Картина дня: предварительные итоги выборов, детский сад будущего и Великий пост

ВЧЕРА

Картина дня. 19 февраля

В местные Советы в Беларуси избраны 18 110 депутатов, такая информация опубликована на сайте ЦИК. Местные Советы депутатов 28-го созыва полноценно заработают в течение месяца. Председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила хорошую работу команд кандидатов в депутаты на местных выборах.

Александр Худолеев освобожден от должности заместителя министра по чрезвычайным ситуациям и назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Еще одним указом Александр Лукашенко назначил Анатолия Долголевца заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Сергей Жилинский назначен начальником Института пограничной службы.

Министерство финансов Беларуси рассчитывает на привлечение на международных рынках капитала $1 млрд ежегодно, сообщил первый заместитель министра финансов Максим Ермолович в журнале "Финансы, учет, аудит". Министерство финансов рассчитывает вернуться к переговорам с МВФ по новой кредитной программе в 2020-2021 годах.

Минский автозавод за три года поставил более 1 тыс. автобусов в российские города, которые с 14 июня по 15 июля 2018 года будут принимать чемпионат мира по футболу. Один из последних контрактов рассчитан на 100 автобусов для Самары.

Фото ОАО "МАЗ"

Беларусь планирует в I полугодии сертифицировать пять птицефабрик для поставок в Китай, сообщил на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов. Экспорт продукции предприятий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в США в 2017 году вырос на 46%, рассказал Алексей Богданов. Предприятия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в 2017 году нарастили экспорт продукции в Грузию в 2,9 раза. Беларусь планирует открыть предприятия для поставок мяса птицы в страны ЕС.

Совет по развитию предпринимательства направил на имя премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова предложения о деятельности общественно-консультативных советов при госорганах и организациях.

РЕПОРТАЖ: Финансовый стартап от государства: брестчанин получил субсидию и открыл автошколу.

Детский сад будущего построили в микрорайоне Новая Боровая под Минском. Инновационный проект представили 19 февраля. Детская площадка на улице укомплектована современными игровыми комплексами, в том числе создан городок для изучения правил дорожного движения. Одно из новшеств - мини-огород, где малыши будут выращивать различные растения.

У православных верующих 19 февраля начался Великий пост - время молитв, служб, духовных и телесных подвигов, которое завершается торжеством Светлого Христова Воскресения - Пасхой.

Оператор life:) с 1 марта повысит стоимость услуг связи.

Поиски Максима Мархалюка в Беловежской пуще продолжаются, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Обрядовый праздник зазывания весны "Чырачка" в агрогородке Тонеж.

Машинист электрички умер на подъезде к Жодино, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

Сильные морозы прогнозируются в Беларуси на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. До 13 градусов мороза ожидается в Беларуси 20 февраля.

Белорус Максим Мирный поднялся на 36-е место в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. 18 февраля Максим проводил свой 100-й финальный матч в карьере, выиграв вместе с австрийским теннисистом Филиппом Освальдом парный турнир в Нью-Йорке.

Филипп Освальд и Максим Мирный. Фото Белорусской теннисной федерации

Белорусская грация Екатерина Галкина завоевала три награды на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который прошел в Москве, сообщили в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Итоги 19 февраля. Медальный зачет Олимпийских игр.

Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 на 20 февраля.

Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал состав на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пхенчхане. Начало гонки состоится 20 февраля в 14.15 по минскому времени.

Норвежский конькобежец Хавард Лоренцен победил на олимпийской дистанции 500 м, белорус Игнат Головатюк стал 22-м.

Надежда Скардино и Дарья Домрачева

Норвежцы победили в олимпийских командных соревнованиях на большом трамплине.

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Бобслеисты Канады и Германии разделили олимпийское золото в соревнованиях мужских двоек.

Фото Синьхуа - БЕЛТА

Канадские фигуристы установили мировой рекорд в короткой программе в танцах на льду на ОИ-2018.

Тесса Вирчу и Скотт Моир. Фото Синьхуа - БЕЛТА

Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого, по предварительной информации, были обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане.

Фото ТАСС

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 февраля

Постоянные полномочные представители государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества обсудят в Минске проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О работе Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь на современном этапе", приуроченная ко Дню работников землеустроительной и картографо-геодезической службы (21.02) (Гаев Андрей Анатольевич - председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь). Начало в 10.00.

Постоянная комиссия Палаты представителей по труду и социальным вопросам проведет заседание круглого стола на тему "О перспективах развития и законодательного регулирования социального предпринимательства в Республике Беларусь". В заседании примут участие представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Министерства по налогам и сборам, Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства образования, Национального центра законодательства и правовых исследований, Дортмундского международного образовательного центра, эксперты в сфере социального предпринимательства и др. Перед началом заседания планируется интервью депутата Палаты представителей Стативко Ж.В. Начало в 10.00, к.359.

В 15.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Повышение эффективности использования энергоресурсов в рамках реализации задач Государственной программы "Энергосбережение".

В 14.00 в пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "О подготовке и проведении XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки". Участие принимают: Павлова Елена Савельевна - начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Республики Беларусь; представитель ОАО "Белкнига".

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 20-22 февраля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 февраля

В Республике Беларусь - День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы.

Международный день родного языка. Провозглашен на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Отмечается ежегодно под эгидой ЮНЕСКО с 2000 года. Инициатива направлена на признание и поощрение использования родных языков, особенно языков национальных меньшинств.

80 лет назад родился Котляров Изяслав Григорьевич, белорусский поэт. Автор поэтических сборников "Друзья мои - свидетели мои", "А душа и в молитве болит" и др. Пишет для детей. Автор искусствоведческих статей о творчестве белорусских художников.

75 лет назад родился Солохина Ада Ивановна, белорусский художник декоративно-прикладного искусства. Автор гобеленов "Осенний мотив", "Песня планет", "Полесский край" и др.

290 лет назад родился Петр III (Петр Федорович) (1728-1762), российский император в 1761-1762 гг. Умер в 1762 г.

75 лет назад родилась Улицкая Людмила Евгеньевна, российская писательница, сценарист. Автор сборников рассказов "Люди нашего царя", "Сто пуговиц", повестей "Сонечка", "Медея и ее дети" и др. Обладатель многих престижных наград в области литературы.

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