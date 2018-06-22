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Картина дня: открытие обновленного "Динамо", министерские диалоги "Восточного партнерства" и все о пенсиях

Общество 22.06.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 21 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2017 год. Глава государства подписал соответствующий указ.

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-utverdil-otchet-natsionalnogo-banka-za-2017-god-307746-2018/

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом заявил, что Беларусь четко придерживается договоренностей по сотрудничеству в "Восточном партнерстве". Александр Лукашенко видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения. Президент Беларуси высоко оценивает роль еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза.

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-belarus-chetko-priderzhivaetsja-dogovorennostej-po-sotrudnichestvu-v-vostochnom-partnerstve-307705-2018/

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-vidit-osnovoj-partnerstva-s-es-torgovo-ekonomicheskie-otnoshenija-307704-2018/

http://www.belta.by/president/view/lukashenko-vysoko-otsenivaet-rol-hana-v-normalizatsii-otnoshenij-belarusi-i-es-307703-2018/

Беларуси и ЕС в последние годы удалось выстроить доверительные отношения. Это отметил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

http://www.belta.by/politics/view/belarusi-i-es-v-poslednie-gody-udalos-vystroit-doveritelnye-otnoshenija-han-307706-2018/

Страны "Восточного партнерства" к концу 2020 года подпишут соглашение по гармонизации тарифов на роуминг. Такая договоренность достигнута в Минске во время очередного раунда неформальных министерских диалогов "Восточного партнерства", сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков. Беларусь в июле представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов программы EU4Digital, сообщил Сергей Попков. ЕС будет развивать со странами "Восточного партнерства" сотрудничество в области кибербезопасности, сообщила еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль во время очередного раунда неформальных министерских диалогов "Восточного партнерства"

http://www.belta.by/society/view/strany-vostochnogo-partnerstva-v-2020-godu-podpishut-soglashenie-po-garmonizatsii-tarifov-na-rouming-307721-2018/

http://www.belta.by/economics/view/belarus-v-ijule-predstavit-evrokomissii-predlozhenija-po-koordinatsii-tsifrovyh-proektov-eu4digital-307688-2018/

http://www.belta.by/society/view/es-i-strany-vostochnogo-partnerstva-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-sfere-kiberbezopasnosti-307734-2018/

Церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" прошла в Минске.

ЭКСКЛЮЗИВ. История "Динамо" в фотообъективе БЕЛТА.

http://www.belta.by/sport/view/stadion-dinamo-istorija-v-fotografijah-307693-2018/

ИНТЕРВЬЮ. Кирилл Рудый: "Белорусы привыкли тратить, а китайцы - зарабатывать".

Читать полностью: http://www.belta.by/politics/view/chrezvychajnyj-i-polnomochnyj-posol-belarusi-v-knr-kirill-rudyj-uchitsja-u-kitaja-nuzhno-skorosti-307683-2018/

В Беларусь прибыл первый грузовой поезд из китайской провинции Хэбэй. БЖД планирует в 2018 году перевезти более 4 тыс. контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа-Китай.

http://www.belta.by/economics/view/v-belarus-pribyl-pervyj-gruzovoj-poezd-iz-kitajskoj-provintsii-hebej-307716-2018/

http://www.belta.by/economics/view/bzhd-planiruet-v-etom-godu-perevezti-bolee-4-tys-kontejnernyh-poezdov-v-soobschenii-kitaj-evropa-kitaj-307747-2018/

Беларусь готова ежегодно поставлять в Китай до 20 тыс. т говядины, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов. Беларусь планирует начать поставки мяса птицы в Китай в III квартале 2018 года. Беларусь планирует увеличить в 3 раза поставки молочной продукции в Китай по итогам 2018 года.

