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Картина дня: подробности по безвизу, первый миллион тонн зерна и рекордное число участников детского "Евровидения"

Общество 26.07.2018 | 06:50

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Картина дня. 25 июля

Прибыль организаций от реализации работ и услуг собственного производства, выполненных и оказанных в области космического приборостроения, освобождается от налога на прибыль. Соответствующий указ Президента Беларуси Александра Лукашенко №288 от 20 июля опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Приехавшие по пятидневному безвизу иностранцы смогут остаться в Беларуси на срок до 30 дней, сообщил начальник отдела департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Вадим Заборонок на брифинге в пресс-центре БЕЛТА, посвященному увеличению срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси. Также Вадим Заборонок рассказал, что срок нахождения без регистрации в ОВД для иностранцев продлят до 10 дней. Безвизовый режим позволил увеличить туристический поток в Беларусь примерно на 20%, сообщил директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан. Представители туриндустрии инициируют объединение безвизовых зон Брестской и Гродненской областей, сообщил председатель Республиканского союза туристической индустрии Беларуси Филипп Гулый.

Андрей Молчан
Андрей Молчан

Совет Министров Беларуси одобрил проект соглашения с правительством Таиланда о сотрудничестве в области науки и технологий в качестве основы для проведения переговоров. Это предусмотрено постановлением Совмина от 23 июля 2018 года №559.

В Беларуси с 1 августа возрастают размеры некоторых видов пособий и пенсий в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). В том числе увеличатся пособия на детей в возрасте до трех лет. Новый размер удержания с нанимателей средств для выплаты зарплаты установлен с 1 августа в Беларуси, наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br355,47.

В Беларуси установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах июня 2018 года в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября 2018 года.

К 2021 году ожидание новоселья для многодетных семей не должно превышать года. О поставленной задаче заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на республиканском семинаре в Бресте. Обновленную систему жилищно-строительных сбережений планируется ввести в Беларуси в 2018 году, сообщил на республиканском семинаре в Бресте заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Первый миллион тонн зерна нового урожая собран в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В Беларуси вводится уведомительный порядок проведения массовых мероприятий. Это предусмотрено законом "О внесении изменений и дополнений в закон о массовых мероприятиях", который официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предложил создать институт государственных экспертов в Беларуси, который давал бы объективную оценку научным и инновационным проектам, претендующим на финансовую поддержку государства или реальной сферы экономики.

Во время встречи
Во время встречи

Льготы по указу №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" предлагается предоставить арендодателям торговых объектов в сельской местности, сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. В Беларуси будет проведен эксперимент по ограничению времени продажи алкогольных напитков, сообщил Артур Карпович. Дефицита цемента в Беларуси в настоящее время нет, проблемы с поставками цемента на внутренний рынок ранее были вызваны временной остановкой производства в ОАО "Красносельскстройматериалы" из-за поломки.

Количество интернет-магазинов в Беларуси с начала текущего года увеличилось на 10%, сообщил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

Генетическое тестирование на предрасположенность к переломам костей, а также разрывам связок и сухожилий начали проводить в Национальной академии наук Беларуси.

Более 37% производимых в Беларуси лекарств стоят до $1, сообщил заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности - начальник управления экономики и маркетинга Министерства здравоохранения Виктор Шеин. Белорусские антибиотики готовятся к сертификации для поставок в США. В Беларуси планируют наладить производство медикаментов нетрадиционной китайской медицины.

Беларусь на детском "Евровидении-2018" соберет рекордное количество стран-участниц. Свое участие в этом конкурсе официально подтвердили 19 государств.

Диспетчера Островецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Оксану Корево позвали замуж во время экскурсии по Дворцу Независимости.

Летчик-космонавт СССР, уроженец Беларуси Петр Климук примет участие в 31-м международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, который пройдет в Минске 9-15 сентября.

РЕПОРТАЖ: Отдых с высокими технологиями: в Брестском районе для школьников открыли IT-лагерь.

