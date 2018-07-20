Картина дня: подробности инцидента в Заславле, новый тренер белорусских хоккеистов и снова непогода

ВЧЕРА
Картина дня. 19 июля
Беларусь намерена активно использовать латвийские порты для перевалки грузов, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Риге по итогам переговоров с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Он также сообщил, что Беларусь будет учитывать действия НАТО на границах, но в выстраивании военной политики не намерена нагнетать напряженность в регионе. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс по итогам переговоров с Владимиром Макеем сообщил о подготовке визита Президента Беларуси Александра Лукашенко.
Совмин одобрил проект соглашения с Еврокомиссией о финансировании второго этапа программы МОСТ, направленной на расширение контактов между гражданами ЕС и Беларуси с целью обмена передовым опытом и улучшения взаимопонимания.
Белорусские интернет-ресурсы проявляют интерес к возможности стать сетевыми изданиями. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Павел Легкий. Первый замминистра отметил, что в медиасообществе уже чувствуется движение в связи с принятием изменений в закон о СМИ. В Беларуси создается рабочая группа по разработке концепции обновления телеканала "Жест".
Минобразования установило перечень предметов школьных выпускных экзаменов в 2018/2019 учебном году.
Реконструкция пункта пропуска "Брузги" увеличит его пропускную способность и обеспечит безопасное пересечение границы пешеходам, сообщили в Гродненской региональной таможне.
Белгидромет рассказал об экологической обстановке в Беларуси в I полугодии. В Беларуси модернизируют систему радиационного мониторинга.
Ливень с грозами обрушился на Витебск во второй половине дня, подтопив улицы и торговые объекты.
Климатическое лето в Беларуси в 2018 году началось в конце апреля, сообщила представитель Белгидромета Наталья Клевец. Температура воздуха в Беларуси в первом полугодии превысила климатическую норму на 0,9 градуса. На всей территории страны в I полугодии ощущался недобор осадков - выпало 76% климатической нормы. Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси до конца недели.
Предполагаемый мотив захвата заложницы в Заславле связан с внутрисемейными отношениями, сообщили в Следственном комитете.
Тело белорусского альпиниста, погибшего во время восхождения на Эльбрус, доставлено в российский Нальчик.
Около ста человек претендуют на роль ведущих детского "Евровидения-2018", сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Классическая музыка будет звучать на железнодорожном вокзале в Минске, необычная акция продлится до 25 августа.
Жительнице Лунинца "сняли порчу" за $3 тыс.
Известный белорусский специалист Андрей Сидоренко возглавит национальную сборную Беларуси по хоккею.
Белорусский тренер Виктор Гончаренко продлил контракт с московским ЦСКА на два года.
Исполком Международного олимпийского комитета включил шесть новых дисциплин в программу соревнований зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. Исполком МОК также пересмотрел количество квот в нескольких видах спорта.
Сильные грозы обрушились на Польшу, повреждены десятки жилых домов, подтоплены туристические маршруты.
На черноморском побережье Краснодарского края с 19 по 20 июля прогнозируется возникновение смерчей.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 20 июля
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В Брестском научном технопарке состоится региональная конференция по итогам реализации проекта ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь".
В Жабинке состоится торжественная церемония введения в эксплуатацию жилого дома, построенного с техпомощью Китая.
Х Международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" стартует в музейном комплексе в Дудутках.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 21 июля
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115 лет назад родился Соколов Николай Александрович, российский художник, график и живописец, народный художник СССР (1958), действительный член АХ СССР (1947). Умер в 2000 г.
95 лет назад родился Маркус Рудольф, канадский физикохимик, лауреат Нобелевской премии по химии (1992).
80 лет назад родилась Брегвадзе Нани Георгиевна, грузинская эстрадная певица, народная артистка СССР и Грузии.
70 лет на Задорнов Михаил Николаевич, российский писатель-сатирик. Автор лирических и сатирических рассказов, юморесок, очерков, путевых заметок и пьес. Умер в 2017 году.
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