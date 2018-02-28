Картина дня: проблема шумных соседей, субсидии для маршрутчиков и как встречали олимпийскую команду

ВЧЕРА

Картина дня. 27 февраля

Наказания за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии, необходимо ужесточить, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета Безопасности. Глава государства отметил, что особую тревогу вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя. Также Президент сказал на заседании, что правоохранители должны усилить работу по борьбе с поставщиками наркотиков в страну, а не гонятся за "мелочевкой". Принимаемые правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению насилия в семье недостаточны, заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси потребовал от правоохранительных органов не увлекаться ведомственной статистикой, необходимо видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами.

Александр Лукашенко

Шумные соседи и бытовое хулиганство - это серьезная проблема и ее надо решать. Такую точку зрения выразил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк по итогам состоявшегося заседания Совета Безопасности. В Беларуси будут бороться со стритрейсингом, заявил Александр Конюк.

Александр Конюк

Уведомительный принцип начала строительно-монтажных работ и капремонта вводится в Беларуси.

Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Главы государств обсудили развитие торгово-экономических отношений. Отдельное внимание было уделено ходу подготовки к I Белорусско-украинскому форуму.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил трех судей Верховного суда.

Государство рассматривает возможность продажи акций в компании "БеСТ". Этот вопрос обсуждался на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко о перспективах развития рынка телекоммуникационных услуг в стране.

ИНФОГРАФИКА. Сотовая связь в Беларуси.

Продажи белорусско-китайского автомобиля Geely Atlas официально стартовали в России. Этому событию была посвящена состоявшаяся в Москве презентация кроссовера.

Министерство транспорта и коммуникаций примет все меры для обеспечения перевозки пассажиров по всем проблемным направлениям, сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Александр Шишко. Работающие на социальных маршрутах частные перевозчики смогут получать субсидии.

Совет Министров постановлением от 26 февраля 2018 года №152 утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2018-2020 годы.

Национальный банк Беларуси планирует отменить обязательную продажу валюты до конца первого полугодия, сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. Национальный банк не исключает уменьшения шага при изменении ставки рефинансирования в 2018 году. Национальный банк не намерен применять инструменты прямого ограничения на рынке потребительского кредитования.

В Минске состоялось официальное открытие проекта "Твининг" - "Укрепление Национального банка Республики Беларусь", финансируемого Европейским союзом. Банки-партнеры будут делиться передовым опытом, способствовать внедрению в Беларуси современных методов и процедур деятельности центрального банка. Бюджет - 1,15 млн евро.

Постоянный комитет Союзного государства готов оказать помощь в урегулировании вопроса поставок молока из Беларуси в Россию, сообщил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Египетские фермеры могут получить кредит для покупки белорусских тракторов. Образец нового "рисового" трактора МТЗ проходит испытания во Вьетнаме. МТЗ прорабатывает поставку на Кубу более 940 тракторов.

Фото из архива

Меры в области декриминализации некоторых наркопреступлений могут быть предприняты в нынешнем году, сообщил заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД Андрей Саладовников.

Как встречали олимпийскую команду Беларуси на родине. На XXIII зимней Олимпиаде белорусы завоевали 3 награды (два золота и серебро), заняв 15-е место в медальном зачете Игр в Пхенчхане.

РЕПОРТАЖ. Энергосберегающие технологии: в Беларуси создали установку для повышения эффективности газотранспортных систем.

РЕПОРТАЖ: Операции с использованием 3D-модели, или Как кардиохирурги из Ганновера оценили белорусское ноу-хау.

Национальная академия наук Беларуси установила для работников бюджетных научных организаций шесть стимулирующих надбавок. Это предусмотрено постановлением НАН от 6 февраля 2018 года №1. Национальная академия наук Беларуси также определила тарифные разряды по должностям научных работников, порядок исчисления стажа работы по специальности (в бюджетной организации) и размеры надбавок за стаж работы.

Новые объекты общепита и парковки запланированы в районе пр.Победителей, ул.Орловской и ул.Радужной в Минске.

В Минске поступили в продажу талоны нового образца с дополнительной защитой от подделок.

Госстандарт одежды для учащихся утвержден в Беларуси, сообщила начальник управления технического нормирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации Оксана Гришкевич.

Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Социологическое исследование "Молодежный бренд" было проведено Ассоциацией защиты интеллектуальной собственности "БелБренд" совместно с Молодежной лабораторией социологических исследований ЦК БРСМ. В исследовании приняли участие более 1 тыс. белорусов в возрасте от 15 до 30 лет.

В Глубокском районе спасатели помогли замерзающей в автомобиле на трассе семье из Германии. Из-за сильного холода в автомобиле замерзло дизельное топливо. Глава семейства, вместе с которым находились жена и трехлетний ребенок, обратился в службу МЧС.

Популяция туроподобной коровы может появиться в Беларуси.

Драгоценную находку обнаружили археологи на Замковой горе в Гродно. Учеными была найдена накладка, предположительно золотая, относящаяся к периоду XII-XIII веков. Скорее всего, она украшала икону или книгу.

Бывший директор Минского зоопарка приговорен к 7 годам лишения свободы за хищения экзотических животных.

До 27 градусов мороза и метель ожидается в Беларуси 28 февраля.

ФОТОФАКТ. Европу накрыли аномальные морозы и снегопады.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 28 февраля

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О внесении изменений в закон Республики Беларусь "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" (представители Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Пресс-конференция "О социальной защите материнства и детства. Получение социального статуса женщины и укрепление института семьи" с участием председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Романович Ж.А. состоится в 10.00 по адресу: пр-т Независимости, 8, кабинет 320.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. В рамках выставки-ярмарки пройдут мероприятия с участием Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. 12.00-12.15 - участие Г.А.Рапоты в торжественной церемонии выставки-ярмарки, 12.15-12.40 - осмотр выставочной экспозиции в составе основной делегации, посещение стенда почетного гостя выставки - Сербии, 12.50-13.00 - пресс-подход, 14.00-15.00 - участие представителей Постоянного комитета Союзного государства в круглом столе на тему "Белорусская литература в России: сегодня и завтра" с участием руководителей издательств, профильных СМИ, союзов писателей, а также литераторов, переводчиков, литературных критиков, представителей научного сообщества.

Официальное открытие для прессы выставки графики Сальвадора Дали "Божественная комедия" в Национальном историческом музее Республики Беларусь состоится в 17.00.

Мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 27 февраля - 1 марта. 28 февраля в отделе обслуживания граждан №1 (ул.Я.Коласа, 69) соискатели рабочих мест смогут ознакомиться с имеющимися вакансиями торговой сети магазинов "Соседи", ОАО "Стройтрест №35" строительного управления 211, РУП "Белтелеком".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 марта

День "Ноль дискриминации" отмечается 1 марта по решению ООН с 2014 года. Инициатором учреждения выступили руководители ЮНЭЙДС - Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД.

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила этот день в 1987 г.

Всемирный день гражданской обороны (гражданской защиты). Отмечается в честь вступления в силу 1 марта 1972 года Устава Международной организации гражданской обороны.

90 лет назад родилась Осмоловская Зоя Васильевна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1982). Работала в Гродненском областном драматическом театре, с 1954 г. в Национальном академическом драматическом театре им.М.Горького. Среди ролей: Зорина ("Брестская крепость" К.Губаревича), Ульяна ("Тревога" А.Петрашкевича), Мария ("В сумерках" А.Дударева) и др. Умерла в 2012 г.

75 лет назад родился Володось Аркадий Леонович, певец. Учился в Белорусской консерватории. С 1969 года солист Ленинградского театра оперы и балета им.Кирова. С 1980 г. в Париже. На белорусской сцене исполнил партии Грязного в "Царской невесте" Н.Римского-Корсакова и Онегина в "Евгении Онегине" П.Чайковского в спектаклях Государственного театра оперы и балета.

80 лет назад родился Брондуков Борислав Николаевич, российский и украинский актер, народный артист Украины. Снимался в фильмах "Афоня", "Женитьба", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Гараж", "Осенний марафон" и др. Умер в 2004 г.

70 лет назад родилась Купченко Ирина Петровна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1989). С 1971 г. в Государственном академическом театре им.Евгения Вахтангова. Снималась в фильмах "Дворянское гнездо", "Романс о влюбленных", "Странная женщина", "Одинокая женщина желает познакомиться" и др.

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