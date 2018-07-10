Картина дня: первые мероприятия "Славянского базара", серебристые облака и новый тренер сборной Испании

ВЧЕРА

Картина дня. 9 июля

С начала реализации проекта по созданию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в него инвестировано уже $346,8 млн, сообщил глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко. Правительство удовлетворено ходом работ в индустриальном парке "Великий камень", заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" открыли строительный городок для подрядных организаций.

Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин (справа) и главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн (слева)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает позитивные тенденции на внешнеэкономическом направлении. Об этом он заявил на семинаре для руководителей диппредставительств Беларуси. Владимир Макей отмечает непростые условия, в которых Беларусь реализует политические и экономические задачи.

Владимир Макей

В Беларуси перенесены сроки подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО), сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Миссия МВФ будет работать в Беларуси с 9 по 13 июля.

В Витебске начались первые мероприятия "Славянского базара". XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 9-11 и 17-18 июля. Специальный поезд начал курсировать между Минском и Витебском во время "Славянского базара".

УКС Мингорисполкома в августе планирует приступить к строительству жилого дома с использованием технико-экономической помощи Китая, сообщил на оперативном совещании в мэрии директор предприятия Дмитрий Микуленок.

Почти Br2,2 млн выделено на подготовку Иваново к XXV Дню белорусской письменности, сообщил директор УКС Ивановского района Валерий Грудовик.

Эксплуатация аттракционов "Колобок" приостановлена из-за инцидента в минском парке Челюскинцев, сообщил начальник Минского городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Сергей Саланович.

Фото из архива

Автобус с белорусскими детьми перевернулся в Румынии. Травм, угрожающих жизни и здоровью ребят, во время медицинского осмотра не выявлено.

Фото из социальных сетей

Купание приостановлено или ограничено на 14 пляжах Минска.

Предметы искусства на Br73 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь.

Лучших лесорубов определили в Беларуси.

Фото Министерства лесного хозяйства

ФОТОФАКТ: В небе над Гродно наблюдалось редкое атмосферное явление - серебристые облака.

Серебристые облака над Гродно

Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль триатлона Volatfest-2018 прошел в Минске.

Александра Саснович уступила Елене Остапенко в 1/8 финала Уимблдона.

Александра Саснович. Фото Белорусской теннисной федерации

Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала вторую золотую медаль на юниорском чемпионате Европы (U-18) по плаванию в Хельсинки.

Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике стал главным тренером сборной Испании по футболу.

Луис Энрике

Восемь детей спасены из пещеры в Таиланде.

Участники спасательной экспедиции. Фото Синьхуа - БЕЛТА

В Турции сошли с рельсов и перевернулись несколько вагонов пассажирского поезда, погибли 24 человека.

Участник от Украины не сможет принять участие в детском "Евровидении-2018" из-за недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 июля

Брифинг "Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги" пройдет в пресс-центре БЕЛТА в 11.00. О проведении партнерской проверки расскажут в пресс-центре БЕЛТА начальник Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Ольга Луговская, начальник отдела коммуникаций и общественной информации Госатомнадзора Олег Соболев и начальник отдела организации научно-технического сопровождения регулирующей деятельности Госатомнадзора Юлианна Крюк.

В Витебске в рамках проведения Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится презентация юбилейной фотовыставки "Iмгненнi стагоддзя" Белорусского телеграфного агентства. Начало в 14.00 в концертном зале "Витебск".

В Витебске в Международном пресс-центре состоится "Звездный час" с народным артистом России Николаем Басковым. Начало в 15.00. Затем в Летнем амфитеатре Николай Басков представит свою концертную программу "Игра".

Фестиваль "Классика у Ратуши с velcom" открывает свой четвертый сезон. Стартовая пресс-конференция проекта состоится на площадке у Национального академического Большого театра оперы и балета. Начало в 11.00.

В Минске состоится финал XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018". Начало в 19.00. Место проведения - концертный зал "Prime Hall" (пр-т Победителей 65, главный вход в ТЦ "Замок"). За королевскую корону и главный титул конкурса "Королева Весна - 2018" сразятся восемь самых артистических и грациозных студенток из Беларуси, России, Армении и Латвии.

Реквизит со съемок фильмов режиссера Михаила Пташука будет представлен на интерактивной выставке, которая открывается 10 июля в Президентской библиотеке.

Главы делегаций стран - участниц ІІ Европейских игр посетят Минск.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 июля

Всемирный день народонаселения. Отмечается по решению Программы развития ООН (ПРООН), принятому в 1989 году.

У православных окончание Петрова поста.

110 лет назад родилась Захарова Ольга Степановна, российская и белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1955). Работала в театрах России. С 1949 г. в Брестском областном драматическом театре, в 1958-69 гг. в Государственном русском драматическом театре Беларуси. Среди ролей: Калиберова ("Извините, пожалуйста!" А.Макаенка), Кабаниха ("Гроза" А.Островского), Матрена ("Власть тьмы" Л.Толстого). Умерла в 1981 г.

85 лет назад родился Красовский Николай Филиппович, белорусский артист балета, педагог, заслуженный артист Беларуси (1972). В 1953-56 гг. и с 1960 г. педагог Белорусского хореографического училища. С 1960 г. солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. В 1976 г. организовал и возглавил эстрадно-хореографический ансамбль "Чараўніцы". Среди партий на белорусской сцене: Спартак в одноименном балете А.Хачатуряна, Принц в "Лебедином озере" П.Чайковского, Князь в "Избраннице" Е.Глебова и др. Лауреат Всесоюзного конкурса артистов балета в Москве (1967) и премии Ленинского комсомола Беларуси (1984). Умер в 1989 г.

65 лет назад родилась Кабакова Лариса Викторовна, белорусская спортсменка (гребля на байдарках), заслуженный мастер спорта СССР (1973). Чемпионка мира и Европы (1973), серебряный призер чемпионатов мира (1974, 1975). Чемпионка VI Спартакиады народов СССР (1975). Многократная чемпионка СССР.

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