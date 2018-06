Картина дня: Президент о зарплате в агросекторе, снятие запрета на молочку и рекорд по массовой сборке оригами

ВЧЕРА

Картина дня. 22 июня

Среднюю зарплату в агросекторе Беларуси за два года необходимо довести до Br1 тыс., заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Шкловском районе. Александр Лукашенко не исключает продажи сельхозпредприятий частникам, но на железных условиях. Проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сферы сельхозпроизводства Беларуси, заявил глава государства Александр Лукашенко в Шкловском районе, посещая организации, входящие в структуру холдинга.

Александр Лукашенко во время посещения комплекса по откорму КРС ЗАО "Большие Славени"

На заседании коллегии Администрации Президента Республики Беларусь рассмотрен вопрос "О состоянии дел по противодействию коррупции в системе государственных органов".

Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил перечень поставщиков. Беларусь продолжит работу по снятию временных ограничений на поставки молочной продукции в Россию в соответствии с подписанной дорожной картой, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС будут подписаны в 2018 году, сообщил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан по итогам десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства". Добрая воля сторон может ускорить упрощение визового режима с ЕС, сказал Йоханнес Хан.

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан

Через неделю Президент Беларуси откроет мемориал в "Тростенеце" под Минском. В церемонии примут участие президенты Германии и Австрии. Об этом сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей во время десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности. Такое мнение высказал глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей во время десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства". Беларусь выступает за прямой диалог между ЕС и ЕАЭС с перспективой формирования стабильного и процветающего общего экономического пространства между Тихим и Атлантическим океанами, заявил Владимир Макей. Приоритеты партнерства между Беларусью и Евросоюзом станут своего рода дорожной картой взаимодействия на период до 2020 года.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Успешная реализация совместных пилотных проектов даст толчок развитию отношений между Беларусью и Вьетнамом. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на 14-м заседании белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Чан Таун Ань и заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко

Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре, сообщил генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Дмитрий Катеринич. Строительство совместного предприятия по производству молочных продуктов во Вьетнаме планируется начать в конце текущего года, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Перспектива белорусско-корейской разработки национальной системы безбумажной торговли обсуждена 21 июня на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина с генеральным директором Корейской торговой сети "Кей Ти Нэт" Ким Ёнг Хваном.

Группа россиян в Орше наладила серую схему поставки санкционных товаров из ЕС в Москву.

Народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов с августа нынешнего года станет дирижером Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

Александр Анисимов. Фото из архива

ЦТ по пяти иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому) прошло в Беларуси.

Белорусские ученые разработали технологию лечения пародонтоза стволовыми клетками.

Рекорд по массовой сборке фигурок оригами на время установили в Минске 21 июня, в день премьеры полнометражного мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" в белорусской озвучке.

Фото организаторов

Бывшего главного архитектора Бобруйского горисполкома за взятки суд приговорил к 3 годам колонии.

Первый заместитель гендиректора Рогачевского молочно-консервного комбината задержан за взятку.

Более 500 человек приняли участие в митинге-реквиеме на мемориальном комплексе "Буйничское поле", посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Фото Могилевского облисполкома

Футболисты Бразилии со счетом 2:0 обыграли Коста-Рику на чемпионате мира в России.

Фото из соцсетей

Минск примет чемпионат Европы по фехтованию в 2020 году, сообщил заместитель председателя Белорусской федерации этого вида спорта Андрей Губанов.

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 победила на турнире в Риге.

Фото Ghetto Basket

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-24 июня

Обновленный Минский авиамодельный комплекс на аэродроме Липки официально откроется 23 июня, и в эти же дни здесь состоится второй этап Кубка мира по авиамодельному спорту.

В Центральном ботаническом саду в Минске 23 июня в 13.00 пройдет культурно-просветительское мероприятие "Симфония роз", которое продолжится 24 июня в 18.00 флористическим проектом "Рождение образа".

