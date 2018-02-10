Картина дня: открытие Олимпийских игр, Год малой родины и операция с помощью робота

ВЧЕРА

Картина дня. 9 февраля

При аншлаге на Олимпийском стадионе в Пхенчхане, вмещающем 35 тыс. зрителей, прошла торжественная церемония открытия XXIII зимней Олимпиады. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 фристайлистка Алла Цупер пронесла флаг Беларуси на церемонии. Огонь XXIII зимних Олимпийских игр на стадионе в Пхенчхане зажгла известная южнокорейская фигуристка олимпийская чемпионка Ен А Ким.

Фото ТАСС - БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды, Благодарности Президента и подарочные сертификаты лучшим хозяйствам и работникам аграрной отрасли республики. Продовольственная безопасность страны является основой успешной экономики, сказал Президент Беларуси на торжественной церемонии. Годом малой родины решено объявить 2018 год в Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Президент ставит задачу решить вопрос привлекательности для молодежи жизни на селе.

Александр Лукашенко

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на торжественной церемонии чествования передовиков агропромышленного комплекса подарили памятный сувенир - Громничную свечу, которая считается символичным оберегом белорусов.

Производительность труда в агропромышленном комплексе Беларуси к 2020 году планируется увеличить минимум в 1,3 раза, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Первую операцию с помощью робота провели в Беларуси. Такая информация размещена на странице Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента в Facebook.

Белорусские ученые завершают работу над созданием опытного образца офисного суперкомпьютера.

В Беларуси на вокзалах будут проводиться специальные мониторинги въездного и внутреннего туризма. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма №4 от 24 января 2018 года.

Срок безвиза при въезде через Национальный аэропорт Минск летом может быть увеличен до 10 дней, сообщил вице-премьер Анатолий Калинин во время итоговой коллегии Минтранса. Беларусь по безвизовому режиму посетили 83 тыс. туристов .

Новый авиаремонтный завод начнет работу до конца февраля, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак после итоговой коллегии ведомства. Реконструкцию автодороги М3 планируется завершить к концу 2020 года, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

"Белавиа" планирует снижать цены на билеты на чартерные и регулярные рейсы, сообщил генеральный директор авиаперевозчика Анатолий Гусаров. "Белавиа" рассматривает возможность открытия рейсов в Херсон или Николаев. Лоукостеру "Победа" предложили такие же тарифы, как и другим российским авиакомпаниям, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян.

Фото из архива

В Беларусь для участия в региональном форуме национальных координаторов по целям устойчивого развития из стран Европы и Центральной Азии ожидается прибытие руководства ряда структур системы ООН и высоких представителей более 40 стран региона. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Подписан договор о создании ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп", сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Безналичные жилищные субсидии на оплату ЖКУ на общую сумму Br744 тыс. получили белорусы в 2017 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

В Беларуси планируют более широко применять условно-досрочное освобождение для осужденных за наркотики, рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало. Создаваемые по декрету №1 комиссии будут вместе с милицией готовить документы для направления в ЛТП.

Инфляция в Беларуси в январе составила 0,8%.

ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Высоцкого.

Главный конструктор объединения "БелавтоМАЗ" доктор технических наук Михаил Высоцкий. Март 1978 года

"Зимние беговые игры" открылись в Минске массовым стартом на тренажерах

Бесплатные школы бердвотчинга (наблюдения за птицами) откроются в этом году в десяти городах Брестской и Гомельской областей, сообщила менеджер инициативы ОО "Ахова птушак Бацькаушчыны" "Будь здоров с птицами!" Карина Соловей.

Теннисистка, певица и телеведущая Ольга Барабанщикова ждет ребенка. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане отклонены. Такое решение приняла вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10-11 февраля

Акция "Молодежь решает!" проходит в Минске по 17 февраля.

В Минске на площадке перед Комаровским рынком 10 февраля пройдет районная молодежная культурно-общественная акция "Голосуй, 100лица!". Начало в 12.00.

По 11 февраля в Минске состоится заключительный отборочный этап (областной и Минский городской) конкурса "Мисс Беларусь 2018". С 10.00 до 19.00 кастинги пройдут в Национальной школе красоты по адресу ул.Мельникайте, 4.

Звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят 10 февраля в Минске на одной сцене на концерте открытия V Фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…".

Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает совершить путешествие из зимы в весну. Гостей ожидает коллекция цветущих и нецветущих экзотических растений из фондов ботанического сада и частных собраний. Выставка будет работать по 11 марта ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника. Посетители смогут увидеть эпифитные папоротники, различные сорта кротонов и орхидей, в том числе редкие экземпляры и гибриды западной европейской селекции. Весеннюю атмосферу дополнят источаемые цветами тончайшие ароматы ванили, ландыша, карамели.

Гигантский блин испекут 10 февраля в Светлогорске во время масленичных гуляний. Празднование начнется парадом кукол "Баба-фэст": горожане с примерно полусотней самостоятельно изготовленных масленичных чучел прошествуют от местного центра культуры к набережной. Главным событием дня станет выпекание огромного блина диаметром более 1,5 м.

Музей "Замковый комплекс "Мир" приглашает всех 11 февраля на Масленичную неделю. Праздничная программа начнется в 12.00 с театрализованного шествия и представления "Зиму провожаем, весну встречаем". Своими выступлениями зрителей порадуют артисты.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

11 февраля

День девочек и женщин в науке. Для того чтобы достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Католический праздник - Всемирный день молитв о больных. Учрежден Папой Римским Иоанном Павлом II 13 мая 1992 г. Отмечается в День Пресвятой Девы Марии Лурдской.

120 лет назад родился Лео Силард, американский физик, один из основоположников современной ядерной физики. В 1939 году совместно с другими учеными обнаружил вторичные нейтроны при делении ядра урана и обосновал возможность цепной ядерной реакции деления урана. Выступал за запрещение ядерных испытаний. Умер в 1964 г.

12 февраля

80 лет назад родился Беликов Геннадий Иванович, белорусский архитектор. Среди работ: корректировка генплана Минска на 2010 год, проекты детальной планировки центра Минска (1983), генпланы городов Минск, Заславль, Береза, городских поселков Ветрино, Городея, Ружаны и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).

45 лет назад родился Чекерес Сергей Николаевич, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (2011). С 1997 г. работает в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького. Награжден медалью Ф.Скорины.

190 лет назад родился Мередит Джордж, английский писатель викторианской эпохи. Из его многочисленных романов наиболее известен "Эгоист". Умер в 1909 г.

95 лет назад родился Франко Дзеффирелли, итальянский режиссер театра и кино. Постановщик фильмов и оперной классики. Снял фильмы "Гамлет", "Чай с Муссолини", "Каллас навсегда". Обладатель многих почетных наград.

85 лет назад родился Морозов Владимир Михайлович, российский певец, народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1976). Умер в 2002 г.

85 лет назад родился Бруно Оя, эстонский актер кино, эстрадный певец. Снимался в фильмах "Отчая земля", "Путь к причалу", "Выстрел в тумане" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1967). Умер в 2002 г.

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