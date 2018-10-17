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Картина дня: повышение пенсий с ноября, генетические паспорта и тестовая зона 5G

Общество 17.10.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 16 октября

Программа социально-экономического развития страны на ближайшие годы, принятая на V Всебелорусском народном собрании в 2016 году, непоколебима, она должна быть выполнена, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом. Александр Лукашенко поставил задачву активнее развивать импортозамещение и бороться с посредничеством.

Александр Лукашенко и Сергей Румас
Александр Лукашенко и Сергей Румас

Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября, такое поручение дал глава государства Александр Лукашенко. Правительство Беларуси также готовит перечень мер, направленных на повышение доходов низкооплачиваемых категорий работников.

Показатель инфляции в Беларуси в 2018 году сохранится в коридоре до 6%, рассказал журналистам премьер-министр Сергей Румас после доклада главе государства Александру Лукашенко. Рост белорусской экономики по итогам трех кварталов текущего года стабилизировался на уровне 3,7%. Программа деятельности правительства Беларуси на период до 2020 года будет внесена в парламент до 18 октября.

Сергей Румас
Сергей Румас

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №408 об утверждении состава Республиканского организационного комитета по празднованию 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Сейчас идет тестирование базы не занятых в экономике. В ближайшее время, в конце октября - начале ноября, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич планирует выехать в регионы для анализа результатов.

Палата представителей Беларуси приняла в первом чтении законопроект об изменении закона о вспомогательных репродуктивных технологиях. Белорусские депутаты также приняли в первом чтении поправки в закон о трансплантации. В Беларуси планируется существенно расширить перечень документов, на основании которых можно находиться в пределах пограничной зоны, законопроект о внесении изменения в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности прошел первое чтение в Палате представителей.

Во время заседания
Во время заседания

Тестовая зона 5G появится в Беларуси до конца года, сообщил генеральный директор beCloud Олег Седельник в интервью БЕЛТА. Связь 4G появится в минском метро в апреле 2019 года.

ВВП Беларуси в январе-сентябре 2018 года вырос на 3,7%. Промпроизводство в Беларуси в январе-сентябре увеличилось на 6,8%. Реальные денежные доходы белорусов в январе-августе выросли на 7,8%.

Представительство Госбанка развития Китая открылось в Минске. Это позволит активизировать белорусско-китайское взаимодействие и реализовать новые крупные проекты в сфере экономики, инвестиций, инфраструктуры, заявил заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц на официальной церемонии открытия представительства Госбанка Китая.

Вывеску представительства открывают заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич, заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, вице-президент Государственного банка развития Китая Лю Цзинь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин
Вывеску представительства открывают заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Матусевич, заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, вице-президент Государственного банка развития Китая Лю Цзинь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин

ЕАБР готовит изменения в программу реформ по кредиту ЕФСР для Беларуси.

ЕБРР назначил Маттео Патроне управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа. Он будет работать в Киеве и отвечать за группу стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Маттео Патроне. Фото ЕБРР
Маттео Патроне. Фото ЕБРР

На Мозырский НПЗ доставили партию итальянских агрегатов для комплекса гидрокрекинга. Инвестпроект уже назвали одним из самых масштабных и дорогостоящих в истории Мозырского НПЗ, общая стоимость возводимого комплекса - более $1,2 млрд.

На Нежинском горно-обогатительном комбинате начался монтаж первого стволопроходческого комплекса SBR.

"Штадлер Минск" до конца года запустит новый производственный корпус, сообщил директор предприятия Филипп Бруннер. Первый состав для минского метро "Штадлер Минск" выпустит также до конца года.

На предприятии
На предприятии

Методика Беларуси по оценке потребления алкоголя признана одной из лучших в Еврорегионе.

Белорусские потребители считают необходимым отмечать товары категории "органик" специальной маркировкой. Это следует из итогов социологического исследования "Отношение белорусов к продуктам органического сельского хозяйства".

В Беларуси выдано почти 13 тыс. генетических паспортов, сообщила заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Ирма Моссэ.

Минск вошел в тройку самых чистых городов мира.

Минск. Фото из архива
Минск. Фото из архива

ИНТЕРВЬЮ: Электронный учет древесины и безотходная деревообработка - как будет развиваться лесная отрасль.

