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Картина дня: отмена обязательной продажи валютной выручки, итоги I полугодия в экономике и лучшие фото июля

Общество 01.08.2018 | 07:00

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Картина дня. 31 июля

С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки. В целях либерализации валютных отношений и стимулирования деловой активности Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "Об отмене обязательной продажи иностранной валюты".

Уборочная, мясо-молочный комплекс и дороги - Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом губернатора Минской области.

Александр Лукашенко и Анатолий Исаченко
Александр Лукашенко и Анатолий Исаченко

Премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров рассказал об итогах I полугодия: ВВП растет быстрее прогноза, все важнейшие показатели выполняются.

Андрей Кобяков
Андрей Кобяков

Андрей Кобяков на заседании Совета Министров поручил МАРТ оперативно реагировать на необоснованный рост цен. Использовать бюджет для развязки просроченных долгов категорически неприемлемо, заявил премьер-министр.

ВВП Беларуси по итогам 2018 года вырастет в пределах 3,9-4,1%, сообщил министр экономики Владимир Зиновский, комментируя итоги работы экономики Беларуси за первое полугодие и меры по выполнению поставленных задач на 2018 год, которые обсуждаются на заседании Совета Министров.

Владимир Зиновский
Владимир Зиновский

Доходы республиканского бюджета за первое полугодие 2018 года составили Br11,5 млрд. Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,7% до $16,4 млрд.

Гособлигации Беларуси в 2018-2020 годах будут размещаться на финансовом рынке России. Соответствующее соглашение заключено между Министерством финансов Беларуси, российскими АО "Газпромбанк", ПАО "Совкомбанк", ПАО "Банк "Финансовая корпорация Открытие", а также Евразийским банком развития.

Белорусы смогут шире участвовать в разработке законодательства. Это предусмотрено законом "О нормативных правовых актах".

Изменения в закон о туризме включат в план подготовки законопроектов на 2019 год, сообщил директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан.

Фото из архива
Фото из архива

Верховный суд не видит предпосылок для смягчения ответственности за сбыт наркотиков, сообщил первый зампредседателя Верховного суда Валерий Калинкович. Дата начала судебного разбирательства по уголовному делу по факту гибели Александра Коржича будет назначена со дня на день.

В Беларуси за первое полугодие 28 человек привлечены к уголовной ответственности за воинские преступления, сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Суд в Бресте приговорил россиянку к трем годам колонии за провоз марихуаны через границу.

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Административный запрет на посещение соревнований для болельщиков-хулиганов вводится в Беларуси. Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Беларуси".

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Виртуальная карта Минска, которая скоро появится в игре World of Tanks, имеет большую ценность, поскольку знакомит большое количество людей с ренессансом Беларуси - 1960-1970-х годами. Такое мнение высказал во время презентации карты в минской ратуше директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько.

Павел Сапотько
Павел Сапотько

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Белорусская теннисистка Вера Лапко победила на старте турнира в Сан-Хосе.

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О концепции проекта закона "О противодействии домашнему насилию" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Рациональное лесопользование в Республике Беларусь: заготовка и использование древесных ресурсов. Вопросы экспорта лесопродукции".

Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин проведет прием граждан в Совете Министров. Личный прием проводится с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103, контактные телефоны 8(017) 222-65-09, 222-63-69.

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний пройдут в магазинах и торговых центрах Минска. Минчане смогут измерить артериальное давление, рост, вес, заполнить анкеты по раннему выявлению сердечно-сосудистых заболеваний, им будут представлены видеоролики, памятки, буклеты по тематике здорового образа жизни. Врачи проведут индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний.

Футболисты борисовского БАТЭ в Хельсинки проведут ответный матч 2-го круга квалификации Лиги чемпионов против финского ХИКа.

Белорусские теннисистки проведут очередные встречи на турнире в американском Сан-Хосе.

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В Республике Беларусь - День десантников и сил специальных операций.

95 лет назад родился Перес Шимон (д.Вишнево Воложинского р-на Минской обл.), политический и государственный деятель Израиля, нобелевский лауреат мира (1994). С 2007 г. - Президент государства Израиль. Умер в 2016 г.

115 лет назад родился Долин Борис Генрихович, российский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей советского научно-популярного кино о живой природе, народный артист РСФСР (1958). Особый вклад внес в создание научно-популярного кино для детей. С 1953 г. преподавал во ВГИКе, в 1958-76 гг. руководил мастерской режиссуры научно-популярного кино (с 1966 г. профессор). Организатор и в 1959-76 гг. художественный руководитель творческого объединения детских и юношеских фильмов "Центрнаучфильм", где руководил выпуском киножурнала "Хочу все знать". Лауреат Государственной премии СССР (1946, 1950) и РСФСР (1972). Умер в 1976 г.

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