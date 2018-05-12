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Картина дня: Парк успехов китайско-белорусской дружбы, советы "Белтелекома" и лучший роддом Минска

Общество 12.05.2018 | 08:49

ВЧЕРА

картина дня 11 мая

Парк успехов китайско-белорусской дружбы открыли в "Великом камне" во время празднования Дня Китайско-белорусского индустриального парка.

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" прошла церемония открытия совместного Китайско-белорусского проектного института. Институт создан на базе ОАО "Институт Белгоспроект" и китайской компании Beijing JianYi Investment Development (Group) Co.

Беларусь и Камбоджа готовят визиты высокого уровня. Эта тема обсуждалась во время рабочего визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси во Вьетнаме Владимира Гошина в Камбоджу.

Беларусь завершила переговоры с Исландией по вступлению в ВТО.

Президиум Совета Республики утвердил план по реализации поручений Президента в 2018 году.

Совет Министров направил в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь законопроект с нормами по корректировке антинаркотической статьи 328 Уголовного кодекса.

Национальная академия наук Беларуси объявляет конкурс кандидатур для предоставления грантов Президента на 2019 год в науке.

Беларусь в первом квартале 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7% до почти $9,8 млрд.

ЕС выделит около 130 тыс. евро на усиление белорусской таможни.

Фото из архива
Фото из архива

Белстат рассказал, какие товары больше всего подешевели и подорожали в апреле. Среди продуктов питания снизились цены на свежие огурцы (на 14,5%), сладкий перец (10,3%), бананы (8,3%), гречневую крупу (3,7%), виноград (2,1%).

Специалисты технической поддержки РУП "Белтелеком" рекомендуют отключать во время грозы модемы и приставки.

Топливо в Беларуси с 12 мая дорожает на 1 копейку. Розничные цены на АЗС увеличиваются на дизельное топливо и автомобильный бензин.

Верховный суд приговорил Юрия Иванова, обвиняемого в убийстве в 2009 году жительницы Могилева Светланы Поддубской, к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Белорусские исполнительницы стали лауреатами VIII Международного конкурса молодых вокалистов EuroStars 2018. Как сообщили участники дуэта "Александра и Константин", успешно выступили на конкурсе их воспитанники - 13- летняя учащаяся средней школы имени Я.Купалы Анастасия Кравченко и Анна Микитич (26 лет) из Гродно.

Во время евронедели традиционно проходят мероприятия для всех поклонников конкурса в евродеревне. Большая площадка со сценой, на которой выступают как участники "Евровидения", так и местные исполнители в течение всего времени проведения шоу, становится местом притяжения особенно в самые напряженные вечера: полуфиналов и финала. Поболеть за своих фаворитов собираются тысячи фанатов. Корреспондент БЕЛТА рассказал о том, как лиссабонская евродеревня болела за фаворитов "Евровидения".

ФОТОРЕПОРТАЖ: Лиссабон - как живет город во время "Евровидения-2018".

Ученики Острошицко-Городокской школы порадовали жителей дома-интерната праздничной программой ко Дню Победы.

Родильный дом 6-й городской клинической больницы признан лучшим в Минске по результатам опроса женщин об их удовлетворенности опытом родов.

Выход США из соглашения с Ираном по ядерной программе подрывает веру в международный порядок. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конференции в немецком городе Мюнстер.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 12 мая

Прямые телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут министр информации Александр Карлюкевич (80172039231), председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев (80172846772), председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин (80172840760), председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо (80173272091).

Прямые телефонные линии состоятся в Мингорисполкоме и облисполкомах. Телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут: заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121), управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222), заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237), заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Сиренко Виктор Иванович (80175004160), заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869), первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

Победитель "Евровидения-2018" будет назван в столице Португалии Лиссабоне, где состоится финал международного конкурса песни "Евровидение-2018".

В усадьбе Меречевщина Ивацевичского района состоится открытие памятника Тадеушу Костюшко с участием председателя Ивацевичского райисполкома А.Б. Грицука. Начало в 12.00.

Велокарнавал "Viva Ровар!" пройдет в Минске. Начало в 13.30.

Международный фестиваль ретро и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2018" пройдет в белорусской столице.

13 мая

Дни культуры Беларуси в Таджикистане пройдут 13-17 мая.

В 9.30 на площади Государственного флага в Минске состоится городская детско-молодежная акция "Гордимся Родиной своей", посвященная Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.

В Гомеле и Гомельской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

В Бресте на площади Ленина состоятся торжества, посвященные Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь. Начало в 11.30.

ЗАВТРА

знаменательные даты 13 мая

День Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь.

95 лет назад родился Шварц Исаак Иосифович, российский композитор, народный артист Российской Федерации. Автор балетов, симфоний, музыки к фильмам "Дикая собака Динго", "Братья Карамазовы", "Белое солнце пустыни" и др. Умер в 2009 году.

85 лет назад родился Кищенко Александр Михайлович, белорусский художник, народный художник Беларуси (1991). Работал в области станковой и монументальной живописи, создавал росписи, мозаики, гобелены. Среди работ: мозаичные панно на торцах жилых домов в микрорайоне "Восток-1" и на фасаде гостиницы "Турист", монументальные гобелены для здания ООН в Нью-Йорке и др.Умер в 1997 году.

55 лет назад в Минске открыт концертный зал Белорусской государственной филармонии.

14 мая

25 лет назад открыт для посетителей Торговый дом "На Немиге" в Минске.

25 лет назад принято решение о создании Исполнительного комитета СНГ с местонахождением в Минске.

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