуси. Начало в 11.00.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы: выявление новых месторождений полезных ископаемых".

В управлении спорта и туризма Брестского облисполкома (ул. Дзержинского, 46) состоится брифинг на тему безвизового посещения Беларуси иностранными туристами. Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день шахмат. Отмечается в день основания в Париже (1924) Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Международный день торта. Учрежден праздник миланским клубом "Королевство любви", который объединяет увлеченных творческих натур. Праздник посвящен не только сладкому лакомству, но и дружбе и миру между людьми, странами и народами. Его девиз - I CAKE YOU, что в свободном переводе означает "Я к тебе с тортиком". Впервые в международном масштабе День торта отметили 20 июля 2011 года.

70 лет назад родился Кашталапов Анатолий Михайлович, танцовщик, музыкант, заслуженный артист Беларуси (1983). Разноплановый характерный танцовщик и музыкант. Исполнитель соло в постановках, в т.ч. соло на окарине в народных песнях "Когда калина не цвела", "Песне-балладе" в обработке В.Куприяненко, танец с гармошкой в сюжетной хореографической композиции "Соревнование музыкантов" и др. На основе собранного и обработанного им из разных регионов Беларуси народного музыкального фольклора создал музыкально-хореографическую ("Музыканты играют") и песенно-музыкальную ("Застольная") композиции, танцы, гармониковые наигрыши и др.

145 лет назад родился Сантос-Дюмон Альберто, французский воздухоплаватель, авиаконструктор, один из пионеров авиации. Умер в 1932 г.

80 лет назад родился Герман Алексей Юрьевич, российский кинорежиссер, сценарист, народный артист Российской Федерации. Поставил фильмы "Проверка на дорогах", "Двадцать дней без войны", "Мой друг Иван Лапшин" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1988). Умер в 2013 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-