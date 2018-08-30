Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
30 августа 2018, Чт
+16°C
Переменная облачность EUR 2.4205
USD 2.0735
RUB 3.0468
Главное
Фото из архива Правительство определилось с задачей на 2019 год по зарплатам бюджетников и пенсиям
Общество
Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений на каспийском шельфе
Экономика
Подготовка поправок в закон о дорожном движении будет максимально открытой
Общество
В интересах сельчан. Как конкурентная среда улучшает торговое обслуживание на селе
Общество
Беларусбанк стал национальным партнером II Европейских игр
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
10 вопросов из школьной программы. Тест БЕЛТА
09:00 Общество
В Китае задержали главную подозреваемую по делу о крупном пожаре в отеле Харбина
08:52 В мире
Трамп ввел послабления на экспорт в США алюминия и стали для некоторых стран
08:42 В мире
В Брянске на сталелитейном заводе обрушилась печь: пострадали 5 человек
08:36 В мире
Франция и Германия готовят инициативу по мигрантам к саммиту ЕС в Зальцбурге
08:30 В мире
Фестиваль света пройдет в Полоцке
08:01 Регионы
Синоптики ожидают усиление урагана "Норман" в Тихом океане
07:42 В мире
МОК наградит президента Республики Корея Олимпийским орденом
07:22 В мире
Пожар бушует на химическом заводе в Мельбурне
07:04 В мире
Картина дня: поступления от "налога на Google", Минздрав о вакцинации и золотой трактор
07:00 Общество
Северная Ирландия 590 дней живет без правительства
01:04 В мире
Германия формирует агентство по кибербезопасности
00:20 В мире
Футболисты БАТЭ не прошли в групповой этап ЛЧ и продолжат еврокубковый сезон в группе ЛЕ
23:52 Спорт
Четвертый сезон сериала "Мистер робот" будет последним
23:25 Калейдоскоп
Футболисты БАТЭ проигрывают ПСВ после первого тайма матча Лиги чемпионов
22:52 Спорт
Куры стали причиной ДТП в Браславском районе
22:40 Происшествия
Умер балетмейстер Валентин Манохин
22:10 В мире
Режиссер Дарья Жук планирует продолжать сотрудничество с "Беларусьфильмом"
22:09 Культура
В Беларуси предлагается выработать единую систему поощрения молодых педагогов
21:55 Общество
БГК имени Мешкова победил на старте SEHA-лиги
21:50 Спорт
Все новости
Темы
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Тбилисоба-2018 Тбилисоба-2018
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Картина дня: поступления от "налога на Google", Минздрав о вакцинации и золотой трактор

Общество 30.08.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 29 августа

Астраханская область заинтересована в покупке белорусских электробусов, сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. Также область заинтересована в малогабаритной технике BELARUS. Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений в России на каспийском шельфе, заявил Сергей Румас.

Во время встречи
Во время встречи

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Владимир Макей также встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Дженифер Мур.

Александр Суриков и Владимир Макей. Фото МИД
Александр Суриков и Владимир Макей. Фото МИД

Минздрав объяснил причины поставки "Эупенты" для плановой вакцинации. Вероятной причиной смерти ребенка в Ганцевичском районе стала анафилаксия после введения прививок, комиссия пришла к выводу, что препарат был назначен адекватно, технология введения не нарушена. Антипрививочные кампании могут привести к массовым неблагоприятным последствиям, заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Во время брифинга
Во время брифинга

Введение в Беларуси балльной системы за нарушения ПДД дисциплинирует водителей. Такое мнение высказал заместитель начальника управления Государственной автомобильной инспекции МВД Александр Цегельник. Также предлагается повысить ответственность владельцев дорог за безопасность движения. Подготовка поправок в закон о дорожном движении будет максимально открытой.

Белорусский бюджет получил от "налога на Google" в I полугодии Br6,7 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Научно-исследовательский и производственный центр суперконденсаторов открылся в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Лазерное оборудование и дизельные двигатели начнут производить в "Великом камне" в 2018 году, сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Золотой трактор МТЗ "BELARUS-82" представили на выставке "Технопром-2018" в Новосибирске, которую посетил накануне Президент Владимир Путин.

МАЗ поставил во Львов 10 автобусов, до конца года город должен получить еще 90 единиц техники.

Доля трат белорусов на питание во втором квартале 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на непродовольственные товары и оплату услуг - увеличилась. Об этом свидетельствует данные Белстата. Белорусы стали есть больше овощей, меньше хлеба и фруктов.

Фото из архива
Фото из архива

Плату за пользование учебниками в школах привязали к базовой величине. Отменена обязанность Министерства образования по согласованию с другими министерствами ежегодно до 15 августа определять стоимость комплектов учебников и учебных пособий.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО Чернигова гражданину Беларуси Юрию Политике. МИД Беларуси настаивает на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение и дополнительном обследовании.

В День города увеличат количество автобусов и троллейбусов на некоторых маршрутах в Минске. Также поезда в минском метро будут ходить чаще.

Фильм "Хрусталь" покажут в более чем 20 городах Беларуси. Дарья Жук, режиссер фильма "Хрусталь", который Беларусь будет выдвигать на соискание кинопремии "Оскар", намерена продолжать сотрудничество с национальной киностудии "Беларусьфильм".

В Гомеле закрывают аварийный мост через Сож.

В Беларуси с 1 сентября открывается охота на бобра и выдру.

В Беловежской пуще нашли место обитания лечебных пиявок.

Фото Национального парка "Беловежская пуща"
Фото Национального парка "Беловежская пуща"

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева провела тренировку к Минскому полумарафону.

Капитаном ХК "Динамо-Минск" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги будет Сергей Костицын.

