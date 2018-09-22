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Картина дня: переговоры в Сочи, грузовой электромобиль и уникальная операция на сердце ребенка

Общество 22.09.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 21 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на разрешение до конца года стоящих на белорусско-российской повестке дня вопросов. Об этом он заявил в Сочи на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным с участием руководства правительств двух стран.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в Сочи встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым.

Сергей Румас и Дмитрий Медведев
Сергей Румас и Дмитрий Медведев

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о заключении путем обмена письмами межправительственных соглашений с Китайской Народной Республикой о реализации проектов технико-экономической помощи "Национальный футбольный стадион" и "Бассейн международного стандарта".

В Беларуси уверены в долгосрочном и эффективном развитии сотрудничества с Китаем, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарем Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Сотрудникам БЕЛТА объявлена Благодарность Президента Беларуси. Также Александр Лукашенко объявил Благодарность работникам БелАЗа и "Белавиа".

Проект бюджета Беларуси на 2019 год рассчитан с учетом среднегодового курса доллара в Br2,2160, такие данные приводятся в журнале "Финансы, учет, аудит". Социальная направленность бюджета в 2019 году усилится. Беларусь направит Br8,7 млрд на погашение и обслуживание госдолга в 2019 году.

Совмин продлил на 2019-2026 годы действие пониженной ставки по долгосрочному субординированному кредиту. Это предусмотрено постановлением Совета Министров Беларуси от 20 сентября 2018 года №690.

Во время личного приема граждан министром труда и социальной защиты Ириной Костевич поднимались вопросы назначения пенсий и оказания материальной помощи.

На белорусских телеканалах должно быть больше программ отечественного производства. Такое мнение высказал во время встречи с преподавательским и студенческим активом Могилевского государственного университета им. А.А. Кулешова министр информации Беларуси Александр Карлюкевич.

Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич

Новые заводы автокомпонентов планируется создать рядом с заводом "БЕЛДЖИ", сообщил на пресс-конференции первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.

В Беларуси планируют создать грузовой электромобиль, сообщил начальник научно-инжинирингового центра "Электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин" Объединенного института машиностроения НАН Беларуси Александр Белевич

Нигерия заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области машиностроения, сообщил первый секретарь посольства Нигерии в России и в Беларуси по совместительству Десмонд Нвосу.

Комитетом государственной безопасности с поличным при получении взятки в $20 тыс. задержан директор РУП "Белэнергосетьпроект" Андрей Короткевич.

Белорусские хирурги провели уникальную операцию на сердце трехмесячному ребенку. Операция Damus-Rastelli впервые в Беларуси и на территории СНГ была выполнена ребенку с синдромом гипоплазии левых отделов сердца.

Можно ли требовать скидку за вещь с браком и кто платит за разбитый в магазине товар - отвечает адвокат.

Беларусь и Россия планируют создать интеллектуальную платформу по контролю за международными почтовыми отправлениями, сообщил руководитель Федеральной таможенной службы России Владимир Булавин.

КОММЕНТАРИЙ: Как белорусам предлагают оплачивать тепловую модернизацию жилых домов.

В Минске 20 сентября был побит температурный рекорд 1975 года - максимальная температура воздуха составила 28,1 градуса тепла. "Такой температурный фон на 7-9 градусов выше климатической нормы. Это июльская погода, а не бабье лето", - подчеркнули синоптики. Также 20 сентября температурный рекорд 29-летней давности был побит в городе Высокое Каменецкого района - воздух прогрелся до 27-29 градусов тепла.

Государственное предприятие "Академфарм" проинформировало, что для производства лекарственных средств для лечения артериальной гипертензии не использует китайскую субстанцию валсартан.

Оператор velcom с 1 октября повысит тарифы на фиксированную связь (интернет и ТВ для дома, интернет для офиса).

Виктория Азаренко не сумела доиграть четвертьфинальный матч на турнире в Токио.

Белорусские футболисты Денис Щербицкий и Александр Мартынович вошли в символическую сборную 1-го тура Лиги Европы.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг умер на 62-м году жизни.

При крушении парома на озере Виктория в Танзании погибли более 100 человек.

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Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября на площадке у Дворца спорта.

День без автомобиля пройдет в Минске. В праздничную площадку 22 сентября с 14.00 до 21.00 превратится участок ул. Ленина от пр. Независимости до ул. Кирова. Здесь в этот день с 6.00 до 24.00 перекроют движение. Гостей ожидают игры, конкурсы, концерт, экологические мастер-классы. Будет работать детская зона, фудкорт, аниматоры. Состоится презентация электровелосипедов, электросамокатов, электроскутеров, велосипедов. Ботанический сад представит выставку деревьев и цветов, Минское городское управление МЧС - автомобиль-перевертыш. Состоится парад "Велосипедист, дай огня!".

