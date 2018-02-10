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Картина дня: открытие Олимпийских игр, Год малой родины и операция с помощью робота

Общество 10.02.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 9 февраля

При аншлаге на Олимпийском стадионе в Пхенчхане, вмещающем 35 тыс. зрителей, прошла торжественная церемония открытия XXIII зимней Олимпиады. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 фристайлистка Алла Цупер пронесла флаг Беларуси на церемонии. Огонь XXIII зимних Олимпийских игр на стадионе в Пхенчхане зажгла известная южнокорейская фигуристка олимпийская чемпионка Ен А Ким.

Фото ТАСС - БЕЛТА
Фото ТАСС - БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды, Благодарности Президента и подарочные сертификаты лучшим хозяйствам и работникам аграрной отрасли республики. Продовольственная безопасность страны является основой успешной экономики, сказал Президент Беларуси на торжественной церемонии. Годом малой родины решено объявить 2018 год в Беларуси, заявил Александр Лукашенко. Президент ставит задачу решить вопрос привлекательности для молодежи жизни на селе.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президенту Беларуси Александру Лукашенко на торжественной церемонии чествования передовиков агропромышленного комплекса подарили памятный сувенир - Громничную свечу, которая считается символичным оберегом белорусов.

Производительность труда в агропромышленном комплексе Беларуси к 2020 году планируется увеличить минимум в 1,3 раза, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

Первую операцию с помощью робота провели в Беларуси. Такая информация размещена на странице Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента в Facebook.

Белорусские ученые завершают работу над созданием опытного образца офисного суперкомпьютера.

В Беларуси на вокзалах будут проводиться специальные мониторинги въездного и внутреннего туризма. Это предусмотрено постановлением Министерства спорта и туризма №4 от 24 января 2018 года.

Срок безвиза при въезде через Национальный аэропорт Минск летом может быть увеличен до 10 дней, сообщил вице-премьер Анатолий Калинин во время итоговой коллегии Минтранса. Беларусь по безвизовому режиму посетили 83 тыс. туристов .

Новый авиаремонтный завод начнет работу до конца февраля, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак после итоговой коллегии ведомства. Реконструкцию автодороги М3 планируется завершить к концу 2020 года, сообщил министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

"Белавиа" планирует снижать цены на билеты на чартерные и регулярные рейсы, сообщил генеральный директор авиаперевозчика Анатолий Гусаров. "Белавиа" рассматривает возможность открытия рейсов в Херсон или Николаев. Лоукостеру "Победа" предложили такие же тарифы, как и другим российским авиакомпаниям, сообщил сегодня журналистам генеральный директор Национального аэропорта Минск Дмитрий Меликян.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларусь для участия в региональном форуме национальных координаторов по целям устойчивого развития из стран Европы и Центральной Азии ожидается прибытие руководства ряда структур системы ООН и высоких представителей более 40 стран региона. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Подписан договор о создании ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Белинкасгрупп", сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Безналичные жилищные субсидии на оплату ЖКУ на общую сумму Br744 тыс. получили белорусы в 2017 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов.

В Беларуси планируют более широко применять условно-досрочное освобождение для осужденных за наркотики, рассказал председатель Верховного суда Валентин Сукало. Создаваемые по декрету №1 комиссии будут вместе с милицией готовить документы для направления в ЛТП.

Инфляция в Беларуси в январе составила 0,8%.

ДОСЬЕ: К 90-летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Высоцкого.

Главный конструктор объединения "БелавтоМАЗ" доктор технических наук Михаил Высоцкий. Март 1978 года
Главный конструктор объединения "БелавтоМАЗ" доктор технических наук Михаил Высоцкий. Март 1978 года

"Зимние беговые игры" открылись в Минске массовым стартом на тренажерах

Бесплатные школы бердвотчинга (наблюдения за птицами) откроются в этом году в десяти городах Брестской и Гомельской областей, сообщила менеджер инициативы ОО "Ахова птушак Бацькаушчыны" "Будь здоров с птицами!" Карина Соловей.