Министерство юстиции лишило лицензии агентство недвижимости ООО "Статус риэлт".

Суд смягчил наказание бизнесмену, директору и соучредителю ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александру Кныровичу.

Обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника в Минске забыл поставить пулемет на предохранитель.

Белорусская спортсменка Елизавета Дорц завоевала серебряную медаль в толкании ядра на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

Елизавета Дорц. Фото НОК Беларуси
Елизавета Дорц. Фото НОК Беларуси

В США на 66-м году жизни умер программист и бизнесмен Пол Аллен, который вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft.

Пол Аллен. Фото AP
Пол Аллен. Фото AP

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Анонсы на 17 октября

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, посвященная 75-летию уничтожения Минского гетто (Гуляко Леонид Павлович - Уполномоченный по делам религий и национальностей). Начало в 14.30.

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Выездной пресс-брифинг: "О старте акции "Молодежный марафон "Комсомолу - 100: эстафета поколений", приуроченный к 100-летию ВЛКСМ (представители Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию ВЛКСМ, Белорусского республиканского союза молодежи). Место проведения: Республиканский дом молодежи (г.Минск, ул.К.Маркса, 40). Начало в 15.00.

Хоккеисты минской "Юности" в матче Лиги чемпионов примут финский ТПС из Турку. Игра пройдет на льду "Чижовка-Арены", начало в 19.00.

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125 лет назад родился Владомирский (наст. Малейко) Владимир Иосифович, актер, народный артист Беларуси (1938) и СССР (1955). В 1924-59 гг. актер Белорусского театра им.Я.Купалы (в 1944 г. возглавлял фронтовую театральную бригаду). Среди ролей: Гушка ("Отечество" К.Чорного), Тристан ("Собака на сене" Лопе де Веги), Иван Коломийцев ("Последние" М.Горького) и др. Снимался в фильмах "Кто смеется последним", "Полесская легенда", голос актера часто звучал по радио. Умер в 1971 г.

110 лет назад родился Трепель Абрам Ефимович, актер и режиссер, заслуженный артист Беларуси (1938). С 1926 г. работал в Государственном еврейском театре БССР, в 1949-58 гг. в Белорусском театре им.Я.Купалы, Белгосэстраде, на Республиканской студии телевидения. В 1950-55 и с 1959 г. режиссер любительских коллективов. Характерный актер, искусству которого присущи тонкий юмор, искренность, пластическая выразительность. Умер в 1969 г.

110 лет назад родился Бурдейный Алексей Семенович, генерал-полковник (1961), Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну был на фронте с июня 1941 г. Участник обороны Львова, Киева, Харькова, боев под Воронежем, Сталинградской и Курской битв. С осени 1943 г. воевал на Западном, 3-м Белорусском фронтах. Танковый корпус под командованием А.Бурдейного 26.06.1944 г. западнее Орши перерезал железную дорогу и шоссе Москва-Минск, освобождал Оршу; 3.07.1944 г. первым ворвался в Минск. Участник освобождения Литвы, боев в Восточной Пруссии. До 1974 г. находился на высших командных и административных должностях в Советской Армии. Почетный гражданин Минска. Умер в 1987 г.

55 лет назад родился Фурман Александр Маркович, артист балета, заслуженный артист Беларуси (1999). В 1981-2005 гг. солист Национального академического Большого театра оперы и балета. Среди партий: Филипп ("Тиль Уленшпигель" Е.Глебова), Макбет ("Макбет" В.Кузнецова), Юноша ("Лебединое озеро" П.Чайковского) и др.

280 лет назад родился Болотов Андрей Тимофеевич, русский писатель и естествоиспытатель, один из основоположников агрономической науки. Автор мемуарных записок "Жизнь и приключения Андрея Болотова", принесших ему литературную известность. Умер в 1833 г.

45 лет назад родился Безруков Сергей Витальевич, российский актер театра и кино, народный артист России (2008). Снимался в фильмах "Бригада", "Мастер и Маргарита", "Каникулы строгого режима" и др. Лауреат многих российских театральных и кино- премий.

100 лет назад образовано Чешское телеграфное агентство (ЧТК).

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