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Картина дня: повышение зарплат бюджетникам, программные кассы и "Купалье" в Александрии

Общество 08.07.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 7 июля

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в восьмой раз проходит в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра. Связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше любых политических интересов и амбиций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на празднике. Также глава государства отметил, что на свою малую родину приезжает с большим трепетом, чувством радости и гордости.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Купалье" в Александрии.

В Беларуси во втором полугодии повысят зарплаты работников бюджетных организаций, сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Тарифная ставка будет увеличена и использованы другие механизмы, предусматривающие рост зарплаты.

Беларусь и Россия планируют до 1 августа разработать дорожную карту поэтапного снижения тарифов на услуги роуминга между операторами связи двух стран.

Бизнес в Беларуси с 7 июля может использовать программные кассы для приема денег. Положение о требованиях к программной кассовой системе и программной кассе утверждено постановлением Министерства по налогам и сборам от 29 марта 2018 года №10.

Презентация почтового проекта "Адмиралы военно-морского флота, уроженцы Беларуси" прошла в Доме Москвы в Минске.

В Брестской области сданы в эксплуатацию еще три жилых дома, построенные с технико-экономической помощью Китая.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Жеребьевка финалистов национального отборочного тура детского "Евровидения-2018".

В Барановичах женщина родила ребенка на перроне автовокзала, у нее произошли стремительные роды. Состояние женщины и ребенка удовлетворительное, сообщил первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Корнелюк.

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Полноконтактный конный турнир станет эксклюзивом фестиваля "Наш Грюнвальд" в Дудутках.

Правоохранители пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь. Члены организации (всего, по данным следствия, в нее входил 31 человек) занимались преступной деятельностью с марта 2015 года по сентябрь 2017-го.

Александра Саснович одержала третью победу на Уимблдонском теннисном турнире.

Белорус Алексей Александрович победил в толкании ядра на чемпионате Европы (U-18) в венгерском Дьере.

Американская баскетболистка Рейчел Териот возвращается в "Цмокi-Мiнск".

Спасатели пробурили более 100 отверстий в поверхности пещеры Кхао Луанг в Таиланде, чтобы добраться до 12 юных футболистов и их тренера, которые находятся там уже две недели.

В Японии из-за ливней погибли десятки человек.

Кабинет британских министров согласовал стратегию по Brexit.

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Анонсы на 8 июля

Парламентская делегация Беларуси во главе с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком примет участие в 27-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет в Берлине 7-11 июля.

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") проходит 7-8 июля в агрогородке Александрия Шкловского района на берегу Днепра.

В Бресте на площади Ленина состоится спортивный фестиваль "Брест - город футбольных традиций". В программе праздника - выставка редкой футбольной атрибутики, торжественная церемония награждения победителей юношеских первенств Беларуси по футболу, городской этап областной профилактической акции "Молодежь за безопасность и правопорядок". Начало в 11.00.

В Барановичах состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В программе - возложение цветов у памятных мест, общегородской праздник в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Начало церемонии возложения цветов к Вечному огню у памятника воинам и партизанам, освобождавшим Барановичи, в 10.00.

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Знаменательные даты 9 июля

45 лет назад родился Павлов Александр Валерьевич, белорусский спортсмен (борьба греко-римская), мастер спорта СССР (1989), заслуженный мастер спорта Беларуси (1996). Серебряный призер XXVI Олимпийских игр (1996). Серебряный призер чемпионата мира (1994), чемпионата Европы среди юниоров (1992). Многократный чемпион Беларуси.

85 лет назад родилась Кириенко Зинаида Михайловна, российская актриса кино, народная артистка РСФСР (1977). Снималась в фильмах "Тихий Дон", "Судьба человека", "Любовь земная", "Судьба" и др.

85 лет назад родился Климов Элем Германович, российский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России (1976), народный артист Российской Федерации. Среди фильмов: "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "Агония", "Прощание", "Иди и смотри" и др. Умер в 2003 г.

80 лет назад родилась Ахеджакова Лия Меджидовна, российская артистка театра и кино, народная артистка Российской Федерации (1994). Снималась в фильмах "Служебный роман", "Гараж", "Небеса обетованные" и др.

40 лет назад родился Дюжев Дмитрий Петрович, российский актер театра и кино, кинорежиссер. Народный артист Карачаево-Черкесской Республики. В числе известных актерских работ такие фильмы, как "Жмурки", "Остров", "Мне не больно", телесериал "Бригада" и другие.

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