http://www.belta.by/economics/view/belarus-gotova-ezhegodno-postavljat-v-kitaj-do-20-tys-t-govjadiny-minselhozprod-307765-2018/

http://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-nachat-postavki-mjasa-ptitsy-v-kitaj-v-iii-kvartale-307774-2018/

http://www.belta.by/economics/view/belarus-planiruet-uvelichit-v-3-raza-postavki-molochnoj-produktsii-v-kitaj-po-itogam-2018-goda-307778-2018/

Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатываются, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции "Все о пенсиях", которая прошла на сайтах БЕЛТА и министерства. В Беларуси в 2017 году на тысячу работающих приходилось около 600 пенсионеров.

http://www.belta.by/society/view/predlozhenija-o-novom-povyshenii-pensionnogo-vozrasta-dlja-zhenschin-ne-prorabatyvajutsja-kovalkov-307771-2018/

http://www.belta.by/onlineconference/view/vse-o-pensijah-1052/

http://www.belta.by/society/view/mintruda-v-2017-godu-na-tysjachu-rabotajuschih-prihodilos-okolo-600-pensionerov-307772-2018/

На Национальном правовом интернет-портале опубликован типовой учебный план на 2018/2019 для учреждений общего среднего образования. Он предусматривает введение в 10 классе предмета "Трудовое обучение", а также устанавливает на всех ступенях общего среднего образования одинаковое количество часов на изучение обоих государственных языков.

http://www.belta.by/comments/view/s-novogo-uchebnogo-goda-v-10-klassah-pojavitsja-urok-truda-6309/

Минспорта рассчитывает повысить интерес жителей Беларуси к внутреннему туризму. С учетом мероприятий Года малой родины Минспорта делает ставку на продвижение экскурсионных маршрутов по Беларуси. Общественно-консультативный совет по туризму создан при Министерстве спорта и туризма.

http://www.belta.by/society/view/minsporta-rasschityvaet-povysit-interes-zhitelej-belarusi-k-vnutrennemu-turizmu-307760-2018/

http://www.belta.by/society/view/obschestvenno-konsultativnyj-sovet-po-turizmu-sozdan-pri-minsporta-307749-2018/

Туристско-рекреационные зоны Брестской и Гродненской областей, которые иностранные гости могут посещать без визы, планируется объединить.

http://www.belta.by/regions/view/bezvizovye-zony-brestskoj-i-grodnenskoj-oblastej-planiruetsja-objedinit-307714-2018/

В Беларуси из-за засухи погибло 2% посевов, еще около 3,6% повреждено, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

http://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-iz-za-zasuhi-pogiblo-2-posevov-307731-2018/

В Беларуси подготовлен проект стратегии управления водными ресурсами в условиях изменения климата на период до 2030 года.

http://www.belta.by/society/view/v-belarusi-podgotovlen-proekt-strategii-upravlenija-vodnymi-resursami-do-2030-goda-307700-2018/

EPAM Systems планирует проводить для студентов БГУИР тренинги по разработке приложений.

http://www.belta.by/comments/view/epam-systems-planiruet-provodit-dlja-studentov-bguir-treningi-po-razrabotke-prilozhenij-6310/

РЕПОРТАЖ. Школьники в гостях у кинологического центра ВС.

http://www.belta.by/society/view/reportazh-shkolniki-v-gostjah-u-kinologicheskogo-tsentra-vs-307757-2018/

РЕПОРТАЖ. Игра в разведчиков: в витебской 103-й бригаде школьников обучают азам армейской службы.

http://www.belta.by/regions/view/reportazh-igra-v-razvedchikov-v-vitebskoj-103-j-brigade-uchaschihsja-obuchajut-azam-armejskoj-sluzhby-307733-2018/

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Гомеля, выбросившего из многоэтажки собаку.

http://www.belta.by/incident/view/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-na-gomelchanina-vybrosivshego-sobaku-iz-mnogoetazhki-307735-2018/

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 22 июня из-за гроз и сильного ветра.

http://www.belta.by/society/view/oranzhevyj-uroven-opasnosti-objjavlen-v-belarusi-22-ijunja-iz-za-groz-i-silnogo-vetra-307715-2018/