Теннисистка, певица и телеведущая Ольга Барабанщикова ждет ребенка. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпийским играм в Пхенчхане отклонены. Такое решение приняла вынесенная панель Спортивного арбитражного суда (CAS).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10-11 февраля

Акция "Молодежь решает!" проходит в Минске по 17 февраля.

В Минске на площадке перед Комаровским рынком 10 февраля пройдет районная молодежная культурно-общественная акция "Голосуй, 100лица!". Начало в 12.00.

По 11 февраля в Минске состоится заключительный отборочный этап (областной и Минский городской) конкурса "Мисс Беларусь 2018". С 10.00 до 19.00 кастинги пройдут в Национальной школе красоты по адресу ул.Мельникайте, 4.

Звезды мировой оперы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые выступят 10 февраля в Минске на одной сцене на концерте открытия V Фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…".

Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает совершить путешествие из зимы в весну. Гостей ожидает коллекция цветущих и нецветущих экзотических растений из фондов ботанического сада и частных собраний. Выставка будет работать по 11 марта ежедневно с 10.00 до 17.00, кроме понедельника. Посетители смогут увидеть эпифитные папоротники, различные сорта кротонов и орхидей, в том числе редкие экземпляры и гибриды западной европейской селекции. Весеннюю атмосферу дополнят источаемые цветами тончайшие ароматы ванили, ландыша, карамели.

Гигантский блин испекут 10 февраля в Светлогорске во время масленичных гуляний. Празднование начнется парадом кукол "Баба-фэст": горожане с примерно полусотней самостоятельно изготовленных масленичных чучел прошествуют от местного центра культуры к набережной. Главным событием дня станет выпекание огромного блина диаметром более 1,5 м.

Музей "Замковый комплекс "Мир" приглашает всех 11 февраля на Масленичную неделю. Праздничная программа начнется в 12.00 с театрализованного шествия и представления "Зиму провожаем, весну встречаем". Своими выступлениями зрителей порадуют артисты.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

11 февраля

День девочек и женщин в науке. Для того чтобы достичь полного и равного доступа женщин и девочек к науке, а также обеспечить гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке.

Католический праздник - Всемирный день молитв о больных. Учрежден Папой Римским Иоанном Павлом II 13 мая 1992 г. Отмечается в День Пресвятой Девы Марии Лурдской.

120 лет назад родился Лео Силард, американский физик, один из основоположников современной ядерной физики. В 1939 году совместно с другими учеными обнаружил вторичные нейтроны при делении ядра урана и обосновал возможность цепной ядерной реакции деления урана. Выступал за запрещение ядерных испытаний. Умер в 1964 г.

12 февраля

80 лет назад родился Беликов Геннадий Иванович, белорусский архитектор. Среди работ: корректировка генплана Минска на 2010 год, проекты детальной планировки центра Минска (1983), генпланы городов Минск, Заславль, Береза, городских поселков Ветрино, Городея, Ружаны и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).

45 лет назад родился Чекерес Сергей Николаевич, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (2011). С 1997 г. работает в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького. Награжден медалью Ф.Скорины.

190 лет назад родился Мередит Джордж, английский писатель викторианской эпохи. Из его многочисленных романов наиболее известен "Эгоист". Умер в 1909 г.

95 лет назад родился Франко Дзеффирелли, итальянский режиссер театра и кино. Постановщик фильмов и оперной классики. Снял фильмы "Гамлет", "Чай с Муссолини", "Каллас навсегда". Обладатель многих почетных наград.

85 лет назад родился Морозов Владимир Михайлович, российский певец, народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР (1976). Умер в 2002 г.

85 лет назад родился Бруно Оя, эстонский актер кино, эстрадный певец. Снимался в фильмах "Отчая земля", "Путь к причалу", "Выстрел в тумане" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1967). Умер в 2002 г.

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