Пятый фестиваль молодежных субкультур пройдет 23 июня в Минске. Поляна массовых мероприятий парка Победы с 14.30 до 22.30 соберет поклонников самых разных молодежных направлений. На интерактивных площадках можно будет послушать уличных музыкантов, понаблюдать за работой художников стрит-арта, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу и Challenge-марафоне, узнать секреты иллюзиониста. На площадке BRSMVLOG состоится презентация проекта #BRSMLIFE.

Итальянская классика будет звучать 23 июня на Всемирном празднике музыки в Минске. Программу "Посвящение итальянской музыке" бесплатно для всех посетителей ТРЦ Galleria Minsk с 12.00 представят специальный гость из Италии маэстро Андреа Чеккомори (флейта), маэстро Алексей Фролов (фагот) и ансамбль солистов "Вытокi" (фортепиано, гитара, перкуссия) вместе с лауреатом международных конкурсов, солистом Большого театра Беларуси Александром Михнюком.

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут по 24 июня в Несвиже.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

24 июня

В Республике Беларусь - День молодежи.

155 лет назад родился Урванцов Сергей Николаевич, один из организаторов здравоохранения в Беларуси, доктор медицины (1898). Работал врачебным инспектором Минской губернии, заведовал лечебным и санитарно-эпидемиологическим отделами Минского губернского отдела здравоохранения и Наркомата здравоохранения БССР. В 1922-27 гг. был главным врачом ряда минских больниц. Автор работ по теории и практике развития медико-санитарного дела в дореволюционной Беларуси, обобщению опыта борьбы с инфекционными болезнями. Умер в 1937 г.

70 лет назад родилась Кочеткова (Васильева-Кочеткова) Наталья Григорьевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1990). Работает в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Маланья ("Дети солнца" М.Горького), Агата ("Павлинка" Я.Купалы), Кукушкина ("Доходное место" А.Островского) и др.

180 лет назад родился Матейко Ян, польский живописец. Автор полотен "Битва под Грюнвальдом", "Прусская дань", портретов, росписи в костеле Девы Марии в Кракове. Умер в 1893 г.

135 лет назад родился Гесс Виктор Франц, австрийский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1936), открыл космические лучи. Умер в 1964 г.

130 лет назад родился Смолич Николай Васильевич, российский режиссер, народный артист СССР (1944). В 1911-17 гг. актер Александринского театра в Петрограде. С 1916 г. драматический режиссер, с 1922 режиссер (в 1924-30 гг. главный режиссер, директор) Ленинградского Малого оперного театра, с 1930 главный режиссер, в 1938-47 главный режиссер, художественный руководитель и директор Театра оперы и балета в Киеве, в 1947-48 режиссер Большого театра в Москве. В 1961-63 гг. преподавал в Московской консерватории. На сцене Государственного театра оперы и балета Беларуси поставил оперу "Тихий Дон" И.Дзержинского. Умер в 1968 г.

110 лет назад родилась Ладынина Марина Алексеевна, российская киноактриса, народная артистка СССР (1950). Снималась в фильмах "Трактористы", "Свинарка и пастух", "Кубанские казаки" и других. Лауреат многих престижных премий. Умерла в 2003 г.

25 июня

День моряка. Отмечается по инициативе ООН с 2010 года под эгидой Международной морской организации.

День Организации Черноморского экономического сотрудничества. Отмечается ежегодно в странах - участницах ЧЭС по решению Совета министров иностранных дел стран - членов ЧЭС.

80 лет назад родился Шкляревский Игорь Иванович, белорусский писатель, переводчик. Автор поэтических сборников "Я иду!", "Лодка", "Фортуна", поэмы "Слово о Куликовом поле", книги прозы "Тень птицы" и др. Перевел на русский язык "Слово о полку Игореве", "Песнь о зубре" М.Гусовского, отдельные стихотворения Я.Купалы, М.Богдановича, П.Бровки. Лауреат Государственной премии СССР (1987).

55 лет назад родился Джордж Майкл, английский певец, композитор. Обладатель двух премий "Грэмми" - в категории "Альбом года" (Faith, 1988 год) и за лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, песня I Knew You Were Waiting (For Me), 1987). Умер в 2016 году.

