Картина дня: открытие Дворца гимнастики, содействие женскому предпринимательству и плюсовая температура

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 марта 2018, Ср
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4236
USD 1.9649
RUB 3.4743
Главное
Александр Лукашенко "Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Президент
Лукашенко соотечественницам: ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше
Президент
Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли на 9,5% до $7,1 млрд
Экономика
Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский: в новой цифровой экономике самой главной станет способность к воображению
Общество
Игра таланта и вдохновения
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Минстройархитектуры расширит сотрудничество с Россией и Украиной
13:58 Экономика
Опубликован трейлер фильма про повзрослевшего Кристофера Робина и Винни-Пуха
13:48 Калейдоскоп
ФОТО: Праздничный вечер к Международному женскому дню прошел в посольстве Беларуси в Москве
13:39 Заголовки новостей
Российская компания инвестирует $1 млн в модернизацию производства Гродненского стеклозавода
13:35 Регионы
Шести женщинам Могилевской области вручены ордена Матери
13:33 Регионы
Доллар и российский рубль на торгах 7 марта подешевели, евро подорожал
13:32 Экономика
Решение по ходатайству ФК "Крумкачы" АБФФ планирует принять 10 марта
13:15 Спорт
Потерпевшие по делу "Калипсо Тур" предъявили иски о возмещении имущественного ущерба
13:02 Происшествия
Российский художник выполнил эмблему ЧМ-2018 по футболу на срезе рисового зернышка
12:56 Калейдоскоп
БГК им. Мешкова сыграет в "Финале четырех" SEHA-лиги
12:49 Спорт
Мужчина во время оформления в "Привалке" попытался несанкционировано выехать из пункта пропуска
12:44 Происшествия
В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитет
12:41 Происшествия
Работа системы АИС "Расчет" восстановлена
12:35 Общество
Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях с "Авеллино" в 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа
12:28 Спорт
В Саудовской Аравии женщинам разрешили учиться на авиадиспетчеров
12:28 В мире
Белорусская продукция деревообработки представлена на выставке в Польше
12:27 Экономика
Акцию "8 Марта - день улыбок" провели инспекторы ГАИ в Минске
12:25 Регионы
Более 500 мероприятий проведут пионеры Гомельской области по случаю 8 Марта
12:24 Регионы
Часовые мастера в Бресте получат послабления в оплате аренды
12:23 Регионы
График экспрессных маршрутов Минска изменяется 8-10 марта
12:17 Регионы
Все новости
Сюжеты
8 Марта 8 Марта
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Арендное жилье Арендное жилье
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: открытие Дворца гимнастики, содействие женскому предпринимательству и плюсовая температура

Общество 07.03.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 6 марта

Дворец гимнастики торжественно открыли в Минске. Посещая Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике, Президент Беларуси Александр Лукашенко подробно ознакомился с его функциональными возможностями. Участники торжественного открытия Дворца гимнастики посмотрели показательные выступления белорусских граций, в завершении мероприятия гимнастки подарили главе государства картину "Мечты сбываются!". Александр Лукашенко провел встречу с российской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой.

РЕПОРТАЖ: Мечты сбываются - белорусские гимнастки обрели новый дом.

Представители правоохранительных органов отмечены государственными наградами за образцовое исполнение воинского долга, высокий профессионализм, смелость и решительность, проявленные в борьбе с преступностью, значительные заслуги в охране общественного порядка и успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений внутренних войск. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Текущий год должен стать прорывным в поставках белорусской пищевой продукции на китайский рынок. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Он также сообщил, что Беларусь активно прорабатывает возможность размещения облигаций на азиатском рынке.

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский: в новой цифровой экономике самой главной станет способность к воображению. В ПВТ 6 марта прошел круглый стол "ИТ-образование и ИТ-индустрия: стратегия развития".

Всеволод Янчевский
Всеволод Янчевский

Датчики и сенсоры для роботизированных систем планируется разрабатывать и производить в Беларуси, сообщил генеральный директор ГНПО "Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника", директор Института физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси Николай Казак.

Николай Казак. Фото из архива
Николай Казак. Фото из архива

Согласно указу №103, подписанному Президентом 5 марта, в Беларуси появилась возможность сдавать жилье на сутки по устной договоренности, сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

"Беллегпром" прорабатывает возможность создания единой оптовой товаропроводящей сети, заявил первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин. Концерн "Беллегпром" прорабатывает вопрос создания холдинга на базе "Белвеста".