ФОТОРЕПОРТАЖ: МЧС провел для жителей Витебска масштабный праздник.

Остатки стеклодельной мануфактуры XVIII века графов Сологубов обнаружены в агрогородке Илья Вилейского района Минской области, сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.

На II Европейских играх будут работать 8 тыс. волонтеров, сообщил директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Футболисты борисовского БАТЭ сыграли вничью (0:0) с финским ХИКом в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Белорусские баскетболистки не вышли в 1/4 финала юниорского ЧМ в Минске.

Белорусские гандболисты за тур до окончания предварительного этапа молодежного чемпионата Европы (U-20) во втором дивизионе обеспечили себе место в полуфинале.

Виктория Азаренко и Серена Уильямс получили специальные приглашения на турнир в Монреале.

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Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 26-27 июля в Санкт-Петербурге. Заседание состоится с участием Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Онлайн-конференция на тему "Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал" с участием директора по развитию ООО "ФТМ Брокерс" Александра Сабодина пройдет на сайте БЕЛТА с 12.00 до 13.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Вирусы гепатита как один из основных факторов риска для здоровья человечества. Меры профилактики и защиты, методики лечения", посвященная Всемирному дню борьбы с гепатитом (28.07) (представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с торговлей людьми (30.07) (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Белорусского Общества Красного Креста, представительства Международной организации по миграции в Республике Беларусь, программы "Ла Страда" международного общественного объединения "Гендерные перспективы"). Начало в 12.00.

В 11.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Развитие электронной биржевой торговли в Республике Беларусь".

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Содержание и благоустройство дворовых территорий населенных пунктов".

В Белгосфилармонии пройдет второй тур конкурса по выбору песен церемонии открытия и закрытия Европейских игр-2019. Начало в 15.00.

На базе Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в агрогородке Ратомка (Минская область) с 26 по 29 июля будет проводиться квалификационный международный турнир по конному троеборью. В рамках соревнований пройдет чемпионат Беларуси по троеборью 2018 года.

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Знаменательные даты 27 июля

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75 лет назад родилась Гайдулис (Луценко-Гайдулис) Елена Андреевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1988). Работала в Гродненском и Могилевском областных драматических театрах. Среди ролей: Мальвина ("Нестерка" В.Вольского), Уршуля Радзивилл ("Наука любви" С.Ковалева), Бона Сфорца ("Черная панна" А.Дударева) и др. Умерла в 2009 г.

75 лет назад родился Мохов Дмитрий Максимович, белорусский архитектор, театральный художник. Художник-постановщик фильмов "Альпийская баллада", "Я, Франциск Скорина" и др. Автор проектов реставрации Слуцких ворот в Несвиже, реконструкции интерьера Национальной библиотеки Беларуси. Оформил более 200 спектаклей в музыкальных и драматических театрах России, Прибалтики, Средней Азии и Кавказа.

165 лет назад родился Короленко Владимир Галактионович, русский писатель, публицист, общественный деятель, почетный академик Петербургской АН (1900, в 1902 г. отказался от звания). С 1894 г. член редакции, редактор народнического журнала "Русское богатство". Автор очерков и рассказов "Сон Макара", "В дурном обществе", повести "Слепой музыкант", мемуаров "История моего современника", литературно-критических статей о русских писателях. Был знаком с Я.Купалой. Его произведения печатались в белорусской газете "Наша нiва". В 1922 г. в театре им.Я.Купалы инсценировано его произведение "Лес шумит". Умер в 1921 г.

115 лет назад родился Черкасов Николай Константинович, российский актер театра и кино, народный артист СССР. Снимался в фильмах "Депутат Балтики", "Дети капитана Гранта", "Петр Первый", "Мусоргский" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1946, 1950, 1951, 1964). Умер в 1966 г.

75 лет назад родилась Вознесенская Анастасия Валентиновна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Исполнила роли в фильмах "Гараж", "Авария - дочь мента", "Завещание Сталина", "Крестоносец" и др.

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