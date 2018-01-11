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Картина дня: отмена ограничений по покупке инвалюты, рекордно низкая инфляция, золотистый шакал и "вредные советы" в стихах от ГАИ

Общество 11.01.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 10 января

Утвержден план подготовки законопроектов на 2018 год. Соответствующий указ 10 января подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Шесть законопроектов являются принципиально новыми: проекты законов "О платежных услугах в Республике Беларусь", "О персональных данных", "Об электроэнергетике", "О радиационной безопасности", "Об охране и использовании болот (торфяников)" и "О судебно-экспертной деятельности".

Почетное звание "Заслуженный артист Республики Беларусь" присвоено артисту эстрады Александру Солодухе. Это предусмотрено указом, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Представители сферы журналистики удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Нацбанк отменяет ограничения по целевой покупке инвалюты юрлицами и ИП.

Всемирный банк прогнозирует сохранение роста белорусской экономики в ближайшие три года. Согласно докладу, белорусская экономика прирастет в 2018 году на 2,1% (эта же цифра была озвучена в "Экономическом обзоре Всемирного банка для Беларуси" в декабре 2017-го), в 2019 и 2020 годах рост ВВП Беларуси ожидается на уровне 2,4%. Страны на востоке Европы и Центральной Азии продолжат восстановление своих экономик в 2018 году, говорится в опубликованном январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

Павел Легкий освобожден от должности советника-посланника посольства Беларуси в России и назначен заместителем министра информации Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 9 января 2018 года №11.

Актер театра и кино, народный артист России Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Похоронят Державина в Москве на Новодевичьем кладбище, заявил директор Театра сатиры Мамед Агаев.

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам.

Избиркомы при регистрации кандидатов в депутаты местных Советов могут простить им недочеты в поданных документах, если эти недочеты не являются значительными, сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина. На местных выборах 2018 года конкурс в областных Советах депутатов на один округ составляет в среднем 2,4 человек на место, сообщила Лидия Ермошина.

В Беларуси по итогам 2017 года сложился рекордно низий уровень инфляции - 4,6%.

Сокращение числа безработных в Беларуси продолжается с марта 2017 года: на 1 января официально в этом статусе зарегистрировано 22 863 человека. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5%.

Беларусь в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт товаров и услуг на 21% до $32,833 млрд по сравнению с январем-ноябрем 2016-го.

Лицензирование в Беларуси планируется регулировать единым документом, заявил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич.

Закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве в Беларуси пройдет через парламентский мониторинг, сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков. В Беларуси сейчас 3 тыс. фермерских хозяйств, из них непосредственно сельскохозяйственным производством занимаются 2 578. Они возделывают примерно 200 тыс. га.

Строительство мостового перехода через Сож в Славгородском районе идет по графику, заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. В ходе рабочей поездки в Могилевскую область он ознакомился с ходом работ на данном объекте.

Торжественная церемония открытия Года туризма Беларуси в Китае состоялась в китайском городе Чунцине на туристическом форуме "Беларусь приветствует Китай".

БелАЗ рассматривает предложения о реализации продукции за криптовалюту.

Золотистый шакал пополнил официальный список млекопитающих Беларуси, сообщил сотрудник научного отдела национального парка "Беловежская пуща" Вадим Прокопчук.

Заболеваемость ОРИ в Беларуси на 55-60% ниже прошлогоднего уровня, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

ФОТО. "Минсктранс" с февраля предложит талоны нового дизайна с дополнительной защитой от подделок. Основные изменения заключаются в том, что талоны стали горизонтальными, а также теперь у них с обеих сторон есть белые поля для отметки компостера.

Около 25 тыс. платных парковочных мест появится в Минске до 2020 года, сообщил директор НПЧУП "Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте" (БАЭС) Юрий Важник.

РЕПОРТАЖ: Как в белорусских лесах заготавливают древесину аномально теплой зимой.

Настенный календарь с сатиричными "вредными советами" в стихах для участников движения выпустили в Госавтоинспекции Гродненской области. Над созданием календаря трудились сотрудники ГАИ. Получилось очень здорово.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В 2017 году на территории города Минска зарегистрировано снижение числа ДТП с пострадавшими на 15,7% в сравнении с 2016-м. За 12 месяцев произошло 488 аварий, в которых 588 человек получили ранения различной степени тяжести и 40 человек погибли, сообщили в УГИ ГУВД Мингорисполкома.

Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович вошел в тройку сильнейших общего зачета после четвертого этапа "Дакара".

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Хобарте, обыграв первую ракетку соревнований.

Митрополит Павел напутствовал белорусских гандболистов перед чемпионатом Европы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 11 января

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Подведение итогов Республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" (представители Министерства образования Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Состоится выездное пресс-мероприятие: "Работа первичного медицинского звена в новых реалиях. Вопросы информатизации здравоохранения, особенности работы с пациентами групп риска болезней системы кровообращения" (Мигаль Татьяна Федоровна - заместитель начальника главного управления, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Виноградов Александр Владимирович - главный терапевт Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Есманчик Ольга Петровна - главный врач УЗ "39-я городская клиническая поликлиника", Светлицкая Ольга Ивановна - руководитель портала "Здоровые люди", доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО). Место проведения: г.Минск,ул. Каролинская, 3 (УЗ "39-я городская клиническая поликлиника"). Начало в 11.00.

В отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32) Минска с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий. Варианты трудоустройства предложат ремонтно-строительный филиал Октябрьского района ОАО "Минскремстрой" и социально-педагогический центр с приютом Заводского района.

С 11 по 14 января при Воскресной школе Свято-Елисаветинского монастыря в Минске (ул. Выготского, 5) пройдет Международный рождественский фестиваль батлеечных и кукольных театров "Нябёсы".

Фестиваль рождественских колыбельных пройдет в Гомеле в Центральной городской библиотеке имени А.И.Герцена.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 12 января

390 лет назад Шарль Перро, французский писатель, критик. Автор известных сказок "Кот в сапогах", "Золушка", "Синяя борода". Умер в 1703 г.

185 лет назад родился Дюринг Евгений, немецкий философ, экономист. Умер в 1921 г.

115 лет назад родился Курчатов Игорь Васильевич, советский физик, организатор и руководитель работ по атомной науке и технике в СССР, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954). Умер в 1960 г.

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