Фото из архива
Фото из архива

Общественные объединения Беларуси обсудили с депутатами поправки в закон о массовых мероприятиях. Встреча состоялась в Палате представителей по инициативе парламентариев.

Национальный банк с 1 апреля прекращает обратный выкуп аттестованных бриллиантов у юридических лиц.

Фото из архива
Фото из архива

ОАО "Белинвестбанк" планирует выделить до конца 2018 года $50 млн кредитных ресурсов для женщин-предпринимателей, сообщил заместитель председателя правления банка Сергей Лунегов перед началом бизнес-встречи по развитию и поддержке женского предпринимательства "УспешнаЯ".

Белорусский союз женщин создаст в Минске клуб по содействию женскому предпринимательству.

Женщин отличает более ответственное отношение к делу и надежность, такое мнение высказал заместитель министра информации Павел Легкий в Минске на круглом столе, приуроченном к Международному дню женщин. Примерно треть телеканалов Беларуси возглавляют женщины, сообщил Павел Легкий.

Победу в профсоюзном конкурсе "Профледи" одержала председатель цехового комитета централизованного отдела технического контроля (ЦОТК), начальник лаборатории ЦОТК ОАО "Гродно Азот" Лилия Лебедева.

ФОТОРЕПОРТАЖ: "Мисс торговля - 2018" выбрали в Минске.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Кондитеры Могилева к 8 Марта выпустили свыше 15 тыс. тортов и пряников.

Национальная киностудия "Беларусьфильм" совместно с Национальной библиотекой Беларуси 12 марта презентуют знатокам и любителям мультипликации цикл анимационных фильмов "Аповесць мінулых гадоў" об истории возникновения гербов белорусских городов.

На организацию и проведение XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" объявлен конкурс, сообщили в Министерстве культуры Беларуси.

Пожар на БМЗ повредил более 30 тыс.м изоляции электрокабеля. Министр промышленности Виталий Вовк выехал на место ЧП для организации оперативного штаба по устранению последствий возгорания на предприятии. БМЗ разрабатывает пошаговый план по устранению последствий возгорания.

На месте происшествия. Фото МЧС
На месте происшествия. Фото МЧС

До 3 градусов тепла и снег ожидаются в Беларуси 7 марта. Снегоплавильный пункт Минска за минувшие сутки растопил примерно 9 тыс. куб.м снега, установив рекорд.

Вера Лапко вышла во второй круг квалификации теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Получившая от организаторов wild card Виктория Азаренко (204) сразится с британкой Хизер Уотсон (70).

Белорусским баскетболисткам по силам войти в восьмерку сильнейших на домашнем чемпионате мира для игроков до 17 лет. Об этом сказал первый заместитель главы Администрации Президента, председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков по итогам жеребьевки предстоящего турнира.

В учениях ОДКБ не планируется применять новые виды российских вооружений, которые были представлены президентом РФ в его недавнем послании парламенту, заявил на пресс-конференции в Москве начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. Одним из главных дестабилизирующих факторов для Беларуси и России является наращивание сил НАТО в Европе, сказал Анатолий Сидоров.

Анатолий Сидоров. Фото из архива
Анатолий Сидоров. Фото из архива

Пхеньян заявил о готовности заморозить свою ракетно-ядерную программу во время переговоров с США. Об этом сообщил на брифинге в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 марта

Интернет-видеобрифинг: "Подготовка кадров для новейших отраслей экономики. Внедрение модели "Университет 3.0", обучение специалистов в сферах робототехники, искусственного интеллекта, блокчейна и криптовалют" (Вершина Георгий Александрович - первый проректор Белорусского национального технического университета) пройдет на сайтах www.bpc.by, www.soyuz.by. Начало в 11.00.

Благотворительная акция "Посвящается мамам!" в помощь Белорусскому детскому хоспису пройдет с 17.30 до 20.00 в ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9, этаж 6). Любой желающий сможет освоить итальянские кулинарные тонкости под руководством мастеров из компании DeLonghi, завершит вечер выступление Полины Республики.

