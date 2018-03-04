Картина дня: первые победители "Снежного снайпера", сильный снег и цветочный рай к 8 Марта

ВЧЕРА

Картина дня. 3 марта

Правительство утвердило меры по реализации закона "О республиканском бюджете на 2018 год". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 марта 2018 года №174.

Для погашения государственного долга Министерство финансов Беларуси планирует максимально задействовать недолговые источники, сообщил заместитель министра финансов Юрий Селиверстов. Планируется обеспечить достижение ежегодного профицита бюджета в объеме от $400 млн до $700 млн. В Министерстве финансов пояснили источники формирования профицита республиканского бюджета в январе-феврале 2018 года.

Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защите гостиниц и аналогичных средств размещения утверждены постановлением Совета Министров №168 от 1 марта 2018 года.

Текст обновленного Налогового кодекса планируется подготовить до конца мая, сообщила директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич.

В Беларуси до 2020 года планируется ввести в эксплуатацию семь котельных на торфе, заявил министр энергетики Владимир Потупчик. Реализация проектов позволит организациям торфяной промышленности Министерства энергетики увеличить объемы поставок торфяного топлива организациям ЖКХ.

Факультет китайского языка и культуры открылся в Минском государственном лингвистическом университете, сообщили в пресс-центре Министерства образования.

РЕПОРТАЖ: Цветочный рай. Как под Минском готовят букеты для милых дам.

Минск в 2017 году в составе организованных групп посетили 98,7 тыс. туристов, в 2016-м - 88,2 тыс.

В Беларуси 4 марта сохранится оранжевый уровень опасности из-за сильного снега. Более тысячи единиц техники работало на республиканских автодорогах. В Минске из-за снегопада 3 марта усложнилась дорожная обстановка, возникали перебои в движении общественного транспорта, введен план "Погода". В Минской области в связи с непогодой на некоторых участках дорог планируется снизить допустимую скорость.

Непогода не повлияла на работу Национального аэропорта Минск.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Финальный этап республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" проходит 3-4 марта в Раубичах. В первый день республиканских соревнований "Снежный снайпер" разыграны шесть комплектов наград. В возрастной группе среднего возраста развернулась упорная борьба в турнире среди мальчиков: первое место занял Владислав Гавдис, второе место Анатолий Штундер, бронзовую награду завоевал Николай Лукашенко.

Хоккейная команда Президента Беларуси одержала пятую победу в XI Республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей, выиграв у хоккеистов Могилевской области.

Президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочианчич удовлетворен качеством и скоростью подготовки Беларуси к проведению II Европейских игр, заявил на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Пять случаев кори зарегистрировано в Волковыске, сообщила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская.

Теннисистка Виктория Азаренко поедет на турнир в Индиан-Уэллсе.

ФОТО. Как идет подготовка к вручению кинопремии "Оскар". Юбилейная, 90-я, церемония состоится в ночь с 4 на 5 марта. Сцену украсят 45 млн кристаллов Swarovski. Накануне церемонии в США назвали победителей антипремии "Золотая малина".

Фото Getty Images

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 марта

Республиканские соревнования "Снежный снайпер" продолжатся 4 марта смешанными эстафетами в трех возрастных группах. В воскресенье одновременно с биатлоном состоятся чемпионат Беларуси по фристайлу в лыжной акробатике, на этих соревнованиях ожидается присутствие олимпийских чемпионов Анны Гуськовой, Аллы Цупер и Антона Кушнира.

В 14.00 на сцене Национального академического театра имени М.Горького состоится благотворительный модный показ одежды, созданной для детей-инвалидов.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14.

По 4 марта в Минске на базе Лицея БГУ пройдет финал научно-инженерного конкурса учащихся Belarus Science and Engineering Fair - 2018.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 марта

120 лет назад родился Шахрай Владимир Матвеевич, белорусский и русский оперный режиссер и певец, заслуженный артист Беларуси (1944), заслуженный деятель искусств Кыргызстана (1958). С 1920 г. солист оперных театров Украины, Азербайджана, России. В 1937-52 гг. (с перерывами) режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди постановок на белорусской сцене: "Пиковая дама", "Евгений Онегин" П.Чайковского, "Чио-Чио-сан", "Тоска" Дж.Пуччини, "Алеко" С.Рахманинова и др. Умер в 1978 г.

95 лет назад родился Калашников Владимир Александрович, белорусский актер, заслуженный артист Беларуси (1967). С 1951 г. работал в Государственном театре кукол Беларуси, в 1990-94 в Минском областном театре кукол "Батлейка" в Молодечно. Среди ролей: Дед ("Дед и Журавль" В.Вольского), Царь ("Кузнец Вернидуб" А.Якимовича), Бармалей ("Доктор Айболит" В.Коростылева) и др. Умер в 1994 г.

110 лет назад родился Харрисон Рекс, английский актер кино и театра. Обладатель премии "Оскар". Снимался в фильмах "Моя прекрасная леди", "Принц и нищий", "Ашанти". Умер в 1990 г.

60 лет назад родился Агеев Игорь Валентинович, российский кинодраматург. Автор сценариев фильмов "Куколка", "Гений", "Агент национальной безопасности", "Господа офицеры" и др.

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