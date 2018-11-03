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Картина дня: открытие "Лiстапада", китайские кредиты для частников и "Белавиа" снизила тарифы

Общество 03.11.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 2 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область. Во время посещения Витебского мехового комбината Александр Лукашенко поставил руководству правительства задачу часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, направлять на поддержку частного бизнеса. Александр Лукашенко рассказал, что предпочитает носить обувь "Марко", ею заинтересовался и казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.

Во время посещения предприятия
Во время посещения предприятия

Беларусь призывает страны СНГ включить раздел об инвестициях в соглашение о свободной торговле услугами, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств СНГ. Беларусь предлагает дополнить Концепцию дальнейшего развития СНГ совместными экономическими инициативами, заявил Сергей Румас. По итогам заседания Совета глав правительств СНГ подписан пакет документов о развитии сотрудничества.

Главы правительств - участники заседания
Главы правительств - участники заседания

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписали план мероприятий (дорожную карту) по развитию сотрудничества двух стран. Дорожная карта включает более 100 мероприятий.

Сергей Румас и Абдулла Арипов
Сергей Румас и Абдулла Арипов

Представитель Армении Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Юрий Хачатуров. Фото из архива
Юрий Хачатуров. Фото из архива

Старт ХХV Минскому международному кинофестивалю "Лістапад" дан в кинотеатре "Москва". Фильмом открытия стала мелодрама "Холодная война" польского режиссера Павла Павликовски. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников ХХV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" с открытием форума.

ДОСЬЕ: XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад".

Порядок регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства определен в Беларуси.

В аптеках Беларуси достаточно противопростудных лекарств, заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Фото из архива
Фото из архива

Пересмотр минимального страхового стажа, который необходим для назначения трудовой пенсии, в сторону уменьшения или увеличения в Беларуси не планируется, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда. Размер средней пенсии по возрасту в сентябре этого года в Беларуси достиг 38,9% от средней заработной платы.

Валерий Ковальков
Валерий Ковальков

Порядок представления сведений о доходах граждан до 2021 года менять не планируется, сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам Беларуси.

В Беларуси появилась возможность проверить онлайн наличие обязательной автостраховки. Для этого нужно указать в приложении регистрационный знак транспортного средства.

"Белавиа" вводит экспериментальные тарифы на большинство регулярных рейсов до конца зимнего расписания. К примеру, перелет в одну сторону (из Минска) в Барселону, Милан, Париж и Лондон будет стоить 35 евро, в Брюссель - 45 евро.

Народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок госпитализирован 2 ноября в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска, сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Председатель наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Игорь Шуневич на встрече с хоккеистами накануне матча с "Барысом" заявил, что от результата этой игры и выездного поединка в Сочи во многом будут зависеть ближайшие действия руководства клуба.

Дмитрий Басков и Игорь Шуневич. Фото ХК "Динамо-Минск"
Дмитрий Басков и Игорь Шуневич. Фото ХК "Динамо-Минск"

Крупные службы такси Минска подписали меморандум о неповышении тарифов во время II Европейских игр.

Новая лотерея "Евроигра" учреждена в Беларуси.

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XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и посвящен известному режиссеру Кире Муратовой.

Мобильный каток у столичного Дворца спорта откроет 3 ноября новый сезон. Торжественная церемония начнется в 11.00.

В 11.00 3 ноября в столичном ФОК "Адреналин" в рамках республиканского проекта БРСМ "ПапаЗал", направленного на популяризацию здорового образа жизни, отцовства, семьи и семейных ценностей, состоится торжественное открытие одноименного клуба.

Семинары и мастер-классы по банному искусству "Лазневыя сустрэчы" проведут в Минске с 3 ноября по 31 марта 2019 года. На встречах, которые будут проходить в банях объединения 3-4 раза в месяц, можно будет пообщаться со специалистами, перенять опыт правильного посещения и парения в банях, узнать все о температурном режиме бани, уходе за телом, веничном массаже, видах банных веников, банном туризме, фестивалях и банных праздниках в СНГ.

Зрелищные гонки по бездорожью состоятся 3-4 ноября в Республиканском горнолыжном центре "Силичи", где пройдет четвертый этап чемпионата Беларуси по эндуро Four Seasons 2018.

Хоккеисты минского "Динамо" примут 3 ноября "Барыс" из Астаны в очередном матче чемпионата КХЛ. Игра состоится на льду "Минск-Арены", начало в 17.00.

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Знаменательные даты

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4 ноября

В Республике Беларусь - День работников гражданской авиации. Отмечается в первое воскресенье ноября.

115 лет назад родился Макаров Иван Николаевич, партийный, государственный и общественный деятель Беларуси. С 1938 г. заместитель уполномоченного Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) БССР, в 1939-41 и 1943-46 1-й секретарь Могилевского обкома КП(б)Б, с 1946 заместитель заведующего, заведующий отделами ЦК КПБ. В 1958-70 гг. председатель Белорусского республиканского совета профсоюзов. Умер в 1990 г.

85 лет назад родился Лосик Иван Владимирович, белорусский тренер (борьба вольная), мастер спорта СССР (1956), заслуженный тренер Беларуси (1990). Подготовил победителей и призеров различных соревнований, в т.ч. чемпиона и бронзового призера чемпионатов СССР среди молодежи Б.Шлепкина.

5 ноября

В Вооруженных Силах Беларуси профессиональный праздник - День военной разведки.

Международная неделя науки и мира. Проводится ежегодно в неделю, на которую приходится 11 ноября, в соответствии с резолюцией генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1988 года.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами. Памятная дата ООН.

140 лет назад родился Петров-Водкин Кузьма Сергеевич, русский живописец, заслуженный деятель искусств РСФСР, писатель. Автор картин "Купание красного коня", "Смерть комиссара", "Девушка на Волге". Писал автобиографическую прозу, путевые очерки. Умер в 1939 г.

105 лет назад родилась Вивьен Ли, английская актриса театра и кино. Снялась в фильмах "Унесенные ветром", "Мост Ватерлоо", "Леди Гамильтон" и др. Обладательница премий "Оскар" (1940, 1952), премий международных кинофестивалей. Умерла в 1967 г.

80 лет назад родился Дассен Джо, французский шансонье и композитор. Умер в 1980 г.

55 лет назад родился Папен Жан-Пьер, выдающийся французский футболист, нападающий, обладатель "Золотого мяча" как лучший игрок Европы 1991 года.

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Лукашенко посетил меховой комбинат в Витебске
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