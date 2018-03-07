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Картина дня: открытие Дворца гимнастики, содействие женскому предпринимательству и плюсовая температура

Общество 07.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 6 марта

Дворец гимнастики торжественно открыли в Минске. Посещая Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, Президент Беларуси Александр Лукашенко подробно ознакомился с его функциональными возможностями. Участники торжественного открытия Дворца гимнастики посмотрели показательные выступления белорусских граций, в завершении мероприятия гимнастки подарили главе государства картину "Мечты сбываются!". Александр Лукашенко провел встречу с российской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

РЕПОРТАЖ: Мечты сбываются - белорусские гимнастки обрели новый дом.

Представители правоохранительных органов отмечены государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные в борьбе с преступностью, значительные заслуги в охране общественного порядка и успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений внутренних войск. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Текущий год должен стать прорывным в поставках белорусской пищевой продукции на китайский рынок. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Он также сообщил, что Беларусь активно прорабатывает возможность размещения облигаций на азиатском рынке.

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский: в новой цифровой экономике самой главной станет способность к воображению. В ПВТ 6 марта прошел круглый стол "ИТ-образование и ИТ-индустрия: стратегия развития".

Всеволод Янчевский
Всеволод Янчевский

Датчики и сенсоры для роботизированных систем планируется разрабатывать и производить в Беларуси, сообщил генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Николай Казак.

Николай Казак. Фото из архива
Николай Казак. Фото из архива

Согласно указу №103, подписанному Президентом 5 марта, в Беларуси появилась возможность сдавать жилье на сутки по устной договоренности, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"Беллегпром" прорабатывает возможность создания единой оптовой товаропроводящей сети, заявил первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин. Концерн "Беллегпром" прорабатывает вопрос создания холдинга на базе "Белвеста".

Фото из архива
Фото из архива

Общественные объединения Беларуси обсудили с депутатами поправки в закон о массовых мероприятиях. Встреча состоялась в Палате представителей по инициативе парламентариев.

Национальный банк с 1 апреля прекращает обратный выкуп аттестованных бриллиантов у юридических лиц.

Фото из архива
Фото из архива

ОАО "Белинвестбанк" планирует выделить до конца 2018 года $50 млн кредитных ресурсов для женщин-предпринимателей, сообщил заместитель председателя правления банка Сергей Лунегов перед началом бизнес-встречи по развитию и поддержке женского предпринимательства "УспешнаЯ".

Белорусский союз женщин создаст в Минске клуб по содействию женскому предпринимательству.

Женщин отличает более ответственное отношение к делу и надежность, такое мнение высказал заместитель министра информации Павел Легкий в Минске на круглом столе, приуроченном к Международному дню женщин. Примерно треть телеканалов Беларуси возглавляют женщины, сообщил Павел Легкий.

Победу в профсоюзном конкурсе "Профледи" одержала председатель цехового комитета централизованного отдела технического контроля (ЦОТК), начальник лаборатории ЦОТК ОАО "Гродно Азот" Лилия Лебедева.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мисс торговля - 2018" выбрали в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кондитеры Могилева к 8 Марта выпустили свыше 15 тыс. тортов и пряников.

Национальная киностудия "Беларусьфильм" совместно с Национальной библиотекой Беларуси 12 марта презентуют знатокам и любителям мультипликации цикл анимационных фильмов "Аповесць мінулых гадоў" об истории возникновения гербов белорусских городов.

На организацию и проведение XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" объявлен конкурс, сообщили в Министерстве культуры Беларуси.

Пожар на БМЗ повредил более 30 тыс.м изоляции электрокабеля. Министр промышленности Виталий Вовк выехал на место ЧП для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии. БМЗ разрабатывает пошаговый план по устранению последствий возгорания.

На месте происшествия. Фото МЧС
На месте происшествия. Фото МЧС

До 3 градусов тепла и снег ожидаются в Беларуси 7 марта. Снегоплавильный пункт Минска за минувшие сутки растопил примерно 9 тыс. куб.м снега, установив рекорд.

Вера Лапко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Получившая от организаторов wild card Виктория Азаренко (204) сразится с британкой Хизер Уотсон (70).

Белорусским баскетболисткам по силам войти в восьмерку сильнейших на домашнем чемпионате мира для игроков до 17 лет. Об этом сказал первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков по итогам жеребьевки предстоящего турнира.

В учениях ОДКБ не планируется применять новые виды российских вооружений, которые были представлены президентом РФ в его недавнем послании парламенту, заявил на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Одним из главных дестабилизирующих факторов для Беларуси и России является наращивание сил НАТО в Европе, сказал Анатолий Сидоров.

Анатолий Сидоров. Фото из архива
Анатолий Сидоров. Фото из архива

Пхеньян заявил о готовности заморозить свою ракетно-ядерную программу во время переговоров с США. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 марта

Интернет-видеобрифинг: "Подготовка кадров для новейших отраслей экономики. Внедрение модели "Университет 3.0", обучение специалистов в сферах робототехники, искусственного интеллекта, блокчейна и криптовалют" (Вершина Георгий Александрович - первый проректор Белорусского национального технического университета) пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 11.00.

Благотворительная акция "Посвящается мамам!" в помощь Белорусскому детскому хоспису пройдет с 17.30 до 20.00 в ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9, этаж 6). Любой желающий сможет освоить итальянские кулинарные тонкости под руководством мастеров из компании DeLonghi, завершит вечер выступление Полины Республики.

Заседание дебат-клуба Института журналистики БГУ состоится в 18.30 по адресу: ул. Кальварийская, 9 (ауд. 216).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 марта

В Республике Беларусь - День женщин.

Международный женский день. Учрежден в 1910 по решению Социнтерна на 2-й Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене. Впервые он был отмечен в 1911 году. 1975 год ООН объявила Международным годом женщин, с тех пор 8 марта официально отмечают Международный женский день.

Всемирный день борьбы с заболеваниями почек. Отмечается по инициативе Международного общества нефрологов и Международного сообщества нефрологических федераций во второй четверг марта.

100 лет назад родился Ткачев Микола (Николай Гаврилович), белорусский писатель. Автор романа "Сплоченность", сборника "Поиски сокровищ" и др. В 1972-79 гг. директор издательства "Мастацкая літаратура". Умер в 1979 г.

100 лет назад родилась Масленникова Леокадия Игнатьевна, российская певица, народная артистка РСФСР. Умерла в 1995 г.

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