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Картина дня: предложения по назначениям в правительстве, стрельба по милиционерам и что нужно менять в туризме

Общество 18.08.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 17 августа

Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по замене иных должностных лиц.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Совета Республики Михаил Мясникович
Председатель КГБ Валерий Вакульчик, министр иностранных дел Владимир Макей, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Совета Республики Михаил Мясникович

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете. "Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать", - сказал глава государства.

Во время совещания
Во время совещания

Новый временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур прибыла в Минск.

Стрелявший по милиционерам житель Ивацевичского района обезврежен и задержан, сообщили в МВД. 57-летний неработающий житель деревни Бобровичи, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья. В результате был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, ранен и госпитализирован.

Далеко не по всем направлениям летать из соседних стран туристам выгоднее, чем из Беларуси. Такое мнение высказал председатель Республиканского союза туристической индустрии (РСТ) Филипп Гулый во время круглого стола "Что и почему нужно менять в сфере туризма" в пресс-центре БЕЛТА.

Заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, председатель Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый и правовой партнер Республиканского союза туристической индустрии, адвокат Минской городской коллегии адвокатов Юлия Куцер
Заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, председатель Республиканского союза туриндустрии Беларуси Филипп Гулый и правовой партнер Республиканского союза туристической индустрии, адвокат Минской городской коллегии адвокатов Юлия Куцер

"Белавиа" продала 40 992 билета из предложенных по акции 69 117, сообщили корреспонденту БЕЛТА в авиакомпании. Распродажа билетов стоимостью от 50 евро плюс таксы и сборы проводилась 16 августа с 0.01 до 23.59. Больше всего мест было продано на рейсы в Сочи, Тель-Авив, Стамбул, Барселону и Прагу.

В Беларуси предлагается ввести обязательную сертификацию турфирм, сообщил заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Виталий Грицевич
Виталий Грицевич

Как белорусским городам стать мобильнее. Белорусские города все активнее приобщаются к мировым тенденциям и практикам по улучшению городской мобильности. В том числе через участие в Европейской неделе мобильности (ЕНМ). Нынешние мероприятия пройдут 16-22 сентября, регистрация участников продолжится до 16 сентября. А пока самое время сравнить, что изменилось в подходах городских администраций к организации комфортной среды обитания.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает сформировать инвестиционный фонд для финансирования мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом сообщила начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Минжилкомхоза Марина Толстик.

РЕПОРТАЖ: Как готовится к учебному году многодетная семья.

Наиболее неблагоприятная ситуация по численности иксодовых клещей отмечается в шести зеленых зонах Минска. В списке значатся лесные массивы у Цнянского водохранилища в районе Цны, МКАД и ул. Мирошниченко (2 экземпляра на кв.км), Степянский и Слепянский лесные массивы (5-5,5), лес в Дражне (до 9), лесопарки по ул. Копиевича- Огинского (до 1,5) и по ул. Никифорова-Руссиянова.

Средневековая шахматная фигура найдена во время раскопок в Старом замке в Гродно. Шахматная фигура, скорее всего, пешка, сделана из рога. Предварительно датируют находку XIV веком.

Средневековая шахматная фигура, найденная во время раскопок
Средневековая шахматная фигура, найденная во время раскопок

ВИДЕО: Целебные свойства спелеолечения. Корреспонденты БЕЛТА спустились под землю на глубину в 400 м, чтобы узнать о целебных свойствах спелеолечения.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (34-й номер рейтинга WTA) пробилась в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в американском Цинциннати.

Арина Соболенко. Фото Фото Jimmie48 tennis photography
Арина Соболенко. Фото Фото Jimmie48 tennis photography

Паралимпиец Игорь Бокий завоевал четвертую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию в Дублине (Ирландия). В финальном заплыве на 400 м вольным стилем белорус выступал в категории S13 и показал результат 4 мин. 01,12 сек.

Бесплатная электричка довезет в Минск болельщиков БАТЭ после матча плей-офф Лиги чемпионов с голландским ПСВ 21 августа.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 августа

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Ярмарки "Пора в школу!" состоятся у Дворца спорта 18-19 августа с 10.00 до 18.00. В это же время будет проходить восьмая ярмарка стоковых непродовольственных товаров. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров к школе: стильную одежду и обувь, письменные и канцелярские принадлежности, сумки и ранцы, развивающие игры, а также другие непродовольственные товары по сниженным ценам.

18 августа с 12.00 до 17.00 на территории Верхнего города состоится праздник украинской культуры.

18 августа Минский зоопарк приглашает на праздничную программу "С Днем рождения, зоопарк!".

Праздник корейской культуры пройдет 19 августа с 13.00 до 17.00 в Верхнем городе Минска.

Велопарад девушек и конкурс "ВелоМисс" пройдут 19 августа в Минске.

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Знаменательные даты 19 августа

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В Республике Беларусь - День военно-воздушных сил.

Всемирный день гуманитарной помощи. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 2008 года с целью воздать должное работникам гуманитарных организаций системы ООН и тем, кто погиб, оказывая помощь другим.

135 лет назад родилась Шанель Габриэль, французский модельер женской одежды, основательница модного Дома Шанель в Париже. Умерла в 1971 году.

80 лет назад Верховный Совет СССР принял Закон о гражданстве Союза Советских Социалистических Республик.

35 лет назад в Минске введен в действие автовокзал "Восточный".

20 августа

205 лет назад родился Соллогуб Владимир Александрович, русский писатель. Автор повестей "Лев", "Медведь", "Тарантас", рассказов "Собачка", "Воспитанница" и др. Оставил воспоминания об А.С.Пушкине, Н.В.Гоголе, М.Ю.Лермонтове. Умер в 1882 году.

120 лет назад родился Маневич Лев Ефимович, военный разведчик, комбриг (1938), Герой Советского Союза (1965, посмертно). Один из организаторов антифашистского подполья, руководитель подпольной организации в концлагере Эбензе (Австрия). Освобожден 6 мая 1945 году американскими войсками и в том же году умер от истощения.

100 лет назад был принят декрет СНК "Об отмене прав частной собственности на недвижимости в городах".

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