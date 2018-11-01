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Картина дня: предложения Лукашенко на форуме по безопасности, топ-10 задач для правительства и дома по $300 за метр

Общество 01.11.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 31 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на открытии встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, что в настоящее время нет более важного вопроса, чем сохранение мира на планете. Александр Лукашенко отмечает рост сторонников идеи запуска нового международного переговорного процесса. Президент Беларуси озвучил конкретные предложения по обеспечению мира в восточных регионах Украины. Александр Лукашенко предлагает сделать Восточную Европу трансграничным поясом стабильности и взаимодействия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в недалеком будущем кибертерроризм будет не менее опасен, чем ядерное оружие.

Участники встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности отмечают важность минской площадки для переговоров по урегулированию международных конфликтов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на постепенное улучшение отношений между Беларусью и США, об этом он заявил на встрече с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Аароном Уэссом Митчеллом. Беларусь и США продолжат работу по возврату послов, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Александр Лукашенко и Аарон Уэсс Митчелл
Александр Лукашенко и Аарон Уэсс Митчелл

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас назвал топ-10 задач для правительства на заседании Палаты представителей. В Беларуси планируется реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил Сергей Румас. Планируется расширить возможности для руководителей бюджетных организаций по стимулированию работников, в том числе с учетом отраслевой специфики. Программу семейного капитала предлагается продлить до 2024 года и модернизировать.

Сергей Румас
Сергей Румас

Бюджет прожиточного минимума с 1 ноября повышается до Br214,21. С 1 ноября повышаются детские пособия, также вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, доплаты. Новые размеры минимальных потребительских бюджетов установлены в Беларуси.

Беларусь может получить седьмой транш Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в первом квартале 2019 года, сообщил министр финансов Максим Ермолович. Беларусь планирует получить от России $630 млн на рефинансирование госдолга в 2019 году.

Внешний госдолг Беларуси с начала года уменьшился на 1,1% до $16,5 млрд. Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-сентябре составил Br3,4 млрд.

Объемы строительства жилья для многодетных в ближайшие три года существенно вырастут, сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на совместном заседании двух палат парламента. В Беларуси намерены строить частные дома, где квадратный метр будет стоить $300 в эквиваленте без отделки.

В Беларуси реализуют пилотный проект в формате "где живу, там и работаю".

Тарифы на ЖКУ в 2019 году вырастут не более чем на $5 в эквиваленте.

Национальную рамку квалификаций планируется утвердить в Беларуси к 2021 году, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Лучшие фото БЕЛТА в октябре.

Результат ЦТ будет отражать реальный уровень знаний абитуриента. Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк рассказал о преимуществах новой методики обработки ЦТ, о том, почувствуют ли изменения сами абитуриенты, повлияет ли это на конкурс и проходные баллы в белорусских вузах. Минимальный проходной порог в белорусских вузах повысится.

В Беларуси поддержат инициативу Евросоюза по сокращению мелкого пластика в быту.

Авиакомпания "Белавиа" рассчитывает получить разрешение на осуществление регулярных рейсов в Мюнхен в 2019 году. В ближайшие два года "Белавиа" планирует пополнить свой авиапарк пятью новыми самолетами Embraer и шестью самолетами Boeing 737 МАХ.

РЕПОРТАЖ: Национальный аэропорт Минск готовится к открытию второй взлетной полосы.

Дан старт 11-й Белорусской антарктической экспедиции.

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IV Республиканский социальный форум "Развитие межведомственного и межсекторного сотрудничества как условие обеспечения системного подхода в решении социальных задач" пройдет в Минском международном образовательном центре им. Й.Рау (пр-т газеты "Правда", 11). В 10.10 в клубной комнате состоится брифинг для журналистов.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Об итогах участия белорусских книгоиздателей в 63-й Белградской международной книжной выставке". Участие принимают: Черота Алексей Иванович - заместитель директора РИУ "Издательский дом "Звязда", главный редактор журнала "Нёман"; Калистратова Виктория Викторовна - директор УП "Народная асвета"; Маланяк Игорь Николаевич - директор ОАО "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа"; Кажуро Виктор Викторович - член Союза писателей Беларуси, преподаватель белорусского языка и литературы УО "Вилейская гимназия № 2".

Хоккеисты минского "Динамо" примут китайский "Куньлунь" из Пекина в матче чемпионата КХЛ. Игра состоится на льду "Минск-Арены", начало в 19.30.

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Католический праздник - Поминовение всех усопших верников. День памяти (Деды).

85 лет назад родился Каспаров Константин Николаевич, белорусский альпинист; один из основоположников альпинизма в Беларуси, кандидат технических наук (1975). Совершал восхождения в горах Кавказа, Памира, Тянь-Шаня, Алайском, Туркестанском и Зеравшанском хребтах Памиро-Алая, в т.ч. восхождения высшей категории трудности (пик Ленина, Памир, 1958); первое высотное восхождение в Беларуси (пик Коммунизма, Памир, 1974), траверс вершин Мария-Мирали-Чимтарга-Энергия (Памир, 1973) - 4-е место на первенстве СССР, вершина Далар (Кавказ, 1966) - 1-е место в чемпионате общества "Труд". Неоднократно поднимался на вершины Казбек (1950-90) и Эльбрус (1955-79) на Кавказе.

175 лет назад родился Антокольский Марк Матвеевич, русский скульптор. Автор рельефов, станковых и моментальных фигур (Иван Грозный, Петр Первый, Ярослав Мудрый, Ермак), фигур-символов ("Спиноза", "Мефистополь"). Умер в 1902 г.

105 лет назад родился Ланкастер Берт, американский киноактер. Обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус", призер Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Снимался в фильмах "Пловец", "Сладкий запах успеха", "Нюрнбергский процесс" и др. Умер в 1994 г.

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