Футболисты Австралии сыграли вничью с Данией со счетом 1:1 на чемпионате мира в России.

http://www.belta.by/sport/view/videopovtor-pomog-futbolistam-avstralii-sygrat-vnichjju-s-daniej-na-chm-v-rossii-307793-2018/

Белорусская теннисистка Лидия Морозова и Лесли Керхове из Нидерландов вышли в полуфинал парного разряда турнира Mallorca Open в Испании.

http://www.belta.by/sport/view/lidija-morozova-i-lesli-kerhove-vyshli-v-polufinal-tennisnogo-turnira-v-ispanii-307762-2018/

Белорусские пятиборцы завоевали золотую и серебряную награды на юниорском чемпионате Европы (U-21) в Испании.

http://www.belta.by/sport/view/belorusskie-pjatibortsy-zavoevali-zolotuju-i-serebrjanuju-nagrady-na-juniorskom-che-v-ispanii-307782-2018/

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на прекращение практики разлучения семей нелегальных иммигрантов.

http://www.belta.by/world/view/tramp-podpisal-ukaz-o-prekraschenii-praktiki-razluchenija-semej-nelegalov-307679-2018/

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 июня

Делегация Национального собрания Франции посетит Беларусь 22-28 июня.

Заседание Белорусско-вьетнамской межправкомиссии с участием заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко состоится в 9.00.

Выездная пресс-конференция: "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" (22-24.06) (представители Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, ГУ "Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"). Место проведения: г.Несвиж, Несвижский замок. Начало в 14.00.

В 16.00 в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в Национальном историческом музее Республики Беларусь состоится открытие персональной выставки члена Белорусского союза художников Тамары Денисовой "Когда расцветает сирень…", посвященной Дню освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В рамках мероприятий, посвященных 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, пройдет возложение венков и цветов к памятнику Победы (Минск, площадь Победы). Начало в 4.00.

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоится митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Начало в 3.30.

На обновленном стадионе "Динамо" в Минске пройдет матчевая встреча по легкой атлетике с участием команд Беларуси, Украины, стран Балтии и Балкан. Начало в 18.30.

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут с 22 по 24 июня в восьмой раз. По традиции откроется мероприятие в Несвижском фарном костеле Божьего Тела. Здесь 22 июня прозвучит концерт "Белорусский романтизм".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 июня

Международный Олимпийский день. Отмечается ежегодно в разных странах в разные дни в ознаменование годовщины создания Международного Олимпийского Комитета (23 июня 1894 года, Париж).

День государственной службы Организации Объединенных Наций. Провозглашен на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в соответствии с резолюцией от 20 декабря 2002 года в ознаменование вклада государственной службы в процесс развития.

Международный день вдов. Отмечается с 2011 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 2010 года.

85 лет назад родился Фролов Игорь Иванович, заслуженный архитектор Беларуси (1999). Работал в институте "Могилевгражданпроект" (в 1973-98 гг. главный архитектор), одновременно в разные годы преподавал в Могилевском машиностроительном институте и строительном колледже. Основные работы в Могилеве: микрорайоны Могилев-2, Юбилейный, жилой район по Минскому шоссе, застройка проспектов Пушкина и Мира и др. Автор книги "Могилевгражданпроект", учебных пособий для проектировщиков.

115 лет назад родился Браннер Ханс Кристиан, датский писатель, драматург, переводчик. Автор романов "Никто не знает ночи", "Игрушки", "Наездник", пьес "Братья и сестры", "Фермопилы". Умер в 1966 г.

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Церемония открытия стадиона "Динамо" завершилась фейерверком
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Стадион "Динамо" На стадионе будет главная и тренировочная арены. Стоимость работ - около 150 млн евро. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 22 246 зрителей. Спортобъект на 75% защищен козырьком. На трибуне для прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации.
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