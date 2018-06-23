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Картина дня: Президент о зарплате в агросекторе, снятие запрета на молочку и рекорд по массовой сборке оригами

Общество 23.06.2018 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 22 июня

Среднюю зарплату в агросекторе Беларуси за два года необходимо довести до Br1 тыс., заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Шкловском районе. Александр Лукашенко не исключает продажи сельхозпредприятий частникам, но на железных условиях. Проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сферы сельхозпроизводства Беларуси, заявил глава государства Александр Лукашенко в Шкловском районе, посещая организации, входящие в структуру холдинга.

Александр Лукашенко во время посещения комплекса по откорму КРС ЗАО "Большие Славени"
Александр Лукашенко во время посещения комплекса по откорму КРС ЗАО "Большие Славени"

На заседании коллегии Администрации Президента Республики Беларусь рассмотрен вопрос "О состоянии дел по противодействию коррупции в системе государственных органов".

Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил перечень поставщиков. Беларусь продолжит работу по снятию временных ограничений на поставки молочной продукции в Россию в соответствии с подписанной дорожной картой, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Приоритеты партнерства Беларуси и ЕС будут подписаны в 2018 году, сообщил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан по итогам десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства". Добрая воля сторон может ускорить упрощение визового режима с ЕС, сказал Йоханнес Хан.

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан
Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан

Через неделю Президент Беларуси откроет мемориал в "Тростенеце" под Минском. В церемонии примут участие президенты Германии и Австрии. Об этом сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей во время десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства".

"Восточное партнерство" должно быть полезным с точки зрения смягчения региональной напряженности. Такое мнение высказал глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей во время десятой неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства". Беларусь выступает за прямой диалог между ЕС и ЕАЭС с перспективой формирования стабильного и процветающего общего экономического пространства между Тихим и Атлантическим океанами, заявил Владимир Макей. Приоритеты партнерства между Беларусью и Евросоюзом станут своего рода дорожной картой взаимодействия на период до 2020 года.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

Успешная реализация совместных пилотных проектов даст толчок развитию отношений между Беларусью и Вьетнамом. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на 14-м заседании белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Чан Таун Ань и заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко
Министр промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Чан Таун Ань и заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко

Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре, сообщил генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Дмитрий Катеринич. Строительство совместного предприятия по производству молочных продуктов во Вьетнаме планируется начать в конце текущего года, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Перспектива белорусско-корейской разработки национальной системы безбумажной торговли обсуждена 21 июня на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина с генеральным директором Корейской торговой сети "Кей Ти Нэт" Ким Ёнг Хваном.

Группа россиян в Орше наладила серую схему поставки санкционных товаров из ЕС в Москву.

Народный артист Беларуси, заслуженный деятель искусств России Александр Анисимов с августа нынешнего года станет дирижером Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси.

Александр Анисимов. Фото из архива
Александр Анисимов. Фото из архива

ЦТ по пяти иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому) прошло в Беларуси.

Белорусские ученые разработали технологию лечения пародонтоза стволовыми клетками.

Рекорд по массовой сборке фигурок оригами на время установили в Минске 21 июня, в день премьеры полнометражного мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки "Рыбка Поньо на утесе" в белорусской озвучке.

Фото организаторов
Фото организаторов

Бывшего главного архитектора Бобруйского горисполкома за взятки суд приговорил к 3 годам колонии.

Первый заместитель гендиректора Рогачевского молочно-консервного комбината задержан за взятку.

Более 500 человек приняли участие в митинге-реквиеме на мемориальном комплексе "Буйничское поле", посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Фото Могилевского облисполкома
Фото Могилевского облисполкома

Футболисты Бразилии со счетом 2:0 обыграли Коста-Рику на чемпионате мира в России.

Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Минск примет чемпионат Европы по фехтованию в 2020 году, сообщил заместитель председателя Белорусской федерации этого вида спорта Андрей Губанов.

Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 победила на турнире в Риге.

Фото Ghetto Basket
Фото Ghetto Basket

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-24 июня

Обновленный Минский авиамодельный комплекс на аэродроме Липки официально откроется 23 июня, и в эти же дни здесь состоится второй этап Кубка мира по авиамодельному спорту.

В Центральном ботаническом саду в Минске 23 июня в 13.00 пройдет культурно-просветительское мероприятие "Симфония роз", которое продолжится 24 июня в 18.00 флористическим проектом "Рождение образа".

