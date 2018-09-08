Картина дня: потенциал товарооборота с Ираном, как готовят лучших танкистов и футбольный робот-талисман Ваяр

ВЧЕРА

Картина дня. 7 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд, заявил на встрече с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.

Александр Лукашенко и Али Лариджани

Беларуси и Ирану нужно разработать дорожную карту межпарламентского сотрудничества, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко на встрече с парламентской делегацией Ирана. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович обратил внимание на необходимость усиления сотрудничества двух стран в транспортно-логистической сфере. Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси заявил, что Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью.

Михаил Мясникович, Али Лариджани и Владимир Андрейченко

Премьер-министр Сергей Румас считает важным решить трудности с входом белорусских предприятий на рынок Китая. Об этом глава белорусского правительства заявил на встрече с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином.

Во время встречи

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд.

Торговым представителем России в Беларуси назначен Николай Асаул. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Минсельхозпрод и Россельхознадзор договорились сверить объемы поставок белорусской молочки.

Беларусь для России остается четвертым торговым партнером в мире и первым в СНГ. Об этом свидетельствуют статистические данные, представленные в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

ЕБРР сможет поучаствовать в проектах по обновлению парка льноуборочной техники в Беларуси.

Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе журнала National Geographic Traveler. Беларусь уже становилась победителем в номинации "Агротуризм" в 2016 году.

Белорусы в январе-августе продали валюты больше, чем купили. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.

Госсекретариат Совета Безопасности проверит выполнение Директивы №1 в системе Минспорта.

БЕЛТА и Белорусская республиканская коллегия адвокатов запускают цикл материалов на правовую тему "Право на защиту: советы адвоката".

Интерактивная выставка для детей "Вселенная интернета" окрылась в Национальной библиотеке Беларуси. "Вселенная интернета" - это шесть интерактивных зон. Они посвящены истории интернета, правилам поведения в сети, безопасному контенту и защите личной информации. Выставку смогут посетить школьники всех областных центров Беларуси.

РЕПОРТАЖ: Как в Беларуси лучших танкистов готовят.

ФОТОФАКТ: III Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане.

Белорусские клиенты "Натали Турс" могут обратиться за страховыми выплатами.

В Беларуси зарегистрировано общественное объединение "Поддержка людей с сахарным диабетом".

В Беловежской пуще путем репатриации восстанавливают популяцию редчайшего растения - астранции большой.

За ужесточение антинаркотической политики выступают 50% опрошенных белорусов. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Института социологии Национальной академии наук.

Уголовное дело возбуждено в Минске по факту падения на школьника незакрепленных футбольных ворот.

Белорусская федерация футбола перед стартом национальной сборной Беларуси в Лиге наций представила талисман команды - Ваяра. Увидеть Ваяра болельщики смогут 8 сентября на стадионе "Динамо" - перед матчем первого тура Лиги наций Беларусь - Сан-Марино.

Фото АБФФ

Диего Марадона вошел в руководство клуба "Дорадос де Синалоа" из мексиканского штата Синалоа, сообщает пресс-служба команды. При этом Марадона будет совмещать должности в Бресте и Мехико, говорится в официальном заявлении футбольного клуба "Динамо-Брест".

Три экипажа "МАЗ-СПОРТавто" отправились в Туркменистан для участия в гонке Turkmen Desert Race "Амуль-Хазар 2018".

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален примут участие в рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.

Международный союз биатлонистов (IBU) не восстановил в правах Союз биатлонистов России (СБР).

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8-9 сентября

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Масштабный физкультурно-спортивный праздник, приуроченный ко Дню города, пройдет 8 сентября возле Дворца спорта в Минске с 11.00 до 15.00.

В Минске 9 сентября пройдет масштабное мероприятие - четвертый Минский полумарафон. Старт и финиш оборудованы у минского Дворца спорта. Маршрут пролегает через проспекты Победителей, Независимости, Машерова, улицы Володарского, Карла Маркса, Энгельса, Коммунистическая, Сторожевская, Куйбышева, Богдановича, Янки Купалы, площади Независимости и Победы.

Космонавты из 17 стран приедут на 31-й международный конгресс Ассоциации участников космических полетов, который пройдет 9-15 сентября в Минске. Во время конгресса пройдут технические сессии, посвященные различным темам, связанным с космической сферой. Космонавты встретятся со школьниками и студентами из Минска и регионов. Также для гостей запланированы экскурсии по знаковым местам Беларуси и культурная программа.

Открытый урок "Беларусь и космос" впервые пройдет 9 сентября в Минске в городской ратуше. В ходе него состоится сеанс прямой связи с Международной космической станцией. Начало в 11.30.

Космос станет ближе к минчанам благодаря фотопроекту "Планета Беларусь". В музее под открытым небом на ограде парка им. Челюскинцев с 7 сентября начала работать выставка, посвященная Году малой родины.

Международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель" с трибунами для зрителей и специальной конструкцией высотой в четырехэтажный дом пройдет 8 сентября возле Дворца спорта. Начало в 11.00.

Модные показы устроят 8 сентября у Минской ратуши во время проекта "Минск - город красоты". В мероприятии примут участие Национальная школа красоты, модельные агентства, в том числе детские, предприятия, работающие в сфере услуг.

Международный фестиваль "Мiнск старажытны" 8-9 сентября соберет в белорусской столице представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья. В программе рыцарские, конные турниры, турниры лучников, показательные выступления. Будет воссоздана атмосфера прошлых эпох: от Древнего Рима и времен викингов до Второй мировой войны. Действо развернется на перекрестке проспектов Победителей и Машерова.

Фестиваль науки пройдет 8 сентября с 12.00 до 20.00 в Центральном ботаническом саду. Он будет приурочен к празднованию Дня города Минска и 90-летию Национальной академии наук.

Большой районный праздник в честь Дня города Минска пройдет 8 сентября с 12.00 до 17.00 в парке Победы. В концерте примут участие Никита Фоминых, Светлана Шиманская и Игорь Аксюта, Андрей Коласов, Анжелика Пушнова, солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок и другие.

В Национальном художественном музее Беларуси 8-9 сентября пройдет акция "Сентябрьская ночь в Художественном". В 15.00 состоится открытие выставки "Точка отсчета" белорусского художника Виктора Альшевского.

Музейно-парковый комплекс "Победа" 9 сентября станет площадкой для поклонников игры World of Tanks, любителей военной истории, музыки и просто всех желающих увлекательно провести время всей семьей. Здесь пройдет "День танкистов".

Официальное открытие инсталляции "Василек" состоится 9 сентября на ул.Зыбицкой. Начало в 13.20.

III Праздник дружбы "Италия - Беларусь" пройдет 9 сентября с 11.30 до 22.00 на площадках Верхнего города.

Футбол. Матч Лиги наций. Беларусь - Сан-Марино. 8 сентября, Минск, стадион "Динамо".

Скидель 8 сентября отметит 510-летний юбилей.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 сентября

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9 сентября

В Республике Беларусь - День танкистов. Отмечается во 2-е воскресенье сентября. Танковые войска Беларуси, достойно продолжая боевые традиции своих предшественников, по-прежнему выступают главной ударной силой сухопутных войск республики, занимают значительное место в Вооруженных Силах страны.

Всемирный день красоты. Проводится с 1995 года по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО).

9-11 сентября - Рош-а-Шана, иудейский праздник, отмечающий начало года в еврейском календаре. В Рош-а-Шана провозглашается царство Бога над всем миром. Ежегодно в этот день Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно случиться с людьми и народами в наступающем году.

100 лет назад родился Адашкевич Сергей Александрович, белорусский скульптор. Работал в области станковой и монументальной скульптуры. Участвовал в декоративном оформлении Главпочтамта, павильона Беларуси на ВДНХ СССР и др.

65 лет назад родился Абразевич Иван Константинович, белорусский хормейстер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1997). С 1976 г. хормейстер хоровой капеллы Дома культуры Управления бытового обслуживания населения Мингорисполкома, в 1977 и с 1979 главный хормейстер Национального академического народного хора Беларуси им.Г.Цитовича. Руководитель телевизионных программ "Звонкие голоса Беларуси", "Полесская свадьба" и др.

190 лет наза родился Толстой Лев Николаевич, русский писатель. Автор романа-эпопеи "Война и мир", романов "Анна Каренина", "Воскресение", повестей "Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", драм "Власть тьмы", "Живой труп" и др. Умер в 1910 г.

10 сентября

Всемирный день предотвращения самоубийств. Отмечается по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

95 лет назад родился Бирилло Николай Васильевич, белорусский языковед, член-корреспондент (1972), академик НАН Беларуси (1977), доктор филологических наук (1969), профессор (1971), заслуженный деятель науки Беларуси (1978). Автор более 110 научных работ, которые посвящены вопросам белорусской диалектологии, современного белорусского литературного языка и культуры речи. Лауреат Государственной премии СССР (1971). Умер в 1992 г.

85 лет назад родился Хрунов Евгений Васильевич, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза (1969). Умер в 2000 г.

85 лет назад родился Лагерфельд Карл, всемирно известный кутюрье, ведущий дизайнер дома "Шанель".

70 лет назад родился Костолевский Игорь Матвеевич, российский артист театра и кино, народный артист Российской Федерации (1996). С 1973 г. в Московском театре им.Маяковского. Снимался в фильмах "А зори здесь тихие...", "Звезда пленительного счастья", "И это все о нем", "Тегеран-43" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2000).

50 лет назад родился Ричи Гай, британский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Снял фильмы "Карты, деньги и два ствола", "Большой куш" и др.

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