Сергей Костицын. Фото ХК "Динамо-Минск"
Сергей Костицын. Фото ХК "Динамо-Минск"

Футболисты борисовского БАТЭ не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в двух встречах плей-офф голландскому ПСВ - 2:3 (дома) и 0:3 (в гостях). Борисовчане продолжат еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.

Юниорская сборная Беларуси до 19 лет обыграла Великобританию со счетом 13:6 на домашнем чемпионате Европы по водному поло.

Белорус Алексей Алферов завоевал бронзовую награду на молодежном чемпионате мира по боксу в Будапеште.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 августа

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проведет заседание в НОК по подготовке ко II Европейским играм. Сбор в 14.30.

На коллегии Министерства культуры Беларуси рассмотрят вопросы по развитию кинематографии. Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция о республиканском творческом конкурсе "Под знаком Года малой родины!". Участвуют представители Министерства информации, БСЖ. Начало в 11.00.

Состоится встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией парламента Финляндии. Начало в 9.30.

В 17.00 Национальный исторический музей представит свой инновационный проект - проекцию электронной книги "Сокровища Национального исторического музея Республики Беларусь". Мультимедийный комплекс представляет собой книгу с цифровой проекцией изображений музейных ценностей, сделанную с помощью технологии так называемого видеомэппинга.

Заславль примет тестовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ к II Европейским играм. Открытый Кубок Беларуси пройдет по 30 августа в Республиканском центре олимпийской подготовки по гребным видам спорта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

110 лет назад родился Персианинов Леонид Семенович (Смоленская обл., Россия), белорусский и российский ученый в области акушерства и гинекологии, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда (1977), заслуженный деятель науки Беларуси (1958). В 1951-58 гг. заведующий кафедрой Минского медицинского института. Автор научных работ по изучению родовой деятельности, борьбе с травматизмом женщин во время родов, обезболиванию в акушерско-гинекологической практике, профилактике смертности. Лауреат Государственной премии СССР (1968). Умер в 1978 г.

55 лет назад родился Чернухо Вячеслав Иванович, белорусский дирижер. Под его музыкальным руководством в Национальном Большом театре оперы и балета Беларуси осуществлены премьеры опер "Турандот" Дж.Пуччини, "Борис Годунов" М.Мусоргского, "Юбилей" С.Кортеса и др.

65 лет назад родился Виноградов Павел Владимирович, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации (1998).

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4205 BYN 2.418 BYN 2.425 BYN
USD
2.0735 BYN 2.073 BYN 2.075 BYN
RUB
3.0468 BYN 3.04 BYN 3.05 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

С бассейном и теннисным кортом: в Минске откроется новая школа
Все видео

Фотоновости

Турнир по баскетболу Bright 3x3 Basketball прошел в Минксе
Все фото

Инфографика

Земледельцы Беларуси завершают жатву Зерновые и зернобобовые убраны на 1970,5 тыс. га - 97,9% площадей.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: ничего конспиративного и тайного в переговорах с Путиным в Сочи не было
Лукашенко направил соболезнование Радеву в связи с многочисленными жертвами автобусной аварии возле города Своге
Лукашенко уверен в дальнейшем развитии и укреплении межгосударственного диалога с Молдовой
Политика
Дженифер Мур и Владимир Макей. Фото МИД Макей принял нового временного поверенного в делах США в Беларуси
МИД Беларуси настаивает на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение и дополнительном обследовании
Макей поблагодарил Сурикова за вклад в развитие отношений между Беларусью и Россией
Экономика
Александр Жилкин Астраханская область заинтересована в покупке белорусских электробусов
Лазерное оборудование и дизельные двигатели начнут производить в "Великом камне" в этом году
Мозырский НПЗ увеличил в январе-июле производство бензина АИ-95 на 8,9%
Происшествия
Во время пресс-конференции Вероятной причиной смерти ребенка в Ганцевичском районе стала анафилаксия после прививок
Куры стали причиной ДТП в Браславском районе
Как в кино: полочанка попросила сломать ей ногу ломом ради страховки
Регионы
Во время учений В Минске вблизи Цнянки "загорелся лес" – в учениях МЧС задействовали авиацию
Фестиваль света пройдет в Полоцке
В Гомеле закрывают аварийный мост через Сож
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Белорусской федерации тенниса Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала US Open, Вера Лапко покидает турнир
Футболисты БАТЭ не прошли в групповой этап ЛЧ и продолжат еврокубковый сезон в группе ЛЕ
Футболисты БАТЭ проигрывают ПСВ после первого тайма матча Лиги чемпионов
Технологии
Сергей Золотой. Фото из архива Эскизный проект российско-белорусского спутника будет готов в этом году
Facebook планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии
Создатели роботов и пилоты квадрокоптеров: новый выпуск учеников IT-лагеря МТС
Культура
Фото из архива Дни культуры Грузии пройдут в Беларуси
Режиссер Дарья Жук планирует продолжать сотрудничество с "Беларусьфильмом"
На премьере фильма "Мой сябар жырафа" в Минске юных зрителей ждут подарки
В мире
Фото из Twitter-аккаунта ABC Melbourne Пожар бушует на химическом заводе в Мельбурне
В Китае задержали главную подозреваемую по делу о крупном пожаре в отеле Харбина
Трамп ввел послабления на экспорт в США алюминия и стали для некоторых стран
Калейдоскоп
Фото из архива В битве помидорами в Испании приняли участие 20 тыс. человек
Четвертый сезон сериала "Мистер робот" будет последним
Эд Ширан тайно женился на бывшей однокласснице
Все круглые столы
Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа "История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси" Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос? Круглый стол Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник 18 мая Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Газета 7 дней
Великолепная четверка идет в первый класс!
Дорога в тысячу ли
Самый уязвимый транспорт
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия