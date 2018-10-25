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Картина дня: подготовка учения "Щит Союза", штраф Михаилу Захарову и прогноз по первому снегу

Общество 25.10.2018 | 07:00

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Картина дня. 24 октября

Национальный банк рассчитывает на принятие закона "О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь" не позднее 2019 года. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018".

В Турции будут рады визиту белорусской стороны на высшем уровне. Об этом заявила журналистам посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.

Кезбан Нилвана Дарама. Фото из архива
Кезбан Нилвана Дарама. Фото из архива

Турция предлагает увеличить количество рейсов между Стамбулом и Минском с 5 до 7 в неделю. Об этом сообщила сегодня журналистам посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в интервью ТАСС рассказал о первых итогах безвизового режима с Китаем. "По статистике наших пограничников, с 10 августа (первого дня фактического введения безвизового режима) по 1 октября этого года границу пересекли 5633 китайских граждан, в прошлом году за этот период было 3 848 человек. Прирост 146%. Но нет прироста в 10 или 20 раз. Кроме того, у нас есть прямой рейс из Пекина в Минск: в период с 10 августа по конец сентября количество пассажиров не только не увеличилось, но и упало", - сказал Кирилл Рудый.

Новую редакцию Концепции дальнейшего развития СНГ планируется рассмотреть на саммите в Ашхабаде в октябре 2019 года, сообщил постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов. По его словам, работа над документом ведется в формате экспертов.

Военные Беларуси и России приступили к подготовке учения "Щит Союза-2019". Об этом заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Во время заседания
Во время заседания

Согласно Венскому документу 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности представитель Вооруженных Сил Беларуси примет участие в наблюдении за многонациональным учением объединенных вооруженных сил государств - членов НАТО и стран - партнеров "Единый трезубец - 2018".

Фото defence.az
Фото defence.az

Национальный банк выпускает в обращение памятные монеты "Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год".

Фото Нацбанка
Фото Нацбанка

Четыре учебных заведения Беларуси вошли в список лауреатов высокой международной награды - знака отличия Министерства образования Франции Label France Education. Таких знаков удостоены гимназия №1 Новополоцка, гимназия №9 Витебска, средняя школа №15 Бреста и гимназия №1 Солигорска. К слову, в России три школы были удостоены такой награды, в Украине - одна.

В Минске на доме, где в 1941-1943 годах находилась конспиративная квартира Минского партийного подполья, установили памятную табличку.

Водитель разбившейся 18 октября под Воложином маршрутки за два года 30 раз привлекался за нарушение ПДД. Мужчина за свой водительский стаж совершил около 130 нарушений. За последние два года он нарушил правила свыше 30 раз, 27 из них связаны с превышением скорости.

Наставник "Юности" Михаил Захаров будет оштрафован на 1 тыс. евро за критику судей в хоккейной Лиге чемпионов.

Ассоциация "Белорусская федерация футбола" заявила об заинтересованности провести матч за Суперкубок УЕФА в 2021 году на минском стадионе "Динамо". Конкурс по выбору стадиона, где пройдет встреча за Суперкубок-2021, начался 28 сентября 2018 года. Страны, которые заинтересованы принять этот матч, должны отправить свои заявочные досье УЕФА до 15 февраля 2019 года.

Фейерверк над стадионом "Динамо". Фото из архива
Фейерверк над стадионом "Динамо". Фото из архива

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси в четверг. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку возможен мокрый снег.

Европейский парламент одобрил меры, которые могут привести к запрету на одноразовые пластиковые изделия.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 октября

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Онлайн-конференция на тему "Исчисление подоходного налога в 2018 году" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. Конференция организована совместно с Министерством по налогам и сборам Беларуси при поддержке ООО "ЮрСпектр". На вопросы, возникающие при налогообложении доходов физических лиц, ответит начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц главного управления налогообложения физических лиц МНС Андрей Ковалевский.

Брифинг об изменениях в Банковском кодексе Республики Беларусь состоится в пресс-центре БЕЛТА в 14.30. Прокомментируют основные новации представители Национального банка Беларуси.

Пройдет пресс-тур на тему "Обеспечение продовольственной безопасности Минска в межсезонный период 2018/2019 года". Начало в 9.00, старт от Национального пресс-центра Беларуси.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к 100-летнему юбилею комсомола, на тему: "Новые проекты Белорусской республиканской пионерской организации, юнкоровские каникулы с газетой "Зорька".

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Знаменательные даты 26 октября

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30 лет назад был создан Витебский литературный музей.

115 лет назад родился Герасимов Николай Афанасьевич, белорусский прозаик. Автор очерков, стихотворений, повестей "Простуда", "Где сходятся берега", романа "Узлы" и др. Умер в 1977 году.

110 лет назад родился Смирнов Борис Александрович, российский актер театра и кино, народный артист СССР. Исполнитель ролей В.И.Ленина в театре и кино. Снимался в фильмах "Коммунист", "Лично известен", "Балтийская слава", "Аппассионата" и др. Умер в 1982 году.

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