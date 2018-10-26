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Картина дня: Президент о цифровизации, Форум регионов Беларуси и Украины и льготы после армии

Общество 26.10.2018 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 25 октября

Цифровизация обеспечит более эффективную работу реального сектора экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время доклада первого заместителя премьер-министра Александра Турчина. Масштабное совещание с участием Президента Беларуси по развитию цифровой экономики в стране пройдет в I квартале 2019 года, сообщил Александр Турчин.

Александр Лукашенко и Александр Турчин
Александр Лукашенко и Александр Турчин

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством.

I Форум регионов Беларуси и Украины открылся в Гомеле. На заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, которое стало частью программы Форума, были подписаны девять документов на сумму около $10 млн. Еще три документа о межрегиональном сотрудничестве подписаны во время встречи глав областей Беларуси и Украины с руководством Гомельского облисполкома.

Гомельский облисполком заключил соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией
Гомельский облисполком заключил соглашение о межрегиональном сотрудничестве с Запорожской областной государственной администрацией

Украинская сторона готова сделать все для беспрепятственного движения товаров АПК с Беларусью, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета на I Форуме регионов в Гомеле. Перспективным направлением взаимодействия Беларуси и Украины является развитие промышленной кооперации, заявил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Белорусская техника представлена на выставке в Гомеле.

На выставке
На выставке

VI Международный гуманитарный форум на тему "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека" открылся в Баку. Бакинский форум по устойчивому развитию является важной платформой для обмена опытом и мнениями, заявила заместитель председателя Совета Республики Беларуси Марианна Щеткина.

Беларусь обеспокоена намерениями США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Он напомнил, что Беларусь является страной - участником Договора, при этом неукоснительно соблюдает все свои обязательства.

Анатолий Глаз. Фото из архива
Анатолий Глаз. Фото из архива

Прошедшие срочную службу в армии могут получить льготы при поступлении в вузы и ссузы, а также первоочередное право получения жилья в общежитии. Об этом сообщил министр обороны Андрей Равков во время встречи с руководителями республиканских СМИ.

Выступает Андрей Равков
Выступает Андрей Равков

Оптимизация боевого состава и численности Вооруженных Сил является приоритетным направлением строительства белорусской армии до 2020 года, заявил министр обороны Андрей Равков. Он также сообщил, что в Военной академии в ноябре в ходе очередного призыва будет сформирована рота информационных технологий.

Андрей Равков
Андрей Равков

ФОТОРЕПОРТАЖ: Семинар Минобороны с руководителями СМИ "Современное состояние и перспективы развития ВС РБ".

На полигоне
На полигоне

Национальный банк Беларуси утвердил инструкцию о порядке осуществления расчетов посредством банковского платежного обязательства.

Белорусским банкам запретят менять ставки по кредитам в одностороннем порядке и брать плату за некоторые услуги, касающиеся кредитования. Это предусмотрено изменениями в Банковский кодекс, сообщила заместитель начальника главного юридического управления Национального банка Елена Орда в пресс-центре БЕЛТА. Представители Национального банка также прокомментировалии новшества в предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну, которые предусмотрены в обновленном Банковском кодексе.

Во время брифинга
Во время брифинга

С 2019 года плательщики - физические лица могут получить право подавать налоговые декларации в любой налоговый орган на территории Беларуси независимо от места жительства. Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Беларуси, сообщил начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут. В проекте также содержится положение отменить доплату подоходного налога за превышение установленного размера годового дохода от сдачи физическими лицами другим физлицам в аренду, наем жилых и нежилых помещений, машино-мест. Министерство по налогам и сборам Беларуси планирует в декабре запустить мобильное приложение для физлиц на iOS.

В Беларуси определен порядок проведения переписи населения в 2019 году.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает увеличить размер перерасчета за некачественную воду, предоставленную населению.

Департамент охраны МВД Беларуси планирует начать в этом году массовое внедрение новой системы для тревожных групп, сообщил заместитель начальника Департамента охраны МВД Олег Шаблыко.

Фермер из Беларуси получит тысячу евро за заботу о Балтийском море.

Древний челн поднимут со дна Немана.

Авиакомпания "Белавиа" проведет в популярной социальной сети прямой эфир с одним из своих пилотов. В "Белавиа" также сообщили, что в декабре 2018 года авиакомпания должна вывести из эксплуатации воздушное судно в ливрее видеоигры World of Tanks. Сейчас идут переговоры с Wargaming о возможном продлении срока эксплуатации "Танколета".

Фото "Белавиа"
Фото "Белавиа"

Девять обманутых клиентов витебской турфирмы "Лакоста Тур" обратились в милицию. Пострадавшие хотят вернуть свои деньги за несостоявшийся отпуск.

В итальянской Вероне открылся XI Евразийский экономический форум.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Гомеле. Ожидается, что мероприятие также посетит Президент Украины Петр Порошенко.

V Белорусско-французский бизнес-форум пройдет в Минске в гостинице "Европа".

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Итоги участия Национальной сборной команды Республики Беларусь по кикбоксингу в чемпионате Европы по кикбоксингу в Братиславе". Начало в 12.00.

Международный форум женщин-лидеров проходит в Минске.

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Всемирный день аудиовизуального наследия.

86 лет назад родился Земляникин Владимир Михайлович, российский актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Дом, в котором я живу", "Шумный день", "Тишина", "Дураки умирают по пятницам" и др. Умер в 2016 году.

70 лет назад родилась Павленок Галина Ивановна, певица, заслуженная артистка Беларуси (1997), народная артистка Беларуси (2014). С 1980 года ведущая солистка Гомельской областной филармонии. В репертуаре духовная музыка, произведения мировой вокальной классики, произведения современных, в том числе белорусских композиторов. Лауреат премии "За духовное возрождение" (2003).

40 лет назад родилась Ванесса Мэй, знаменитая скрипачка, композитор. Известна в основном благодаря техно-обработкам классических композиций.

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