Пятый фестиваль молодежных субкультур пройдет 23 июня в Минске. Поляна массовых мероприятий парка Победы с 14.30 до 22.30 соберет поклонников самых разных молодежных направлений. На интерактивных площадках можно будет послушать уличных музыкантов, понаблюдать за работой художников стрит-арта, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу и Challenge-марафоне, узнать секреты иллюзиониста. На площадке BRSMVLOG состоится презентация проекта #BRSMLIFE.

Итальянская классика будет звучать 23 июня на Всемирном празднике музыки в Минске. Программу "Посвящение итальянской музыке" бесплатно для всех посетителей ТРЦ Galleria Minsk с 12.00 представят специальный гость из Италии маэстро Андреа Чеккомори (флейта), маэстро Алексей Фролов (фагот) и ансамбль солистов "Вытокi" (фортепиано, гитара, перкуссия) вместе с лауреатом международных конкурсов, солистом Большого театра Беларуси Александром Михнюком.

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут по 24 июня в Несвиже.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

24 июня

В Республике Беларусь - День молодежи.

155 лет назад родился Урванцов Сергей Николаевич, один из организаторов здравоохранения в Беларуси, доктор медицины (1898). Работал врачебным инспектором Минской губернии, заведовал лечебным и санитарно-эпидемиологическим отделами Минского губернского отдела здравоохранения и Наркомата здравоохранения БССР. В 1922-27 гг. был главным врачом ряда минских больниц. Автор работ по теории и практике развития медико-санитарного дела в дореволюционной Беларуси, обобщению опыта борьбы с инфекционными болезнями. Умер в 1937 г.

70 лет назад родилась Кочеткова (Васильева-Кочеткова) Наталья Григорьевна, актриса, заслуженная артистка Беларуси (1990). Работает в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Среди ролей: Маланья ("Дети солнца" М.Горького), Агата ("Павлинка" Я.Купалы), Кукушкина ("Доходное место" А.Островского) и др.

180 лет назад родился Матейко Ян, польский живописец. Автор полотен "Битва под Грюнвальдом", "Прусская дань", портретов, росписи в костеле Девы Марии в Кракове. Умер в 1893 г.

135 лет назад родился Гесс Виктор Франц, австрийский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1936), открыл космические лучи. Умер в 1964 г.

130 лет назад родился Смолич Николай Васильевич, российский режиссер, народный артист СССР (1944). В 1911-17 гг. актер Александринского театра в Петрограде. С 1916 г. драматический режиссер, с 1922 режиссер (в 1924-30 гг. главный режиссер, директор) Ленинградского Малого оперного театра, с 1930 главный режиссер, в 1938-47 главный режиссер, художественный руководитель и директор Театра оперы и балета в Киеве, в 1947-48 режиссер Большого театра в Москве. В 1961-63 гг. преподавал в Московской консерватории. На сцене Государственного театра оперы и балета Беларуси поставил оперу "Тихий Дон" И.Дзержинского. Умер в 1968 г.

110 лет назад родилась Ладынина Марина Алексеевна, российская киноактриса, народная артистка СССР (1950). Снималась в фильмах "Трактористы", "Свинарка и пастух", "Кубанские казаки" и других. Лауреат многих престижных премий. Умерла в 2003 г.

25 июня

День моряка. Отмечается по инициативе ООН с 2010 года под эгидой Международной морской организации.

День Организации Черноморского экономического сотрудничества. Отмечается ежегодно в странах - участницах ЧЭС по решению Совета министров иностранных дел стран - членов ЧЭС.

80 лет назад родился Шкляревский Игорь Иванович, белорусский писатель, переводчик. Автор поэтических сборников "Я иду!", "Лодка", "Фортуна", поэмы "Слово о Куликовом поле", книги прозы "Тень птицы" и др. Перевел на русский язык "Слово о полку Игореве", "Песнь о зубре" М.Гусовского, отдельные стихотворения Я.Купалы, М.Богдановича, П.Бровки. Лауреат Государственной премии СССР (1987).

55 лет назад родился Джордж Майкл, английский певец, композитор. Обладатель двух премий "Грэмми" - в категории "Альбом года" (Faith, 1988 год) и за лучший R&B дуэт (с Аретой Франклин, песня I Knew You Were Waiting (For Me), 1987). Умер в 2016 году.

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