На территории Цнянского водохранилища на базе обустроенной велодорожки 22 сентября в 11.00 состоится велопробег с участием молодежи учреждений образования, представителей трудовых коллективов района в рамках городской экологической акции "День без автомобиля". Предполагаемое количество участников - 160 человек.

Праздник национальной азербайджанской культуры пройдет 22 сентября с 13.00 до 23.00 на территории Верхнего города в Минске.

Праздник национальной индийской культуры пройдет 23 сентября с 13.00 до 17.00 на территории Верхнего города в Минске.

Праздник для подростков "День смайлика" проведут 22 сентября в минском парке Горького.

Недели Германии пройдут по 18 ноября в одиннадцати городах Беларуси. Мероприятия (их насчитывается более 90) будут организованы в Минске, Барановичах, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Молодечно, Пинске и Полоцке.

Премьера фильма "Жизнь после жизни" Дмитрия Астрахана состоится на международном фестивале этнокультурных традиций "Зов Полесья" в Петриковском районе 22 сентября.

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Знаменательные даты

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23 сентября

День осеннего равноденствия.

Международный день жестовых языков. Введен резолюцией, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2017 года. Будет отмечаться ежегодно начиная с 2018 года с целью повышения информированности о важности жестового языка для полной реализации прав глухих людей.

Иудейский праздник - Суккот (23-30 сентября).

100 лет назад родился Мовзон Аркадий (наст. Мовшензон Арон Иосифович), белорусский драматург. Работал актером и режиссером в Белорусском театре им.Я.Коласа, в газете "Вiцебскi рабочы", на киностудии "Беларусьфильм", в Министерстве культуры Беларуси. Автор пьес "Под одним небом", "Константин Заслонов", "Твой светлый путь" и др. Написал сценарии к фильмам "Зеленые огни", "Впереди - крутой поворот". Умер в 1977 г.

110 лет назад родился Патоличев Николай Семенович, советский государственный и партийный деятель. В 1950-56 гг. 1-й секретарь ЦК КПБ. В 1958-85 гг. министр внешней торговли СССР, дважды Герой Социалистического Труда (1975, 1979). Умер в 1989 г.

80 лет назад родилась Роми Шнайдер, звезда австрийского, немецкого и французского кино. Снималась в фильмах "Людвиг", "Простая история", "Сиси - молодая императрица", "Сиси - роковые годы императрицы" и др. Лауреат нескольких кинопремий "Сезар". Умерла в 1982 г.

75 лет назад родился Иглесиас Хулио, испанский эстрадный певец. Обладатель премии "Грэмми" (1987). Кавалер ордена Почетного легиона (2007).

24 сентября

125 лет родилась Мядёлка Павлина Викентьевна, заслуженный деятель культуры Беларуси (1966). Внесла значительный вклад в развитие белорусского театрального искусства. Член Виленского музыкально-драматического кружка и Первого товарищества белорусской драмы и комедии. Одна из первых исполнила роль Павлинки в одноименной пьесе Я.Купалы. Организовала хоровой и драматический кружки в Гродно, в Двинской белорусской гимназии, в Горецкой сельскохозяйственной академии, Будславе. Писала стихотворения, поэмы, песни, пьесы. Автор воспоминаний. Умерла в 1974 г.

80 лет назад родился Ничков Борис Владимирович, музыкант, педагог, заслуженный артист Беларуси (1983), доктор искусствоведения (2005). В 1960-66 гг. солист Государственного народного оркестра Беларуси, оркестров Белорусского телевидения и радио, Государственного театра оперы и балета Беларуси. Автор книги "Народные духовые инструменты в музыкальной культуре Беларуси".

65 лет назад родился Лесин Виктор Михайлович, белорусский художник театра. С 1979 г. главный художник Брестского театра драмы и музыки, где оформил спектакли "Кто смеется последним" К.Крапивы, "Хамутиус" А.Кулешова, "Разоренное гнездо" Я.Купалы, "Вечер" А.Дударева и др. Умер в 2009 г.

60 лет назад родился Чигрин Сергей Николаевич, белорусский краевед, поэт, журналист, переводчик. Автор сборников лирических стихотворений, книг "Янка Купала и Слонимщина", "Родом из Слонимщины" и др.

120 лет назад родился Хоуард Уолтер Флори, английский ученый-патолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1945). Исследовал терапевтические свойства очищенного пенициллина и впервые применил его с лечебной целью. Умер в 1968 г.

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