Заседание дебат-клуба Института журналистики БГУ состоится в 18.30 по адресу: ул. Кальварийская, 9 (ауд. 216).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 марта

В Республике Беларусь - День женщин.

Международный женский день. Учрежден в 1910 по решению Социнтерна на 2-й Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене. Впервые он был отмечен в 1911 году. 1975 год ООН объявила Международным годом женщин, с тех пор 8 марта официально отмечают Международный женский день.

Всемирный день борьбы с заболеваниями почек. Отмечается по инициативе Международного общества нефрологов и Международного сообщества нефрологических федераций во второй четверг марта.

100 лет назад родился Ткачев Микола (Николай Гаврилович), белорусский писатель. Автор романа "Сплоченность", сборника "Поиски сокровищ" и др. В 1972-79 гг. директор издательства "Мастацкая літаратура". Умер в 1979 г.

100 лет назад родилась Масленникова Леокадия Игнатьевна, российская певица, народная артистка РСФСР. Умерла в 1995 г.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4236 BYN 2.425 BYN 2.436 BYN
USD
1.9649 BYN 1.958 BYN 1.963 BYN
RUB
3.4743 BYN 3.44 BYN 3.455 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Эксклюзивные кадры президентского биатлона в Раубичах: как это было
Все видео

Фотоновости

ГАИ в Минске поздравила женщин с 8 Марта
Все фото

Инфографика

Международные резервные активы Беларуси Основным направлением денежно-кредитной политики на 2018 год предусмотрено сохранение международных резервных активов на уровне не менее $6 млрд.
Вся инфографика
Президент
Лукашенко: Дворец гимнастики стоит вложенных в него денег
"Лучшим из самых прекрасных и самых сильных" - Лукашенко вручил госнаграды и генеральские погоны
Лукашенко соотечественницам: ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше
Политика
Фото Совета Республики Инициатива Беларуси по созданию глобальной базы данных по ЦУР поддержана на форуме ЕЭК ООН в Женеве
Наблюдатели от СНГ ознакомились в Ашхабаде с работой избиркомов на выборах депутатов Меджлиса
Беларусь и Сальвадор намерены назначить почетных консулов
Экономика
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси в феврале выросли на 9,5% до $7,1 млрд
Минстройархитектуры расширит сотрудничество с Россией и Украиной
Доллар и российский рубль на торгах 7 марта подешевели, евро подорожал
Происшествия
Потерпевшие по делу "Калипсо Тур" предъявили иски о возмещении имущественного ущерба
Мужчина во время оформления в "Привалке" попытался несанкционировано выехать из пункта пропуска
В Национальном аэропорту Минск задержан российский криминальный авторитет
Регионы
Фото из архива Шести женщинам Могилевской области вручены ордена Матери
Российская компания инвестирует $1 млн в модернизацию производства Гродненского стеклозавода
Акцию "8 Марта - день улыбок" провели инспекторы ГАИ в Минске
Спорт
Во время игры ПСЖ - "Реал". Фото из соцсетей Футболисты "Ливерпуля" и "Реала" первыми вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Решение по ходатайству ФК "Крумкачы" АБФФ планирует принять 10 марта
БГК им. Мешкова сыграет в "Финале четырех" SEHA-лиги
Технологии
НАН Беларуси представила беспилотники на выставке в ОАЭ
Ученые научились превращать жидкий металл в пасту для 3D-печати
Новая скрытая функция обнаружена в Instagram
Культура
Руины Гольшанского замка. Фото из архива Работы по консервации Кревского и Гольшанского замков будут продолжены
Подготовка в Минске бродвейского мюзикла "Недалеко от нормы" заняла три года
Театр эстрады к 8 Марта подготовил три ярких шоу
В мире
Фото Reuters При крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
В Саудовской Аравии женщинам разрешили учиться на авиадиспетчеров
Путин назвал признаком слабости включение в санкционные списки "всех чохом"
Калейдоскоп
Опубликован трейлер фильма про повзрослевшего Кристофера Робина и Винни-Пуха
Российский художник выполнил эмблему ЧМ-2018 по футболу на срезе рисового зернышка
Собака укусила актера во время спектакля, но он мужественно доиграл сцену
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Порядок на маршруте
«Через Великий пост мы приближаемся к Богу»
День рождения – каждый день
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия