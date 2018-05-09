Картина дня: презентация II Европейских игр, инициативы ГАИ и первая десятка финалистов "Евровидения"

ВЧЕРА

картина дня 8 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с руководством китайской корпорации "СИТИК Групп", делегация которой во главе с ее президентом Ван Цзюном посещает Беларусь 7-10 мая.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало, на которой обсуждалась работа и развитие судебной системы. На встрече Александр Лукашенко заявил о недопустимости послабления ответственности в отношении распространителей наркотиков.

Презентация II Европейских игр и минского ЧМ по баскетболу (U-17) состоялась в Брюсселе.

МВД вынесло на общественное обсуждение проект изменений в закон "О дорожном движении".

Фото из архива

ГАИ инициирует отказ от бессрочных водительских удостоверений с 2020 года.

Строительство завода ООО "Амкодор-Маш" началось в поселке Колодищи Минского района. Состоялась церемония закладки капсулы в основание будущего предприятия.

Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.

Беларусь получила Br3,1 млн от "налога на Google".

Могилевская епархия передала УВД хоругвь с изображением Белыничской иконы Божией Матери.

30 тыс. тюльпанов высадили в центральном городском парке Гомеля.

Белорусские пловцы выиграли золото на гимназиаде в Марокко.

Андрей Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею.

Первая десятка финалистов определилась на "Евровидении-2018", которое принимает столица Португалии Лиссабон.

СЕГОДНЯ

анонс основных событий 9 мая

Беларусь отметит День Победы.

Возложение венков и цветов к монументу Победы в Минске состоится в 11.00.

Концертная программа, праздничная ярмарка, выставка-ярмарка мастеров народного творчества "Город мастеров" пройдут с 10.00 до 23.00 на площадке у Дворца спорта в Минске.

Всебелорусский легкоатлетический приключенческий "Забег отважных", посвященный Дню Победы, стартует в 12.00 в Минске (площадка у арки парка Победы).

Праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы 2018" начнется в Минске в 21.30 (пл. Победы).

ЗАВТРА

знаменательные даты 10 мая

135 лет назад родился Мавр Янка (наст. Федоров Иван Михайлович) (Латвия), белорусский писатель, заслуженный деятель культуры Беларуси (1968). Один из зачинателей белорусской детской литературы. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972). Умер в 1971 году.

95 лет назад родился Алиев Гейдар Алиевич, советский и азербайджанский государственный и партийный деятель. Президент Азербайджана с 1993 по 2003 год. Дважды Герой Социалистического Труда (1979, 1983). Умер в 2003 году.

80 лет назад родилась Влади (Полякова-Байдарова) Марина, французская актриса театра и кино. Снималась в фильмах "Колдунья", "Перед потопом" и др. Автор книги о Владимире Высоцком "Владимир, или Прерванный полет".

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