Картина дня: предложения по назначениям в правительстве, стрельба по милиционерам и что нужно менять в туризме

ВЧЕРА

Картина дня. 17 августа

Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по замене иных должностных лиц.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Совета Республики Михаил Мясникович

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете. "Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать", - сказал глава государства.

Во время совещания

Новый временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур прибыла в Минск.

Стрелявший по милиционерам житель Ивацевичского района обезврежен и задержан, сообщили в МВД. 57-летний неработающий житель деревни Бобровичи, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья. В результате был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, ранен и госпитализирован.

Далеко не по всем направлениям летать из соседних стран туристам выгоднее, чем из Беларуси. Такое мнение высказал председатель Республиканского союза туристической индустрии (РСТ) Филипп Гулый во время круглого стола "Что и почему нужно менять в сфере туризма" в пресс-центре БЕЛТА.

Заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, председатель Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый и правовой партнер Республиканского союза туристической индустрии, адвокат Минской городской коллегии адвокатов Юлия Куцер

"Белавиа" продала 40 992 билета из предложенных по акции 69 117, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании. Распродажа билетов стоимостью от 50 евро плюс таксы и сборы проводилась 16 августа с 0.01 до 23.59. Больше всего мест было продано на рейсы в Сочи, Тель-Авив, Стамбул, Барселону и Прагу.

В Беларуси предлагается ввести обязательную сертификацию турфирм, сообщил заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Виталий Грицевич

Как белорусским городам стать мобильнее. Белорусские города все активнее приобщаются к мировым тенденциям и практикам по улучшению городской мобильности. В том числе через участие в Европейской неделе мобильности (ЕНМ). Нынешние мероприятия пройдут 16-22 сентября, регистрация участников продолжится до 16 сентября. А пока самое время сравнить, что изменилось в подходах городских администраций к организации комфортной среды обитания.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает сформировать инвестиционный фонд для финансирования мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом сообщила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Минжилкомхоза Марина Толстик.

РЕПОРТАЖ: Как готовится к учебному году многодетная семья.

Наиболее неблагоприятная ситуация по численности иксодовых клещей отмечается в шести зеленых зонах Минска. В списке значатся лесные массивы у Цнянского водохранилища в районе Цны, МКАД и ул. Мирошниченко (2 экземпляра на кв.км), Степянский и Слепянский лесные массивы (5-5,5), лес в Дражне (до 9), лесопарки по ул. Копиевича- Огинского (до 1,5) и по ул. Никифорова-Руссиянова.

Средневековая шахматная фигура найдена во время раскопок в Старом замке в Гродно. Шахматная фигура, скорее всего, пешка, сделана из рога. Предварительно датируют находку XIV веком.

Средневековая шахматная фигура, найденная во время раскопок

ВИДЕО: Целебные свойства спелеолечения. Корреспонденты БЕЛТА спустились под землю на глубину в 400 м, чтобы узнать о целебных свойствах спелеолечения.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-й номер рейтинга WTA) пробилась в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати.

Арина Соболенко. Фото Фото Jimmie48 tennis photography

Паралимпиец Игорь Бокий завоевал четвертую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию в Дублине (Ирландия). В финальном заплыве на 400 м вольным стилем белорус выступал в категории S13 и показал результат 4 мин. 01,12 сек.

Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков БАТЭ после матча плей-офф Лиги чемпионов с голландским ПСВ 21 августа.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 августа

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Ярмарки "Пора в школу!" состоятся у Дворца спорта 18-19 августа с 10.00 до 18.00. В это же время будет проходить восьмая ярмарка стоковых непродовольственных товаров. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров к школе: стильную одежду и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, а также другие непродовольственные товары по сниженным ценам.

18 августа с 12.00 до 17.00 на территории Верхнего города состоится праздник украинской культуры.

18 августа Минский зоопарк приглашает на праздничную программу "С Днем рождения, зоопарк!".

Праздник корейской культуры пройдет 19 августа с 13.00 до 17.00 в Верхнем городе Минска.

Велопарад девушек и конкурс "ВелоМисс" пройдут 19 августа в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 августа

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Республике Беларусь - День военно-воздушных сил.

Всемирный день гуманитарной помощи. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года с целью воздать должное работникам гуманитарных организаций системы ООН и тем, кто погиб, оказывая помощь другим.

135 лет назад родилась Шанель Габриэль, французский модельер женской одежды, основательница модного Дома Шанель в Париже. Умерла в 1971 году.

80 лет назад Верховный Совет СССР принял Закон о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик.

35 лет назад в Минске введен в действие автовокзал "Восточный".

20 августа

205 лет назад родился Соллогуб Владимир Александрович, русский писатель. Автор повестей "Лев", "Медведь", "Тарантас", рассказов "Собачка", "Воспитанница" и др. Оставил воспоминания об А.С.Пушкине, Н.В.Гоголе, М.Ю.Лермонтове. Умер в 1882 году.

120 лет назад родился Маневич Лев Ефимович, военный разведчик, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1965, посмертно). Один из организаторов антифашистского подполья, руководитель подпольной организации в концлагере Эбензе (Австрия). Освобожден 6 мая 1945 году американскими войсками и в том же году умер от истощения.

100 лет назад был принят декрет СНК "Об отмене прав частной собственности на недвижимости в городах".

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