Картина дня: поступления от "налога на Google", Минздрав о вакцинации и золотой трактор

ВЧЕРА

Картина дня. 29 августа

Астраханская область заинтересована в покупке белорусских электробусов, сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом. Также область заинтересована в малогабаритной технике BELARUS. Беларусь может поучаствовать в разработке нефтяных месторождений в России на каспийском шельфе, заявил Сергей Румас.

Во время встречи

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Владимир Макей также встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Дженифер Мур.

Александр Суриков и Владимир Макей. Фото МИД

Минздрав объяснил причины поставки "Эупенты" для плановой вакцинации. Вероятной причиной смерти ребенка в Ганцевичском районе стала анафилаксия после введения прививок, комиссия пришла к выводу, что препарат был назначен адекватно, технология введения не нарушена. Антипрививочные кампании могут привести к массовым неблагоприятным последствиям, заявила заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Во время брифинга

Введение в Беларуси балльной системы за нарушения ПДД дисциплинирует водителей. Такое мнение высказал заместитель начальника управления Государственной автомобильной инспекции МВД Александр Цегельник. Также предлагается повысить ответственность владельцев дорог за безопасность движения. Подготовка поправок в закон о дорожном движении будет максимально открытой.

Белорусский бюджет получил от "налога на Google" в I полугодии Br6,7 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Научно-исследовательский и производственный центр суперконденсаторов открылся в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Лазерное оборудование и дизельные двигатели начнут производить в "Великом камне" в 2018 году, сообщил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

Золотой трактор МТЗ "BELARUS-82" представили на выставке "Технопром-2018" в Новосибирске, которую посетил накануне Президент Владимир Путин.

МАЗ поставил во Львов 10 автобусов, до конца года город должен получить еще 90 единиц техники.

Доля трат белорусов на питание во втором квартале 2018 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на непродовольственные товары и оплату услуг - увеличилась. Об этом свидетельствует данные Белстата. Белорусы стали есть больше овощей, меньше хлеба и фруктов.

Фото из архива

Плату за пользование учебниками в школах привязали к базовой величине. Отменена обязанность Министерства образования по согласованию с другими министерствами ежегодно до 15 августа определять стоимость комплектов учебников и учебных пособий.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк обратился к генпрокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО Чернигова гражданину Беларуси Юрию Политике. МИД Беларуси настаивает на переводе Юрия Политики в лечебное учреждение и дополнительном обследовании.

В День города увеличат количество автобусов и троллейбусов на некоторых маршрутах в Минске. Также поезда в минском метро будут ходить чаще.

Фильм "Хрусталь" покажут в более чем 20 городах Беларуси. Дарья Жук, режиссер фильма "Хрусталь", который Беларусь будет выдвигать на соискание кинопремии "Оскар", намерена продолжать сотрудничество с национальной киностудии "Беларусьфильм".

В Гомеле закрывают аварийный мост через Сож.

В Беларуси с 1 сентября открывается охота на бобра и выдру.

В Беловежской пуще нашли место обитания лечебных пиявок.

Фото Национального парка "Беловежская пуща"

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева провела тренировку к Минскому полумарафону.

Капитаном ХК "Динамо-Минск" в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги будет Сергей Костицын.

Сергей Костицын. Фото ХК "Динамо-Минск"

Футболисты борисовского БАТЭ не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в двух встречах плей-офф голландскому ПСВ - 2:3 (дома) и 0:3 (в гостях). Борисовчане продолжат еврокубковый сезон в группе Лиги Европы.

Юниорская сборная Беларуси до 19 лет обыграла Великобританию со счетом 13:6 на домашнем чемпионате Европы по водному поло.

Белорус Алексей Алферов завоевал бронзовую награду на молодежном чемпионате мира по боксу в Будапеште.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 августа

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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас проведет заседание в НОК по подготовке ко II Европейским играм. Сбор в 14.30.

На коллегии Министерства культуры Беларуси рассмотрят вопросы по развитию кинематографии. Начало в 10.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция о республиканском творческом конкурсе "Под знаком Года малой родины!". Участвуют представители Министерства информации, БСЖ. Начало в 11.00.

Состоится встреча председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с делегацией парламента Финляндии. Начало в 9.30.

В 17.00 Национальный исторический музей представит свой инновационный проект - проекцию электронной книги "Сокровища Национального исторического музея Республики Беларусь". Мультимедийный комплекс представляет собой книгу с цифровой проекцией изображений музейных ценностей, сделанную с помощью технологии так называемого видеомэппинга.

Заславль примет тестовые соревнования по гребле на байдарках и каноэ к II Европейским играм. Открытый Кубок Беларуси пройдет по 30 августа в Республиканском центре олимпийской подготовки по гребным видам спорта.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 августа

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110 лет назад родился Персианинов Леонид Семенович (Смоленская обл., Россия), белорусский и российский ученый в области акушерства и гинекологии, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда (1977), заслуженный деятель науки Беларуси (1958). В 1951-58 гг. заведующий кафедрой Минского медицинского института. Автор научных работ по изучению родовой деятельности, борьбе с травматизмом женщин во время родов, обезболиванию в акушерско-гинекологической практике, профилактике смертности. Лауреат Государственной премии СССР (1968). Умер в 1978 г.

55 лет назад родился Чернухо Вячеслав Иванович, белорусский дирижер. Под его музыкальным руководством в Национальном Большом театре оперы и балета Беларуси осуществлены премьеры опер "Турандот" Дж.Пуччини, "Борис Годунов" М.Мусоргского, "Юбилей" С.Кортеса и др.

65 лет назад родился Виноградов Павел Владимирович, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации (1998).

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