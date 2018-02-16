Картина дня: отставка двух министров, Белорусско-турецкий бизнес-форум и фристайлистки в финале

ВЧЕРА

Картина дня. 15 февраля

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял кадровые решения об освобождении от занимаемых должностей министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Белорусско-турецкие отношения переживают период ренессанса, заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Бинали Йылдырым

Около 300 человек приняли участие в Белорусско-турецком бизнес-форуме, сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Прямые авиарейсы между Беларусью и Турцией должны быть ежедневными, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на Белорусско-турецком бизнес-форуме в Минске. В Беларуси создаются максимально комфортные условия работы для турецкого бизнеса, заявил премьер-министр Андрей Кобяков. Ежегодный прирост турецких инвестиций в экономику Беларуси в ближайшие годы может составить до 30%, сообщил сопредседатель белорусско-турецкого делового совета Дмитрий Дичковский.

Граждане, которые имеют право на получение семейного капитала, гарантированно получат эти выплаты, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя правления Банка развития Республики Беларусь, председателя Белорусской федерации футбола Сергея Румаса. Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск введут в строй в 2018 году, сообщил председатель правления Банка развития Беларуси Сергей Румас по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Тренерам Беларуси должно быть стыдно за состояние футбола в стране, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вопросах подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола. В Беларуси хотят ввести единую методику подготовки юных футболистов, сообщил председатель правления Банка развития Беларуси, председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Сергей Румас.

Сергей Боровский, Сергей Румас, Александр Лукашенко, Эдуард Малофеев, Юрий Курбыко, Людас Румбутис (слева направо)

Благодарность Президента Беларуси объявлена представителям общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане".

Впервые в истории ПВТ экспорт Парка высоких технологий превысил $1 млрд. В 2017 году экспорт ПВТ составил $1 млрд 25 млн, рост по сравнению с 2016 годом на 25%.

Демократичные выборы опираются на мнение избирателей и их право на волеизъявление, заявила председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина, которая 15 февраля досрочно проголосовала на выборах кандидатов в депутаты Минского городского Совета депутатов 28-го созыва. Количество молодежи среди кандидатов в депутаты местных Советов в Минске и областных центрах растет. За два дня досрочного голосования участие в выборах депутатов местных Советов Беларуси приняли 11,06% внесенных в списки избирателей.

Лидия Ермошина на досрочном голосовании

Реальные денежные доходы населения выросли на 2,4% за 2017 год.

В Беларуси продолжится работа по сдерживанию цен на лекарственные средства. Это предусмотрено соответствующим меморандумом, который подписан между Минздравом и фармацевтическим сообществом страны.

В Беларуси рассматривается возможность использования технологии блокчейн для учета договоров долевого участия в строительстве, сообщил генеральный директор Национального кадастрового агентства (НКА) Госкомимущества Андрей Филиппенко.

Первые экспериментальные образцы биологического клапана сердца планируется изготовить в Беларуси в четвертом квартале 2018 года, сообщил главный инженер ОАО "Завод "Электронмаш" Андрей Москаленко. Беларусь планирует начать поставки искусственных клапанов сердца на экспорт в 2018 году.

Фото из архива

Центр по обработке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) планируется создать в Беларуси, сообщил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Александр Литреев.

Народная артистка Беларуси и СССР Тамара Нижникова умерла на 93-м году жизни.

Национальная киностудия "Беларусьфильм" изменит стратегию производства, сообщил генеральный директор студии Игорь Поршнев.

В Сенно открылась спортивная база по биатлону. Комплекс включает тир длиной 25 м, спортивный зал, сауну, душевые, комнаты отдыха, тренерскую.

Итоги 15 февраля: спортсмены Германии лидируют в медальном зачете Олимпиады-2018. Медальный зачет Олимпийских Игр в Пхенчхане 2018.

Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 на 16 февраля.

Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018 и Олимпийских Игр в Пхенчхане.

Две белорусские фристайлистки вышли в финал олимпийского турнира в лыжной акробатике. Анна Гуськова показала второй результат среди 25 участниц состязаний (100,45 балла). Алла Цупер набрала 99,37 очка и также попала в дюжину финалисток.

В финальных выступлениях белорусские фристайлистки смогут усложнить свои прыжки. Об этом рассказал пресс-службе НОК главный тренер белорусской команды по фристайлу Николай Козеко.

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на Олимпиаде-2018, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Лучшей из четырех представительниц Беларуси оказалась Надежда Скардино, которая замкнула десятку сильнейших. Дарья Домрачева после двух огневых рубежей была первая при идеальной стрельбе, но затем промахнулась 4 раза и в итоге заняла 27-е место. Домрачева: хочу посоветоваться с тренером Альфредом Эдером по поводу своей стрельбы. Старты в Пхенчхане даются белорусским биатлонисткам тяжело, рассказала Надежда Скардино после завершения выступления в индивидуальной гонке.

Дарья Домрачева

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке. Лучший из белорусов Сергей Бочарников.

Фигуристы Германии Алена Савченко и Бруно Массо сенсационно победили в состязаниях спортивных пар на ОИ в Пхенчхане.

В результате стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленде (штат Флорида) погибли 17 человек.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 февраля

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 16-18 февраля. Планируется встреча министра с организаторами Мюнхенской конференции, а также руководителями некоторых организаций. Предусматривается обсуждение широкого спектра вопросов, в том числе белорусских инициатив по укреплению международной безопасности.

На совещании управления образования Миноблисполкома (Минск, ул. Энгельса, 4) будет рассматриваться ход реализации требований Директивы №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения" в учреждениях образования Минской области.

Международная конференция "Противодействие торговле детьми и сексуальной эксплуатации детей: опыт Беларуси и зарубежных стран" состоится в 10.00 в "Президент-Отеле" (ул. Кирова, 18) с участием представителей Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Следственного комитета, Министерства образования, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, а также международных и общественных организаций.

Вечер поэтического творчества - диалог поколений "Моя Беларусь - мое будущее", посвященный 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь, - состоится в 15.00 во Дворце детей и молодежи (Старовиленский тракт, 41). В конкурсной программе вечера примут участие ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий на территории других государств, ветераны труда и учащиеся учреждений образования.

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция заместителя генерального директора ГПО "Белэнерго" Сергея Николаевича Шебеко на тему: "Актуальные вопросы взаимодействия сбытовых подразделений энергоснабжающих организаций и потребителей". На пресс-конференции будут рассмотрены положительные тенденции взаимодействия с потребителями и проблемные вопросы.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 февраля

90 лет назад родился Домашевич Владимир Максимович, белорусский писатель, заслуженный работник культуры Беларуси (1992). Работал в издательствах "Народная асвета", "Беларусь", "Мастацкая лiтаратура", на Белорусском радио, в журналах "Полымя", "Маладосць". Автор романа "Камень с горы", повестей "Порохом пахла земля", "Первым всегда тяжело" и др. Умер в 2014 г.

60 лет назад родился Новиков Сергей Альбертович, белорусский кинооператор. Один из создателей 12-серийного документального телефильма "Новейшая история". Лауреат Государственной премии Беларуси (2004).

55 лет назад родился Майкл Джордан, американский баскетболист, игрок НБА.

365 лет назад родился Корелли Арканджело, итальянский скрипач, композитор, дирижер, педагог, основоположник итальянской скрипичной школы. Умер в 1713 г.

110 лет назад родился Эскола Антс Вольдемарович, эстонский актер театра и кино, народный артист СССР. Умер 1989 г.

75 лет назад родилась Недашковская Раиса Степановна, украинская актриса, народная артистка Украины. Снялась в фильмах "Лесная песня", "Гадюка", "Комиссар" и др.

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